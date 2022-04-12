Антироссийский шабаш продлится еще 3 месяца, не больше, - Булат Султанов

00:37 14.04.2022 Задача антироссийского шабаша задушить Россию, а следом Китай – Булат Султанов



Если США и их союзникам не удастся "съесть" главного врага, весь мир выступит против политики, которую коллективный Запад навязывает на протяжении нескольких веков.



Военная операция России по денацификации и демилитаризации Украины, начатая 24 февраля, за 1,5 месяца превратилась в мировую экономическую войну. Многие международные эксперты уже признали, что Украина стала полем боя за геополитическое влияние между США и НАТО с Россией. Пять пакетов принятых антироссийских санкций, как, впрочем, и в целом противостояние самых больших экономик мира неизбежно приведет к серьезной трансформации геополитического мира в ближайшее время. В этом уверен доктор исторических наук, политолог Булат Султанов.



– Булат Клычбаевич, несмотря на принятие антироссийских ограничений и запретов, далеко не весь мир прекратил с Россией экономические взаимоотношения. Свидетельствует ли происходящее о том, что в будущем появятся новые экономические альянсы?



– Действительно, Запад пытается представить, что против России выступает весь мир, что совершенно не так. Точно скажу, что мы сейчас видим экономическую, торговую, финансовую войну не мирового сообщества, а коллективного Запада, возглавляемого США. И США провели блестящую операцию по переключению внимания мирового сообщества от их поражения и позорного бегства из Афганистана на Россию.



Война против России была бы рано или поздно, потому что США не могут смириться с тем, что их оттесняют с роли единоличного лидера в мире. Во время первого выступления в 2021 году и в Госдепартаменте, и перед нацией, Джо Байден говорил о том, что в результате изменений в мире США не могут в одиночку бороться с Китаем и Россией, и что они будут опираться на своих союзников. Также американский президент отметил, что отличие политики США под его руководством, в отличие от политики предшественника – Дональда Трампа, будет заключаться в том, что США будут искать союзников и на Западе, и на Востоке. И мы уже видим реализацию его слов в действия.



Против Китая создано 2 союза. Первый – знаменитый AUKUS. Американцы пошли на нарушение всех соглашений по нераспространению ядерного оружия – они согласны предоставить Австралии доступ к ядерным реакторам путем строительства атомных подводных лодок. Понятно, что эти 8 атомных подводных лодок, которые построят в Австралии, предназначены для будущего блокирования торговых путей на тихоокеанском побережье Китая вкупе с американским военно-морским флотом. У Китая на принятие мер есть 3-4 года.



Второй антикитайский блок четырехстороннего диалога по безопасности QUAD, в который вошли США, Япония, Австралия и Индия, в 2021 году уже провел в Вашингтоне первый саммит. Байден прекрасно понимает, что КНР может опираться на военную и политическую мощь России. Поэтому если Трамп прямолинейно решил просто давить на Китай, то в планах нынешнего президента США сначала задушить Россию, чтобы у Китая не было мощного союзника, а затем натравить своих соратников на Китай.



Единственным надежным союзником для Китая является Россия. Поэтому сейчас для США очень важно воспользоваться старым древнеримским правилом "разделяй и властвуй". Политика США определяется не в Белом доме в Вашингтоне, а WallStreet финансово-промышленными группами. А президенты США выполняют лишь волю трансграничных корпораций и мирового финансового закулисья. Байден будет осуществлять главную задачу – сохранение господства США, которое пошатнулось после поражения в Афганистане. Стало понятно, что США не располагают военной мощью. А раз так, то чем еще они могут душить Россию? Информационной мощью – да, уже за 30 лет на все постсоветское пространство распространилась идеология вещизма и потребления.



– И тем не менее, есть страны, которые не присоединились к антироссийским санкциям. Почему?



– Я тоже был удивлен, кстати говоря, что США в конфликте с Россией поддержал только коллективный Запад, который Байден загнал в антироссийский блок. Впервые Россия заявила устами замминистра иностранных дел Сергея Вершинина, что все происходящее – дело рук США и их сателлитов. Ведь в первую очередь в антироссийских санкциях принимает участие англосаксонский мир – США, Англия, Австралия и частично Канада. Ну и страны-члены НАТО. Остальные развивающиеся страны в этом антироссийском шабаше участия не принимают. Кроме Японии, которая традиционно антироссийски настроена из-за Курильских островов и Сахалина. И кроме Южной Кореи, которая в конфликте с КНДР, а КНДР традиционно опирается на поддержку Китая и России. Кроме того, и в Японии, и в Корее находятся американские контингенты, которые не позволят этим государствам проявлять самостоятельность. Но это все лирика. А вот факты.



2 марта 2022 года Генассамблея ООН приняла Резолюцию с осуждением агрессии России. 141 государство проголосовало "за", 5 - "против", 35, включая Казахстан, воздержались. После голосования даже один из влиятельных политиков Пакистана публично возмутился тем, как к нему наведалась делегация послов США и требовала выступления страны на Генассамблее ООН с осуждением агрессии России. Эта ситуация наглядно демонстрирует, как действует американская дипломатия.



Политика миропорядка, установленная США, основана на правилах, а не на международном праве. Поэтому сейчас весь мир наблюдает первый тайм по сокрушению России, а потом англосаксонский мир перейдет ко второму тайму – по сокрушению КНР.



Руководство Китая сейчас в очень сложной ситуации. С одной стороны, США и союзники давят на него присоединиться к антироссийским санкциям, а с другой – у него гигантский товарооборот с западным миром. В Кремле уловили тренд смещения экономической активности с Запада на Восток и политической роли развивающихся государств. Обратите внимание, Турция не поддержала санкции – она член НАТО, Индия – тоже, Китай. Бедную Венесуэлу трясут и душат, но она также заявила, что нефть будет, только если Запад признает правительство Мадуро законным. Страны Латинской Америки, Африки, Азии – не присоединились к санкциям против России. Они заняли выжидательную позицию.



Сейчас ставка идет на доллар. Россия и Китай уже отказались от долларов при взаиморасчетах. Китай выступил с инициативой, чтобы юань стал альтернативой доллару. Странам юго-восточной Азии Китай предлагает расплачиваться друг с другом своими национальными валютами. Это большая угроза для США и доллара.



Таким образом, мы сейчас видим, что военная мощь США не бесспорна, финансовая мощь США трещит по швам. Но международное право сейчас тоже всему миру показало, что есть двойное толкование международного права в пользу стран Запада.



– США неоднократно с 2003 года выступали агрессорами – Ирак, Сирия, Афганистан, Ливия. Какие-то санкции против американцев вводились за тот же Ирак? Почему?



– Потому что американцы используют старое римское правило "что дозволено Юпитеру, не дозволено быку". Никакого верховенства права нет. США и их союзники навязывают всему международному сообществу миропорядок, основанный на правилах вместо международного права. Поэтому если бы существовало международное право, то за войну в Ливии, Сирии, Афганистане, Ираке действительно последовали санкции.



Россия с 2014 по 2022 год всячески уклонялась от прямого конфликта с США и НАТО на Украине, потому что было понимание обрушения всего вала санкций, который мы сейчас наблюдаем. И это продолжалось бы и дальше, если бы президент Украины Владимир Зеленский не заявил на Мюнхенской конференции, что Украина выйдет из соглашения о запрещении ядерного оружия на территории Украины в соответствии с Будапештским меморандумом 1994 года. Почему сильные бои пришлись на район Харькова? Потому что еще до второй мировой войны Харьков был центром ядерной физики. И первые опыты по исследованиям в этом направлении происходили именно в Харькове. Знаменитый завод в Днепропетровске, которым руководил Леонид Кучма, будучи президентом, - тоже свидетельство того, что у Украины есть и носители. Выступление Зеленского показало, что Украина готова, располагает компетенциями и может создать не только ядерное оружие, но и носители ядерного оружия. Поэтому Россия вынуждена была начать эту спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.



Что об этом говорят зарубежные политики? Например, 12 марта спикер палаты представителей США назвала Зеленского "Кевенски", а Украину несколько раз перепутала с Уханем. И этот пример не единичный. Вот глубина их анализа. Им без разницы – Ухань это или Украина. Поэтому то, происходящее в мировой геополитике в целом – результат сдвига на Восток, а США стремятся сохранить единоличное лидерство в мире.



– Сколько времени, по-вашему, может продолжаться антироссийский шабаш, как вы его назвали?



– До 3 месяцев. Экономическая экспансия против России немыслима, так как Россия встроена в мировой глобальный рынок. Половина урана, необходимого для атомных станций США, поставляют 3 государства – Казахстан, Узбекистан и Россия. Лидером является Казахстан. Атомные электростанции США производят 20% электроэнергии в стране. Россия поставляет США нефти и нефтепродуктов в объеме 8% от общих объемов.



Россия для США, если она жестче поставит свои позиции, составит проблему. На страны G7 приходится 22,4% экспорта России. Это 110 млрд. долларов из 492 млрд. В том числе Германии Россия поставляет на 29,6 млрд. долларов, Великобритании – на 22,3 млрд. долларов, Италии – на 19,3, США – на 17,5 млрд. Это один пример того, насколько может Россия испортить жизнь коллективному Западу в формате G7, если башни Кремля займут единую позицию.



А что может США? США может перекрыть экспорт всех товаров в Россию, но что они с ними потом будут делать? Ведь Россия – огромный рынок сбыта, в который американцы рвались, чтобы задушить российских производителей. То же самое касается и Китая с его полутора миллиардами населения. Великая формула Маркса "деньги – товар – деньги" очень заиграла в современном контексте.



Попытка сломать Россию чревата последствиями, поэтому Россия пойдет до конца. Западу нужно это понимать – так было в 1812 году, в 1941 году, и попытка вернуть себе власть путем развала экономики страны и свержения нынешнего режима как в 1991 году уже не получится.



Но, как говорил все тот же гениальный Карл Маркс, капитал при 100% прибыли попирает все человеческие законы, а при 300 % прибыли нет такого преступления, на которое он бы не рискнул даже под страхом виселицы. Поэтому месяц-другой, капитал пойдет на любое преступление ради прибыли. Будут искать выходы, обходные пути, чтобы восстановить торговый баланс с Россией.



Сейчас идет серьезный конфликт за замороженные на Западе валютные резервы России. Политики прекрасно понимали, что грядет война с Западом, и зачем-то держали фонд национального благосостояния в евро и долларах в западных банках. Хорошо, если их не отберут окончательно, а пока только заморозили. Но мир уже видел, как коллективный Запад отбирал миллиарды у афганцев и иранцев. Теперь пришел черед России. Весь мир наблюдает, как нагло Вашингтон попирает все законы и правила. Под интересы Запада заточены все международные организации, даже Международный олимпийский комитет, который совершил преступление против инвалидов-олимпийцев, продемонстрировав моральную кончину Запада.



Весь мир с надеждой смотрит на Россию и молится, чтобы она выдержала этот удар. И если это произойдет, это будет началом кардинальных изменений геополитической ситуации в мире.



Автор:

Искендирова Алина Источник - turanpress.kz

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