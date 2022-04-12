Великобритания включила в санкционный список двух сестер Алишера Усманова

00:39 14.04.2022

Великобритания включила в санкционный список трех уроженок Узбекистана

В новый санкционный список Великобритании попали три уроженки Узбекистана, включая двух сестер Алишера Усманова. Их активы будут заморожены.



Великобритания по согласованию с Европейским союзом 13 апреля расширила санкционный список против России и внесла в него еще 206 бизнесменов и политиков, а также членов их семей, сообщается на сайте британского МИДа. В списке оказались три уроженки Узбекистана.



Первая из них - сестра основателя холдинга USM Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова, которая родилась в Узбекистане и имеет гражданство России. В сообщении МИД Великобритании говорится, что ЕС уже ввел против нее санкции в связи с тем, что Усманов перевел на сестру активы, в том числе оставив ее единственным владельцем яхты "Дильбар". Помимо заморозки активов, Исмаиловой запрещены въезд и пребывание в Великобритании. В Узбекистане Гульбахор Исмаилова указана в числе учредителей клинического санатория имени Федоровича в Ташкенте (82,1%). Остальная доля принадлежит кипрской Galenus Limited.



Санкции также введены в отношении Саодат Нарзиевой - другой сестры Алишера Усманова. "Газета.uz" сообщала, что ее имя фигурировало в списке клиентах швейцарского банка Credit Suisse, который стал известен благодаря утечке данных. В пресс-службе предпринимателя называли информацию о крупных счетах в банке не соответствующей действительности. Саодат Нарзиева работает акушером-гинекологом в Ташкенте. Согласно данным ЕГРПО, она владеет частной клиникой Humon Quality. Ее активы в Великобритании также подлежат заморозке, на нее также наложен запрет на поездки в эту страну. Ранее против нее также ввел санкции ЕС.



Гражданка Узбекистана Нигина Заирова указана как исполнительная помощница Михаила Фридмана - основного владельца российского "Альфа-банка". В санкционном документе говорится, что она стала владельцем трех активов после того, как предприниматель попал под санкции. В Великобритании считают, что в этих трех компаниях она действует от имени Фридмана. Активы Нигины Заировой в Великобритании также подлежат замораживанию.