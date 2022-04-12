Экономика Германии колоссально пострадает в случае отказа от российского газа, - Bloomberg

00:42 14.04.2022

Без российской энергии немецкая экономика просядет на $240 миллиардов



Экономика Германии колоссально пострадает в случае отказа от российского газа, сообщает Bloomberg. Если решение об эмбарго все-таки будет принято, тяжелее всего придется немецкой промышленности.



Кэролин Лук (Carolynn Look)



- Внезапное прекращение поставок российского газа спровоцирует резкую рецессию



- Эксперты прогнозируют немецкой экономике рост в 2,7% в 2022 году и в 3,1% в 2023



- Особенно уязвимыми из-за немецкой зависимости от российского газа считаются крупные предприятия



В Германии предупредили, что в случае немедленного прекращения поставок энергоносителей из России в ближайшие два года ей грозит падение промышленного производства на 220 миллиардов евро (240 миллиардов долларов).



В среду ряд ведущих экономических институтов страны предупредили Берлин в совместном прогнозе, что полное прекращение импорта природного газа из России чревато "резкой рецессией".



"Решение добиваться независимости от российских поставок сырья наверняка останется в силе, даже когда военно-политическая ситуация вернется к норме, - говорится в докладе. - Это означает, что энергоснабжению и энергоемкой промышленности придется перестраиваться".



Сумма в 220 миллиардов евро составляет 6,5% годового производства, однако же она и близко не сопоставима с займами немецкого правительства в 2020 и 2021 годах на борьбу с пандемией и ее экономическими последствиями - на них ушло целых 890 миллиардов.



Число жертв конфликта растет, и на фоне сообщений о событиях с фронта давление на Германию усугубляется: ей все чаще приходится оправдываться, отчего она сопротивляется запрету на поставки российского газа. Многие считают эмбарго последним рычагом давления на президента Владимира Путина.



На этой неделе Украина воспротивилась визиту президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев, раскритиковав его за прошлую поддержку "Северного потока - 2", примиренческие шаги и попытки диалога с Кремлем на посту министра иностранных дел.



Последствия конфликта



Министр финансов Кристиан Линднер подчеркнул, что перед Германией стоят огромные проблемы, поскольку страна одновременно пытается как можно скорее отказаться от российской энергии и выйти на безуглеродную экономику к 2045 году.



"Наш мир уже не будет прежним", - написал Линднер, глава партии Свободных демократов, представляющей интересы деловых кругов, в статье для газеты "Хандельсблат".



"Нам нужны новые бизнес-модели, новые идеи, новые цепочки поставок и торговые отношения, - сказал он. - И нам придется сократить одностороннюю зависимость - будь то импорт энергии из России или экспорт в Китай".



Берлинский институт экономических исследований, одна из организаций-авторов доклада, сообщил в пятницу, что без российского газа Германия выживет, хотя на него и приходится две пятых ее импорта. Ученые заявили, что крупные запасы в хранилищах, альтернативные поставки энергии и программы по снижению спроса позволят компенсировать роль России уже этой зимой.



Однако деловые круги в целом эту точку зрения не разделяют: ряд отраслеобразующих компаний и главный исполнительный директор "До́йче банка" Кристиан Зевинг (Christian Sewing) предостерегли о тяжелых экономических последствиях, если поставки из России прекратятся.



Мрачные перспективы



Но прогнозы по экономике Германии ухудшились даже в отрыве от поставок. Опубликованный в среду доклад предрекает рост на 2,7% в этом году и на 3,1% в 2023 году. Для сравнения, прежние прогнозы давали 4,8% и 1,9% соответственно. Средняя инфляция в 2022 году составит 6,1% - высочайший показатель за 40 лет.



"Взрывная волна от украинского конфликта ударит по экономической активности как со стороны предложения, так и со стороны спроса, - высказался вице-президент Кильского института мировой экономики Штефан Котц (Stefan Kooths). - Повышение цен на ключевые энергоресурсы с началом российской операции усугубило повышающее давление на цены".



Перед экономикой Германии с ее мощной промышленностью встали серьезные вызовы: конфликт повлек за собой рост цен на энергоносители и еще серьезнее нарушил цепочки поставок, ранее пострадавшие от пандемии. В первый месяц операции инфляция достигла 7,6% - это высочайшая отметка со времен воссоединения Германии в начале 1990-х.



Уязвимее всего из-за немецкой зависимости от российского газа оказалась промышленность. На прошлой неделе правящая коалиция согласовала пакет помощи пострадавшим предприятиям, главным образом энергетическим - туда вошли займы, гарантии по кредитам и вливания капитала.



Статья написана при участии Криса Райтера (Chris Reiter) и Йейна Роджерса (Iain Rogers)