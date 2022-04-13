Нур-Султан балансирует между Кремлем и Белым домом, - В.Панфилова

01:37 14.04.2022

Представитель Госдепа США посещает Казахстан и Киргизию

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



13 апр. 22



Узра Зея посетила Казахстан и собирается в четверг в Киргизию.

Заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея 14 апреля посетит Киргизию. Накануне она побывала в Казахстане, где обсуждала стратегическое взаимодействие между Вашингтоном и Нур-Султаном. Она ознакомилась с ходом проводимых в стране реформ, направленных на системную политическую и социально-экономическую модернизацию страны, обсудила санкции против России и их влияние на Казахстан.



Узра Зея, находясь в Нур-Султане, приняла участие в первом диалоге высокого уровня между Казахстаном и США. Американская гостья высоко оценила политические реформы, заявленные президентом Касым-Жомартом Токаевым, и подтвердила поддержку США политической повестки главы государства, которая была объявлена 16 марта.



А также подчеркнула важность Казахстана в реализации стратегических планов США в Центральной Азии.



"Казахстан критически важен в наших целях, в продвижении стабильной и процветающей Центральной Азии, где независимые государства могут преследовать свои суверенные интересы с партнерами, которых они выбирают. Они связаны с глобальным рынком и международными инвестициями", – сказала заместитель госсекретаря. Американская гостья, в частности, пояснила, что санкции, введенные США против России, направлены на "сокращение негативного влияния на союзников и партнеров, и на Казахстан в том числе".



Первый заместитель министра иностранных дел республики Казахстан (РК) Акан Рахметуллин отметил, что воздействие санкций – это очень серьезный вопрос. "США наложили беспрецедентные санкции на Россию, на ряд лиц. Естественно, имея глубокую интегрированность между нашими странами, самую длинную в мире сухопутную границу, мы не можем остаться вне воздействия этих санкций. Вы сейчас видите, как это влияет даже на политику ценообразования, на ситуацию в магазинах. Но я хотел вас заверить, что правительство ведет активные переговоры на всех уровнях с представителями США. В связи с этим я хотел бы выразить благодарность США за их гибкость, за готовность сотрудничать", – заявил замглавы МИД РК. Он отметил, что в ходе консультаций казахстанской стороне были переданы исчерпывающие ответы, как вести себя в рамках этих санкций. "У американской стороны есть понимание того, что у нас очень взаимозависимый рынок, взаимозависимая экономика, и американская сторона максимально старается смягчить, минимизировать действия санкций на казахстанскую экономику. Работа в этом направлении будет продолжаться в дальнейшем", – заключил он.



Ранее позиция Казахстана была изложена заместителем руководителя администрации президента Тимуром Сулейменовым, который, находясь в Брюсселе, заявил в интервью порталу Euractiv, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и ЕС против России, а станет их соблюдать. "Мы сделаем все возможное, чтобы контролировать санкционные товары", – отметил Сулейменов. Он также подчеркнул, что Казахстан, несмотря на то что является частью Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Белоруссия и другие страны, также является и частью международного сообщества, "поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС". По его словам, Казахстан "уважает территориальную целостность Украины", не признает "ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом, потому что их не признает ООН". "Мы будем, – заверил Сулейменов, – выполнять только те решения, которые приняты на уровне Организации Объединенных Наций".



Заявление Сулейманова ранее подтвердил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди: Казахстан не признает как Луганскую народную республику, так и Донецкую народную республику. Что касается санкций, то все они, как отметил дипломат, направлены против России Европейским союзом и США. "Мы к этим санкциям не присоединяемся, но для нас очень важны два момента. Во-первых, чтобы не было негативного влияния этих санкций на развитие экономики Казахстана и, во-вторых, чтобы наша территория не использовалась для обхода этих санкций", – отметил он.



Однако было бы ошибкой считать, что Казахстан выступил против России. "Основная линия, которую проводит Казахстан, – нейтральная. Это призыв к скорейшему урегулированию ситуации в Украине, потому что и Россия, и Украина являются для Казахстана важными партнерами. Более того, те санкции, которые введены против России, автоматически бьют и по Казахстану", – сказал "НГ" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По словам эксперта, казахстанские экспортеры, которые пользуются российскими маршрутами, уже ощутили на себе влияние ограничений. "Казахстан косвенно находится под ударом. И понятно, что в таких условиях Нур-Султан пытается найти модель новой сбалансированной политики, чтобы минимизировать для себя риски, в том числе санкционные, а также снизить риски введения прямых санкций в отношении Казахстана за поддержку России. Что, собственно, и обозначил Тимур Сулейменов в ходе своей поездки в Брюссель", – отметил Притчин.



В Москве, по мнению эксперта, внимательно отслеживают подобного рода заявления. Буквально через несколько дней состоялся телефонный разговор между президентами двух стран, и скорее всего эта тема обсуждалась.



Дело в том, что некоторые субъекты Центральной Азии осознают, что, будучи транзитными или финансовыми либо технологическими хабами, так или иначе будут помогать России обходить санкции. При этом они держат паузу, не выдавая, что у них на уме. А Казахстану почему-то понадобилось уже сейчас жестко обозначить свою позицию, отметил эксперт. Возможно, нынешние заявления Нур-Султана не вписываются в интересы России временно и претерпят трансформацию. "В Москве, судя по всему, к позиции Казахстана отнеслись с пониманием – во всяком случае, публично не было высказано никаких претензий. В любом случае обе страны продолжают вести диалог. В то же время Казахстан пытается сохранить возможность ведения диалога с Западом", – сказал Притчин. Подчеркнув, что визит заместителя госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узры Зея – это тоже попытка альтернативного диалога.



Тема санкций будет продолжена в четверг в Бишкеке. Президент Киргизии Садыр Жапаров на третий день спецоперации поддержал действия РФ по защите Донбасса, сообщила пресс-служба Кремля. Однако позже Киргизия заняла нейтральную позицию. В частности, премьер-министр Акылбек Жапаров отметил, что ситуация в Украине вызывает большую озабоченность в Киргизии: "Кыргызская Республика занимает беспристрастную нейтральную позицию. Мы приветствуем продолжающиеся переговоры между представителями России и Украины", – сказал он 9 апреля на встрече с региональным директором Всемирного банка по странам Центральной Азии Татьяной Проскуряковой. 11 апреля кыргызстанцы отправили первую партию гуманитарной помощи в Украину: это мед, консервы, детские подгузники, одеяла и спальные мешки.



Между тем Киргизия и Евросоюз обсуждают подписание нового соглашения о расширенном сотрудничестве, сообщает в среду МИД Киргизии. "Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев провел телефонную беседу со спецпредставителем Евросоюза по Центральной Азии Тери Хакалой, в ходе которой стороны обсудили подготовку подписания соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Киргизией и ЕС", – сообщили в пресс-службе ведомства.