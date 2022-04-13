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Куда ведут дипломатические войны, - Александр Бобров
06:41 14.04.2022

Куда ведут дипломатические войны
Александр Бобров
доцент кафедры дипломатии МГИМО
13 апреля 2022,
Санкционное давление на Россию, апогей которого мы наблюдаем сейчас, привело к возрождению давно забытого политического феномена – "дипломатических войн", объектом которых становятся те, кто в силу самой профессии не просто призваны представлять страны в зарубежных государствах, а купировать развитие конфликтности на глобальных и региональных уровнях международных отношений. В условиях, когда мы становимся свидетелями нового вида антироссийских санкций – дипломатических, конечная цель которых, судя по всему, в "обнулении" связей с Москвой недружественных стран, пришло время проанализировать тот богатый инструментарий применяемых против нашей страны агрессивных действий, ранжировав их в зависимости от глубины воздействия на имеющуюся дипломатическую инфраструктуру.

Выдавливание России из институтов многосторонней дипломатии

Вынужденный выход России из Совета Европы в 2022 году, сопровождаемый закрытием постоянного представительства в Страсбурге, не просто подводит черту под более чем 25-летней историей участия нашей страны в разработке уникальных конвенционных механизмов, а фактически ставит крест на идее единства правового и гуманитарного пространства континента. Аналогичный же упреждающий отказ от дальнейшего участия России в Совете ООН по правам человека не просто обесценивает все достижения реформы "правозащитного" направления деятельности всемирной организации, но и выступает в качестве первого успеха группы недружественных стран в реализации опасного политического плана, цель которого – лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН, что чревато самыми разрушительными последствиями для всей современной архитектуры международных отношений.

Разрыв двусторонних отношений

С одной стороны, заявление Микронезии о разрыве отношений с Россией, безусловно, носило ритуальный характер – в силу незначительности влияния наших двусторонних связей на глобальную дипломатию. С другой, в условиях, когда единственной доселе страной, пошедшей на столь радикальный шаг, означающий, что государства находятся на пороге войны, стала Грузия, связи с которой с 2008 года поддерживаются через секции интересов, открытых при посольствах Швейцарии в Тбилиси и Москве, нет никаких гарантий, что уже в ближайшем будущем этот печальный список не пополнится новыми государствами.

Понижение уровня дипломатических отношений

В соответствии с основным дипломатическим документом – Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года – эта процедура не просто означает формальное понижение статуса главы дипломатической миссии с уровня посла до посланника или поверенного в делах, а фактически предполагает отъезд "первого лица" диппредставительства, что наиболее наглядно проявилось в случае с Литвой, дополнившей его объявлением о закрытии генконсульства РФ в Клайпеде. Аналогичные действия были предприняты и властями Латвии, также понизившими уровень дипотношений, а на следующий день уведомившими в одностороннем порядке о прекращении работы генконсульств РФ в Даугавпилсе и Лиепае. Таким образом, действия прибалтийских республик создают опасный прецедент, которым могут воспользоваться и другие недружественные страны, ведь постепенный разрыв связей с Украиной (2014 год) и НАТО (2015 год) тоже начинался с "обезглавливания" дипломатических миссий.

Арест дипломатической собственности

Главным объектом этого вида противоправных санкционных действий являются, как правило, не дипломатические, а консульские и иные учреждения, обладающие меньшим уровнем привилегий и иммунитетов, а значит – в меньшей степени защищены международным правом и двусторонними соглашениями. Наиболее явно это проявилось в 2016–2018 годах, когда США незаконно арестовали объекты российской дипломатической собственности и другие арендуемые дипломатами помещения: генеральное консульство в Сан-Франциско, резиденция генерального консула в Сан-Франциско, генеральное консульство в Сиэтле, резиденция генерального консула в Сиэтле, торгпредство России в Вашингтоне, отделение торгпредства России в Нью-Йорке, служебные помещения для проведения протокольных мероприятий и резиденции персонала (так называемые посольские дачи) в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. В этой связи весьма тревожным выглядят недавние сообщения о занятии властями Варшавы здания, находящегося в российской дипломатической собственности.

Высылки дипломатов

Объявление сотрудников российских дипломатических миссий persona non grata ("нежелательными лицами"), сопровождаемое требованием покинуть национальную территорию в течение ближайших нескольких суток, стало излюбленным элементом санкционного воздействия недружественных стран в конце 2010-х – начале 2020-х годов. И хотя самыми распространенными до сих пор остаются точечные высылки, осуществляемые с завидной регулярностью, самыми крупномасштабными примерами выдворения российских дипломатических представителей стало соответствующее решение США (48 человек) и Великобритании (23 человека) в 2018 году на фоне скандала вокруг отравления в Солсбери. Их примеру уже в 2021 году последовала Чехия (18 человек), а в 2022 году – Польша (45 человек), Нидерланды (17 человек), Бельгия (21 человек), Германия (40 человек), Франция (30 человек), Италия (30 человек), Испания (27 человек).

МИД: Запад фактически ввел санкции против российских дипломатов
Уникальным примером высылки, сопровождаемой закрытием ряда дипломатических представительств, стало анонсированное 5 апреля 2022 года решение властей Эстонии о выдворении 14 российских дипломатов и прекращении работы генконсульства РФ в Нарве, а также канцелярии консульского отдела посольства РФ в Тарту. Отметились власти Словении, выслав 33 сотрудника посольства и Российского центра науки и культуры, а также Хорватии, сократившие штат росзагранучреждения на 18 дипломатов и 6 представителей административно-технического персонала с целью выравнивания численности дипломатического представительства в Москве и Любляне/Загребе соответственно.

Отказ от продления дипломатических виз

Еще в конце 2021 года посол РФ в США Анатолий Антонов обратил внимание на весьма изощренный способ постепенного сведения к минимуму российского дипломатического присутствия в США – отказ от продления дипломатических виз для действующих сотрудников наших дипломатических миссий (посольства в Вашингтоне, генконсульств в Нью-Йорке и Хьюстоне) и затягивание процесса оформления замен в рамках дипломатической ротации. Отсюда становится понятной и практика регулярных нарушений американскими властями своих обязательств как государства, принимающего на своей территории штаб-квартиру ООН, когда persona non grata объявляются уже сотрудники постоянного представительства при ООН и СБ ООН в Нью-Йорке, как в случае с высылкой 12 российских дипломатов 1 марта 2022 года.

Давление на сотрудников миссий

Давление происходит путем затягивания процесса расследования дел, связанных с нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. Инциденты, связанные с нарушением дипломатического права, происходили и ранее, однако после 24 февраля 2022 года их количество и разнообразие стали расти почти в геометрической прогрессии. Среди самых громких – нападения на посольства РФ в Ирландии и Нидерландах, регулярные акции вандалов против российских диппредставительств в Эстонии, атака на Российский центр науки и культуры во Франции, а также намеренный таран неизвестным водителем ограды посольства РФ в Румынии.

В дипломатии одним из ключевых столпов остается принцип взаимности, в соответствии с которым на любое агрессивное действие необходимо отвечать какими-то зеркальными мерами. В результате в отношениях между Россией и группой недружественных стран образуется дополнительная область конфронтации, которая как минимум не дает никакой добавленной стоимости для ее инициаторов, а как максимум ускоряет процесс разрушения ткани межгосударственных связей, восстанавливать которые гораздо сложнее, чем разрушать в интересах сиюминутного политического пиара. Понимая это, некоторые государства (в частности, Австрия) ограничиваются точечными высылками либо (как, например, Канада) и вовсе воздерживаются от таких ненужных акций, чтобы сохранить свое дипломатическое присутствие в Москве.

Еще одной сложностью, с которой сталкиваются представители органов внешнеполитических связей, является распространение мифов о дипломатической профессии, подавляющее большинство которых сводится к одной из двух ложных предпосылок: представлении об ограниченном влиянии дипломатов на процесс принятия политических решений как в своей стране, так и в государстве пребывания, либо техническому статусу дипломатических агентов, зачастую сводимому к изображению дипмиссий как аналогу МФЦ за рубежом.

Однако не стоит забывать, что дипломаты – это не просто чиновники, отстаивающие какие-то абстрактные интересы страны в непростых политических условиях, поддерживающие диалог и добивающиеся конкретных результатов с самыми неуступчивыми партнерами, а еще и сотрудники, обеспечивающие поддержание торгово-экономических связей страны даже в условиях санкций или любых других рестриктивных мер, а также просто люди, помогающие оказавшимся за рубежом гражданам РФ, попавшим в сложные жизненные ситуации.

Их невидимый невооруженным глазом ежедневный труд как раз и позволяет сохранить хотя бы тот взаимоприемлемый минимум, отталкиваясь от которого главы государств или их представители на переговорах могут выходить на самые сложные политико-дипломатические компромиссы. Недаром в практике международных отношений следующим за разрывом дипломатических отношений шагом, как правило, становится объявление войны.

Жизненно важным является поддержание связей со всеми иностранными государствами вне зависимости от их размеров и численности населения, ведь даже самые, на первый взгляд, "бессмысленные" из них могут в нужный момент оказаться наиболее ценными в решении самых разных – политических, дипломатических, торговых, экономических, культурных и даже гуманитарных – задач.

Недальновидность курса на использование дипломатов как объектов санкционного давления можно проиллюстрировать на примере заблудившейся в горах экспедиции, члены которой подумывают о том, чтобы избавиться от своего проводника, руководствуясь желанием приберечь иссякающий паек. А о том, что некому будет потом помогать им искать обратный путь к спасению, они не думают.

Источник - vz.ru
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