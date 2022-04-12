Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" получил серьезные повреждения при пожаре и взрыве

08:04 14.04.2022

На крейсере "Москва" из-за пожара сдетонировал боезапас

Причины инцидента устанавливаются.



Флагман Черноморского флота крейсер "Москва" получил серьезные повреждения в результате детонации боезапаса, которая произошла из-за пожара. Об этом сообщает ряд федеральных СМИ со ссылкой на министерство обороны России.



Экипаж боевого корабля эвакуирован, причины пожара устанавливаются.



Крейсер заложен на стапеле Николаевского судостроительного завода имени 61 коммунара в 1976 году под наименованием "Слава". 15 мая 1995 года приказом главнокомандующего ВМФ переименован в ракетный крейсер "Москва". 12 июня 1997 года на корабле поднят Андреевский флаг.



Указом президента Российской Федерации от 16 мая 2016 года гвардейский ракетный крейсер "Москва" за заслуги в обеспечении безопасности государства, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения учебно-боевых задач награжден орденом Нахимова.



На борту корабля находятся 16 противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан".



---------------



УкрСМИ утверждают, что поразили российский крейсер 2 ракетами "Нептун"