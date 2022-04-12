КазПрез Токаев подписал указ о "дебюрократизации аппарата". Который по счету?

08:10 14.04.2022

Токаев подписал указ о дебюрократизации деятельности госаппарата



Подписанный Токаевым указ предусматривает ускорение принятия решений в госаппарате, повышение самостоятельности и персональной ответственности первых руководителей, сокращение документооборота, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана подписал указ "О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата", сообщает Акорда.



Ключевыми принципами дебюрократизации определены приоритет сущности над формой, цифровизация по умолчанию, управленческая ответственность, непрерывное совершенствование, оптимальность регламентации.



Пункты указа предусматривают комплекс системных и прикладных мер для ускорения принятия решений в госаппарате, повышение самостоятельности и персональной ответственности первых руководителей госорганов, сокращение документооборота и отчетности.



Для ускорения реализации задач госорганы будут наделены правом принятия нормативных правовых актов без избыточной конкретизации своих функций на законодательном уровне.

На основе комплексного реинжиниринга будет обеспечено сокращение сроков и этапов нормотворческого и бюджетного процессов в два раза.



Кроме этого, указом предусматриваются:



систематизация и автоматизация ведомственной отчетности;



введение запрета для госорганов запрашивать сведения, содержащиеся в информационных системах;



отмена бумажного визирования и полистного парафирования документов;



делегирование полномочий на уровень среднего управленческого звена;



обеспечение руководителей госорганов инструментами и условиями для дистанционной работы и др.



Важнейшее значение в работе по дебюрократизации имеют цифровая трансформация и системный реинжиниринг всех сфер госуправления. Основным бенефициаром этой работы станут граждане.



Отмечается, что меры, заложенные в указе, позволят разгрузить госслужащих от излишних процедур и процессов, не влияющих на конечный результат, а также обеспечат нацеленность госаппарата на эффективную реализацию политических и экономических реформ главы государства.



С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.



Данияр Кунафин