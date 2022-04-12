 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 14.04.2022
08:32  Государственная граница денег. Прекращены переводы РосСбербанка в Казахстан
08:10  КазПрез Токаев подписал указ о "дебюрократизации аппарата". Который по счету?
08:04  Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" получил серьезные повреждения при пожаре и взрыве
01:37  Нур-Султан балансирует между Кремлем и Белым домом, - В.Панфилова
00:42  Экономика Германии колоссально пострадает в случае отказа от российского газа, - Bloomberg
00:40  American Thinker: БРИКС и МИНТ могут спасти Россию и погубить США
00:39  Великобритания включила в санкционный список двух сестер Алишера Усманова

00:37  Антироссийский шабаш продлится еще 3 месяца, не больше, - Булат Султанов
00:35  Хан Шариф. Мотивы пакистанского кризиса, - Илья Титов
00:20  Украинская идентичность и украинская государственность, - Александр Халдей
00:02  Замом хокима Ташкента по "цифре" стал местный кореец Хен
Среда, 13.04.2022
20:11  "Ведутся переговоры"... КырПрез Жапаров дал заявление по поводу последних бое-стычек с таджиками
19:57  Казахстан отменил ранее запланированный военный парад на 9 мая
18:52  Выступающего Байдена обосрал голубь. Перепутал со старой статуей?
18:37  В Астрахани 14/04 пройдет международный круглый стол "Будущее России - будущее Евразии: новые окна возможностей"
18:25  27 лет руководивший Белгородской область РФ Савченко рассказал в мемуарах, как общался с "Господом Земли Моностоном"
18:20  Перемешанные ценности. О шпионских методах торговли российской нефтью, - "Къ"
15:51  Власти Казахстана и клан Назарбаева единым фронтом пошли против России, - А.Курманов
14:55  Туркменским женщинам запретили увеличение губ и наращивание ресниц. Итак красивые
14:30  Новый президент Чили Габриэль Борич переехал жить в криминальное гетто. Поближе к народу
14:29  New York Times: талибы убили и похитили около 490 бывших афган-чиновников и военных
13:57  Зачем Турция играет на все стороны конфликта сразу, - Е.Сатановский
13:32  70 лет комсомольскому вожаку, текстильщику и пионеру сотовой связи Таджикистана Мамаджону Хамидову
12:31  Таджики бьют из минометов по кыргызскому селу Достук-Дружба...
12:23  Манкуртизация Украины, - Св.Князев
12:17  США: ползучая война с Европой, - Е.Пустовойтова
11:04  Вонючий случай. Жанат Самат только два месяца пробыла Мусорной королевой Казахстана
10:59  Власти Туркменистана почти полностью заблокировали интернет
10:55  Судьба Макрона как президента Франции решится в Мариуполе? - В.Прохватилов
10:53  А если России надоест любоваться на европейских лицедеев? - Д.Седов
10:49  Зверополис. Мэрия Бишкека потратит 4,2 миллиона сомов на отстрел бездомных зверушек
10:46  Оппозиция в Кыргызстане. Когда есть спрос, но не устраивают предложения, - Д.Подольская
10:41  Российский газ: Анкара скупает и выигрывает, - Вера Жердева
10:39  В Мариуполе сдались остатки 36-й бригады морпехов Украины - более 1000 штыков и 1 британец
10:36  Эрдоган махнет США крылом Су-57, - "СП"
10:06  Хинди янки бхай бхай. США стремятся стать главным партнером Дели, - С.Строкань
08:52  CША требуют от Пакистана осудить Россию, - В.Скосырев
07:57  Маньяк-негр в Нью-Йоркском метро перестрелял 30 пассажиров
07:49  Иран опасается штурма своих дипмиссий в Афганистане, - И. Субботин
01:04  Современный мир... В джунглях больше правил и порядка, - генерал Асад Дуррани
01:03  Новые вызовы для России и Центральной Азии, - Денис Шарафутдинов
00:43  Понуждение к доллару, или Кому война, кому - мать родна
00:30  Как именно Китай вернет себе и поглотит Тайвань? - А.Савельев
00:05  Всю нефть и газ спрятать от санкций не получится. Европа вернется в позапрошлый век, - А.Комраков
Вторник, 12.04.2022
22:31  На кыргызско-таджикской границе вновь огневой контакт - ранен 1 таджикский карацупа
22:23  На Украине поймали главного предателя - кума Путина Медведчука
21:37  За профнепригодность? Уволен глава Ситуационного центра КазСовбеза "руханист" Есин
19:36  Энергетическое саморазрушение Европы, - Андрей Конопляник
19:34  Путь Поднебесной к мирному атому, - Андрей Гагаринский
19:15  О патриотах и предателях. Уехавшим, - Игорь Левитас
17:42  Вместо западных в Россию придут индийские сетевые магазины, - "РГ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
КазПрез Токаев подписал указ о "дебюрократизации аппарата". Который по счету?
08:10 14.04.2022

Токаев подписал указ о дебюрократизации деятельности госаппарата

Подписанный Токаевым указ предусматривает ускорение принятия решений в госаппарате, повышение самостоятельности и персональной ответственности первых руководителей, сокращение документооборота, сообщает Zakon.kz.
Президент Казахстана подписал указ "О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата", сообщает Акорда.

Ключевыми принципами дебюрократизации определены приоритет сущности над формой, цифровизация по умолчанию, управленческая ответственность, непрерывное совершенствование, оптимальность регламентации.

Пункты указа предусматривают комплекс системных и прикладных мер для ускорения принятия решений в госаппарате, повышение самостоятельности и персональной ответственности первых руководителей госорганов, сокращение документооборота и отчетности.

Для ускорения реализации задач госорганы будут наделены правом принятия нормативных правовых актов без избыточной конкретизации своих функций на законодательном уровне.
На основе комплексного реинжиниринга будет обеспечено сокращение сроков и этапов нормотворческого и бюджетного процессов в два раза.

Кроме этого, указом предусматриваются:

систематизация и автоматизация ведомственной отчетности;

введение запрета для госорганов запрашивать сведения, содержащиеся в информационных системах;

отмена бумажного визирования и полистного парафирования документов;

делегирование полномочий на уровень среднего управленческого звена;

обеспечение руководителей госорганов инструментами и условиями для дистанционной работы и др.

Важнейшее значение в работе по дебюрократизации имеют цифровая трансформация и системный реинжиниринг всех сфер госуправления. Основным бенефициаром этой работы станут граждане.

Отмечается, что меры, заложенные в указе, позволят разгрузить госслужащих от излишних процедур и процессов, не влияющих на конечный результат, а также обеспечат нацеленность госаппарата на эффективную реализацию политических и экономических реформ главы государства.

С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.

Данияр Кунафин

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649913000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил новые законопроекты
- Кадровые перестановки
- "Ак жол" требует вернуть в бюджет преференции, незаконно полученные майнинговыми компаниями "Astana HUB"
- Прошло 19-е заседание Комитета Парламентского Сотрудничества "Казахстан - ЕС"
- Каким курсом пойдет "Аманат"?
- Депутаты "Ак жола" требуют субсидировать часть питания детей в дошкольных организациях и ввести бесплатное горячее питание для всех школьников
- Кто отвечает за "слышащее государство"
- О текущей ситуации в АО ДБ "Альфа–Банк"
- "Ак жол" требует срочно провести проверку соблюдения санэпидтребований на мусорных полигонах во всех регионах
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  