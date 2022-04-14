Государственная граница денег. Прекращены переводы РосСбербанка в Казахстан

08:32 14.04.2022

Государственная граница денег

Ксения Дементьева об остановке переводов Сбербанка в Казахстан

Утром 13 апреля из приложения "Сбербанк онлайн" исчезла еще одна страна, куда можно отправить перевод по номеру телефона на карту или счет - Казахстан.



Этот сервис крупнейший российский банк весьма успешно строил последние несколько лет, собственно, до начала спецоперации на Украине. Но теперь он постепенно исчезает. Из-за риска вторичных санкций (переводы осуществляются с помощью корсчетов, открытых у банков-партнеров) Сбербанк уже лишился трех стран переводов - Азербайджана, Молдавии, Китая (см. "Ъ" от 22 марта).



Тот факт, что 13 апреля, когда в отношении "Сбера" вступили в силу блокирующие санкции США, он лишился ряда партнеров своей системы денежных переводов из числа банков стран ближнего зарубежья, был ожидаем. Но вот исчезновение Казахстана, где единственным партнером Сбербанка был его же дочерний банк, стал неожиданностью.



Учитывая, что "Сбербанк-Казахстан" является вторым по размерам банком в стране (совокупные активы составляли €13 млрд на начало 2021 года), другие партнеры там "Сберу" были не нужны, аналогичная ситуация в Белоруссии (но там сотрудничество сохраняется), как и в пяти других странах ближнего зарубежья, где переводы осуществляются через банки-партнеры, неродственные "Сберу". Ни в российском Сбербанке, ни в его казахстанской "дочке" на вопрос о причинах прекращения сотрудничества не ответили.



Однако догадаться о них не так уж и сложно, учитывая, что накануне (см. "Ъ" от 13 апреля) OFAC США выпустило генеральную лицензию, согласно которой срок введения санкций в отношении "Сбербанк Казахстан" продлевается на три месяца - до 12 июля. До этого момента банк продолжит работать в обычном режиме, клиентам будут доступны операции с платежами и переводами в тенге и рублях без ограничений по суммам. Логично предположить, что Сбербанк решил защитить казахстанскую "дочку" от любых возможных рисков. Тем более "Сбер" уже начал распродажу активов казахстанского банка - реализовал часть кредитного портфеля на 330 млрд тенге (более $730 млн) крупнейшему банку республики - Halyk Bank. И, как говорят собеседники "Ъ", близкие к "Сберу", на этом дело не закончится.



Удивляет в этой ситуации лишь тот факт, что в отличие от родственного казахстанского банка, чьи риски "Сбер" исключил по максимуму, о сторонних партнерах из стран ближнего зарубежья он не побеспокоился вовсе. Невалютные переводы через корсчета находящегося под блокирующими санкциями США Сбербанка пока продолжают работать.



Газета "Коммерсантъ" №65 от 14.04.2022, стр. 7