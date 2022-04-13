Санкции против российских банков – еще одна волна экспроприаций, - В.Катасонов

08:47 14.04.2022 Логика санкционной войны



Все санкции против России, которые были введены объединенным Западом с конца февраля, можно разделить на две группы. В первую входят запреты и ограничения на операции в сфере международной торговли, международных расчетов, движения капитала, транспорта, передачи информации. Примером подобного рода санкций является отключение многих российских банков от системы СВИФТ. Во вторую группу входят ограничения на права собственности и пользования теми или иными объектами (заморозки и аресты). Многие такие ограничения постепенно перерастают в конфискации имущества.



Самой крупной санкцией второго рода стала "заморозка" валютных активов Банка России, которые являются международными резервами Российской Федерации. Сумма замороженных резервов составляет более 350 млрд долл., или около половины всех активов Банка России и свыше 60% всех международных резервов РФ. Заморозки избежала только та часть международных резервов, которая представлена золотом и китайскими юанями.



В дополнение к этому производились заморозки более мелкого калибра. Арестам подвергались активы различных физических и юридических лиц РФ. СМИ постоянно сообщают об арестах дорогих яхт российских олигархов, их самолетов, дворцов, имений, счетов в зарубежных банках, пакетов акций и других ценных бумаг. Если даже зарубежные активы принадлежали российским юридическим лицам, за ними торчали уши все тех же олигархов (и ассоциированных с ними российских чиновников).



Вот лишь некоторые сообщения о заморозках в марте. 20 марта министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Франция заморозила 150 млн евро на частных банковских счетах и недвижимость россиян на 539 млн евро. По данным председателя Совета министров Италии Марио Драги, на 22 марта Италия заморозила активы российских олигархов на сумму около 880 млн долларов (800 млн евро) Нидерланды на ту же дату заморозили около 431 млн долларов (392 млн евро) российских активов. При этом ожидаются дальнейшие заморозки.



К началу третьей декады марта Польша заморозила на счетах своих банков около 33 млн долларов (140 млн злотых). 24 марта представитель Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии Эрвин Боллингер сообщил, что Швейцария заморозила российские активы на сумму около 5,75 млрд швейцарских франков. 27 марта председатель правительства Чехии Петр Фиала заявил, что Чехия заморозила имущество россиян, попавших под санкции, на сотни миллионов крон. 29 марта глава Минфина Люксембурга Юрико Бакес проинформировала о том, что операторы в Люксембурге заморозили российские активы на 2,5 млрд евро. На фоне небольших европейских государств удивительно скромно выглядят заморозки в Германии. 30 марта Минфин ФРГ сообщил, что Германия заморозила всего 95,5 млн евро на банковских счетах физических и юридических лиц из России.



Заморозки начались и в офшорах. Так, министр иностранных дел мини-государства Джерси, находящегося под британской короной, Ян Горст сообщил о замораживании российских активов на сумму в 259,3 млн фунтов стерлингов.



Было одно резонансное заявление британского министра иностранных дел Элизабет Трасс, сделанное 24 марта. Мол, Великобритания заморозила в общей сложности российские активы на сумму в 500 млрд фунтов стерлингов, в том числе свыше 150 млрд фунтов стерлингов – имущество российских олигархов. Однако никаких обоснований этих цифр представлено не было. Серьезные эксперты от этого эпатажного заявления поспешили дистанцироваться.



8 апреля представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер доложил, что Евросоюз заморозил активы российских граждан на сумму в 30 млрд евро, включая вертолеты, яхты и дома; о заморозке активов перед Еврокомиссией "отчиталась половина стран ЕС".



Отличились по величине заморозок Каймановы острова – 7,3 млрд долл. по состоянию на 8 апреля. От них немного отстает Швейцария, которая отчиталась о заморозке активов на сумму 5,75 млрд швейцарских франков (примерно 6,2 млрд долл.).



Просуммировать все заморозки еще не удалось никому. Однако думаю, что, если бы все было просчитано, суммарные величины замороженных активов были бы несравнимо меньше величины замороженных валютных резервов Российской Федерации. Неужели больших и жирных кусков для организаторов санкций не осталось? Нет, такие жирные куски есть. И к освоению одного из них коллективный Запад только приступает. Я имею в виду зарубежные активы российских банков.



Российские банки стали объектом санкций, когда уже был обнародован первый пакет санкций (22-23 февраля в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР). В частности, США ввели тогда санкции против банков, финансирующих оборонную промышленность (ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние структуры, включая даже… футбольный клуб ЦСКА). В санкционных списках Великобритании оказались пять российских банков - Промсвязьбанк, "Россия", Индустриальный сберегательный банк, Черноморский банк развития, Генбанк. Европейский союз ввел санкции против банка "Россия", Промсвязьбанка и ВЭБ. Правда, те первые санкции заморозок активов не предусматривали.



Второй пакет санкций был введен в связи с началом Россией специальной военной операции на Украине. В США банки ВТБ, "Открытие", Новикомбанк, Совкомбанк были включены в так называемый список SDN. Это означает блокировку активов банка в американской юрисдикции, запрет на долларовые транзакции, запрет на проведение любых транзакций с американскими контрагентами. Сбербанк тогда не попал в этот список, но для него были установлены ограничения на корреспондентские счета в США. Сравнительно щадящими оказались секторальные санкции, которые были введены против Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-Банка, Московского кредитного банка (МКБ). Санкции второго пакета с некоторыми коррективами повторили союзники Вашингтона.



В конце февраля был запущен третий пакет санкций. Его инициатором стал ЕС. Брюссель отключил от системы SWIFT следующие банки: ВТБ, "Открытие", Новикомбанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк. Брюссель запретил также продавать, поставлять, передавать и экспортировать в Россию банкноты евро (что осложнило работу всех российских банков).



В середине марта был введен в действие четвертый пакет санкций, опять же инициированный Евросоюзом. Затем с 5 апреля стал действовать пятый пакет, с инициативой снова выступил Брюссель. К Брюсселю присоединился Вашингтон, затем многие другие западные страны.



Картина по санкциям против российских банков получается очень пестрая. Под санкционные ограничения в большей или меньше степени попали 14 отечественных банков, на которые приходится более 80% банковских активов России. Это (в алфавитном порядке) Альфа-Банк, ВЭБ, ВТБ, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Новикомбанк, "Открытие", Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Россия, Сбербанк, СМП Банк, Совкомбанк, Уральский банк реконструкции и развития. О санкциях против российских банков объявили США, Великобритания, Европейский союз, Япония. Другие страны должны избегать контактов с "помеченными" российскими банками, чтобы не подвергнуться вторичным санкциям. Самый обширный черный список российских банков у США. 6 апреля высокопоставленный представитель администрации США заявил, что совокупные активы российской банковской системы составляют 1,4 трлн долл. и что Вашингтон заблокировал банки, на которые приходится две трети этих активов.



Отключение от СВИФТ – одна из наиболее чувствительных для банков санкция. В настоящее время от этой платежной системы отключены семь российских банков: ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.



Наиболее серьезными (помимо отключения от СВИФТ) считаются так называемые блокирующие санкции. Под них в США попадают банки, включенные в SDN-список. С ними, а также со всеми структурами, в которых они владеют более чем 50%, запрещено иметь дело американским физлицам и компаниям. Все активы банков и структур, где им принадлежит контроль, должны быть заблокированы.



Под блокирующие санкции попали девять кредитных организаций: Альфа-Банк, ВЭБ, ВТБ, МКБ, Новикомбанк, "Открытие", Промсвязьбанк, Сбербанк, Совкомбанк. Несколько дней назад такие блокирующие санкции были объявлены в США в отношении Альфа-Банка и Сбербанка. Ранее США уже внесли в SDN-лист пять российских банков: ВТБ, Совкомбанк, "Открытие", Новикомбанк и Промсвязьбанк. Блокирующие санкции против ВТБ, "Открытия", Новикомбанка и Совкомбанка были введены Европейским союзом несколько дней назад, когда был обнародован пятый пакет. ЕС, как отмечают эксперты, тоже введет санкции против Сбербанка, которые, как ожидается, перерастут в блокирующие. Почти одновременно с ЕС блокирующие санкции ввела Великобритания (против Сбербанка и МКБ).



Хотя первые блокирующие санкции против российских банков были обнародованы еще почти полтора месяца назад, пока масштабы заморозок не очень большие. Так, на 6 марта, по данным The Wall Street Journal, на счетах американских банков было заморожено 640 млн долл. трех российских кредитных организаций – "России", Собинбанка и СМП Банка. В апреле ожидается заморозка активов Сбербанка, МКБ, Альфа-Банка и других.



Сколько максимально объединенный Запад может "отжать" в результате массовой заморозки активов российских банков?



Банк России составляет статистику зарубежных активов банковского сектора страны. На начало сего года общая величина таких активов была равна округленно 200 млрд долл. Основные компоненты этих активов (млрд долл.): прямые инвестиции – 10,6; портфельные инвестиции и вложения в производных финансовые инструменты – 41,0; прочие инвестиции – 147,9. Итак, на прочие инвестиции приходится почти ¾. А что входит в их состав? Во-первых, наличная иностранная валюта – 13,5 млрд долл. Во-вторых, текущие счета и депозиты в иностранных банках – 41,6 млрд долл. В-третьих, ссуды и займы нерезидентам – 85,1 млрд долл.



Наличная валюта находится в хранилищах и кассах российских банков. Ее Запад перестал поставлять в Россию, но ту наличную валюту, которая находится в России, заморозить нельзя. Зато текущие счета и депозиты в иностранных банках морозить проще простого. И этот процесс сейчас разворачивается.



Чуть ли не половину всех зарубежных активов российских банков составляют ссуды и займы нерезидентам. За ними скрываются разного рода долговые бумаги (типа евробондов), которые были эмитированы нерезидентами и куплены российскими банками. Скорее всего, эмитенты таких бумаг прекратят выполнять свои обязательства перед российскими банками. 4 апреля Минфин США запретил выплаты по евробондам, эмитированным российским Минфином, в пользу держателей этих евробондов из средств замороженных резервов Российской Федерации. Логика американского Минфина следующая: выплат по российским евробондам не было произведено, следовательно, можно зафиксировать дефолт России по внешним обязательствам. А если у России дефолт, то и иностранным эмитентам долговых бумаг можно не выполнять своих обязательств перед российскими банками. Такова логика санкционной войны.



ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 13.04.2022 Источник - fondsk.ru

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