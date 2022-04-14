Террористическая диктатура в центре Европы, - С.Князев

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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08:56 14.04.2022

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 14.04.2022 |

Репрессии на Украине приняли тотальный характер

Генпрокуратура Украины отрапортовала на днях о результатах своей работы. С 24 февраля текущего года (со дня начала специальной военной операции ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины) киевские власти возбудили 7283 уголовных дела. Из них 1653 дела касаются "посягательств на территориальную целостность", 453 – "государственной измены", 43 – "ведения агрессивной войны", 56 – "диверсий". Под всеми этими громкими обвинениями кроются акты политических репрессий властей против инакомыслящих.

Известный украинский блогер Анатолий Шарий приводит конкретные примеры деятельности "изменников" и "диверсантов".

Например, статью "государственная измена" вменяют львовскому блогеру Глебу Ляшенко, вся вина которого заключается в том, что после начала российской спецоперации он призвал стороны конфликта к миру и написал на своей странице в соцсетях: "Президент Зеленский может и дальше тянуть кота за хвост, но вся ответственность за разрушения украинских городов – на его личной совести. Каждый случайно погибший мирный житель, каждый убитый украинский солдат – персональная ответственность Зеленского". При этом не приводится никаких доказательств работы блогера на Россию, а значит, с точки зрения закона обвинить его в "государственной измене" невозможно. Однако законы в условиях украинской диктатуры не значат на сегодняшний день ровным счетом ничего. Чтобы попасть в тюрьму на 15 лет, достаточно непочтительно отозваться о власти.

В государственной измене обвиняют 70-летнего поэта и публициста Яна Таксюра. По информации СМИ, обвинения связаны с его поддержкой канонической Украинской православной церкви. Сейчас из литератора, у которого не очень хорошее здоровье, выбивают "признания".

По той же статье задержана известная украинская правозащитница, глава Института правовой политики и социальной защиты 66-летняя Елена Бережная, которая вела активную антифашистскую деятельность.

Еще один "государственный изменник" – скрипач Волынской филармонии Илья Сметанин. Его обвиняют в том, что он якобы передавал в Россию информацию о расположении Луцкого аэродрома, построенного в 1941 году, и о… работе местного детского авиамодельного кружка. На самом деле скрипача, судя по всему, арестовали за то, что он в свое время посещал "Форум победителей" в российском Брянске.

В Днепропетровске (переименован киевским режимом в Днепр) был жестоко избит неонацистами и задержан службой безопасности левый общественный активист Александр Матюшенко. Его обвиняют в "ведении агрессивной войны". Подобное обвинение общественнику, находившемуся на контролируемой официальным Киевом территории и не участвовавшему ни в каких боевых действиях, совершенно абсурдно, но это никого не волнует.

В "диверсанты" бандеровский режим записал одного из самых известных одесский журналистов, редактора издания "Таймер" Юрия Ткачева. Его судьба уже предварительно известна. Подбросив журналисту домой в бачок для белья тротиловую шашку, его взяли под стражу с залогом в 40 тыс. долларов США – сумму, совершенно для него неподъемную. На днях прошел апелляционный суд, оставивший решение суда первой инстанции без изменений. Законы на Украине больше не работают.

На днях СБУ задержала украинского эксперта в сфере энергетики Дмитрия Марунича. Вся его вина заключается в том, что он дал несколько открытых комментариев российским средствам массовой информации. По какой статье ему предъявлено обвинение, не сообщается, сейчас он находится в СИЗО.

Для фальсификации большинства "уголовных дел" о "государственной измене" и "посягательствах на территориальную целостность" не нужно даже что-то комментировать российским СМИ. Достаточно одного-двух постов с критикой власти в социальных сетях.

Однако и тысяч фальшивых уголовных дел киевскому режиму мало. Секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов объявил о создании на Украине "реестра коллаборантов". "Аппарат СНБО по поручению президента ведет реестр коллаборантов. В ближайшее время мы его обнародуем, чтобы все видели их фамилии, имена, отчества", – заявил Данилов.

По его словам, в списке можно будет найти многих людей, которые на телевидении "кричали… о свободе слова". В украинских условиях это действительно страшное преступление.

Говоря о развернутых на Украине репрессиях, Анатолий Шарий отметил: "Под каток попадут не только сторонники, но вообще все, на кого напишут донос соседи, все, кто когда-то сказал что-то, все, кто недостаточно любил власть и т. д.".

Причем в отношении не слишком известных людей "стражи порядка" даже не утруждают себя возбуждением уголовных дел. На Украине человека можно убить и объявить "без вести пропавшим". Или привязать к столбу изолентой и забить до смерти как "мародера" либо не сумевшего правильно произнести слово "паляныця".

В условиях, созданных киевским режимом для жителей Украины в самых разных ее уголках, пора вспомнить вечную истину, высказанную в свое время пастором Мартином Нимеллером, одним из самых известных в Германии противников нацизма, президентом Всемирного совета церквей, лауреатом Международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами". Нимеллер сказал: "Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом. Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом. Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной – заступиться за меня было уже некому".

Так произойдет и с жителями Украины, если они не очнутся.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649915760


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