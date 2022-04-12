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Елбасы и подельники. Из Казахстана за 30 лет незаконно выведены $100 млрд – казминюст Куантыров
09:10 14.04.2022

Деньги, заграница, вывод, вне закона, возврат, сумма, механизмы
На брифинге в СЦК главы министерств юстиции и нацэкономики рассказали о работе, проводимой по возврату незаконно выведенных из Казахстана средств, передает корреспондент Zakon.kz.
Создана комиссия по возврату капиталов из-за рубежа. Сейчас разрабатываются и рассматриваются возможные способы и методы по их возвращению. Вопрос сложный. Все необходимые меры для этого принимаются.
Министр юстиции РК Канат Мусин
При этом министр национальной экономики РК Алибек Куантыров уточнил, что речь идет о возврате миллиардов долларов.

За границей находятся несколько десятков миллиардов долларов. Есть разные механизмы возврата капиталов в страну – налоговые и неналоговые. По налоговым мы подходим с двух сторон. С одной стороны – это предотвращение дальнейшего оттока. Мы будем убирать льготу по дивидендам, которую инвесторы не платили, соответственно, могли вывести в материнскую компанию или там закупать на них какие-то услуги.
Глава нацэкономики Алибек Куантыров
По его словам, имеются также меры по стимулированию возврата, различные преференции. Они предусмотрены в проекте закона по внесению изменений в Налоговый кодекс РК.

Оксана Скибан

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Министерство планирует внести изменения в Налоговый кодекс для возврата незаконно выведенных средств
НУР-СУЛТАН, 14 апр - Sputnik. За годы независимости из Казахстана незаконно вывели около 100 млрд долларов. Об этом сообщил министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров.
"Если мы берем привлечение прямых иностранных инвестиций, у нас объем большой – за 30 лет у нас более 400 млрд долларов. Но не один десяток, наверное, был выведен, но точную сумму здесь сказать сложно, это порядка 100 млрд, может быть, чуть больше", - сказал Куантыров на брифинге.
Сейчас в Казахстане работает комиссия по возврату капитала из-за рубежа. Такое поручение давал президент Касым-Жомарт Токаев.
"Сейчас разрабатываются и рассматриваются возможные способы и методы по их возвращению из зарубежных юрисдикций. Вопрос этот сложный, не могу сказать, что его можно решить одним движением руки, но все необходимые меры для этого принимаются", - сказал министр юстиции Канат Мусин.
Власти рассматривают разные механизмы возврата средств, налоговые и неналоговые меры стимулирования.
"По налоговым мы сейчас активно работаем, мы подходим с двух сторон. С одной стороны, это предотвращение дальнейшего оттока и, например, одна из налоговых мер, - это мы будем убирать льготу по дивидендам, которую инвесторы не платили, соответственно, могли вывезти в материнскую компанию, или там закупать на них какие-то услуги. Это одна из мер. Есть также меры по стимулированию возврата. Мы будем предоставлять преференции, эти все меры прорабатываем", - добавил Алибек Куантыров.
Министерство национальной экономики разрабатывает проект закона по внесению изменений в Налоговый кодекс.

https://ru.sputnik.kz/20220414/okolo-100-mlrd-dollarov-nezakonno-vyveli-iz-kazakhstana--minekonomiki-24199426.html

Источник - Zakon.kz
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