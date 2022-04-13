"Ни одна соцсеть не будет заблокирована", - нагло врет вице-министр казагитпропа

12:32 14.04.2022

Ни одна соцсеть не будет заблокирована – МИОР

истр информации и общественного развития РК Данияр Кадиров сообщил, что ведомство не планирует блокировать социальные сети, если не будут нарушаться законы Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уточнил, что сейчас ведомство работает по этому вопросу с крупными международными соцсетями, такими как Facebook, Instagram, TikTok, "ВКонтакте".



Если кто-то не предоставляет своего представителя, получается, что априори они будут размещать на своих страницах факты по кибербуллингу. У больших международных интернет-ресурсов есть понимание, что необходимо защищать ребенка от кибербуллинга. У них есть свои службы безопасности, которые тоже это отслеживают.

Данияр Кадиров

Вице-министр добавил, что репрессивные методы к соцсетям в рамках этого законопроекта применять не будут.



Ни одна соцсеть не будет заблокирована, если не будут нарушаться законы Казахстана. Это регулируется не только данным законопроектом – есть Закон РК "О средствах массовой информации", Закон РК "О связи". О закрытии вообще речь не идет.

Данияр Кадиров

На пленарном заседании Сената депутаты рассмотрели резонансный законопроект о защите детей от кибербуллинга, который после двух чтений решили вернуть в Мажилис. Подробнее о новых поправках можно прочитать здесь.



Тамила Языкова