"Надо брать Харьков", - Игорь Стрелков

13:18 14.04.2022

"Надо побеждать". Стрелков заявил о невозможности заключения мира с Украиной



России не удастся заключить мирные соглашения с Украиной даже после освобождения Донбасса – она на них просто не пойдет. Надо готовиться к серьезным боевым действиям. Такое мнение "Радио 1" выразил экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.



"Они сейчас будут получать огромное количество оружия из НАТО, они будут вооружать мобилизованных, они будут создавать преимущества и в вооружение, и в численности, и в количестве соединений над российскими войсками", – сказал спикер.



Кроме того, Стрелков призвал задуматься над взятием Харькова.



"Я полагаю, что Харьков – это даже более важная цель, нежели окружение Донецкой группировки противника. Объясняю почему: потому что противник именно ждет удара на охват своей донецкой группировки, именно ждет, он сосредоточил теперь на флангах достаточно крупные силы, перебросив их из областей, откуда российские войска отошли, то есть из-под Киева, из-под Сумов, из-под Чернигова. Построены и успешно достраиваются, причем, серьезно достраиваются укрепления вокруг фланговых городов – вокруг того же Барвенково, в районе Гуляй-поле, в районе Орехово, то есть противник усиленно укрепляется, создавая новые крепости", – уточнил он.



Чтобы пробить эти укрепления, потребуется большой расход военных частей и соединений, потому что Харьков в три раза больше Мариуполя по территории и в два раз больше по населению. Поэтому для полного разгрома ВСУ российским войскам необходима срочная мобилизация, считает эксперт.



"Украина уже поставила под ружье десятки тысяч, может быть, даже уже более 100 тыс. солдат. Каждый месяц она будет ставить примерно столько же, то есть соотношение сил, к сожалению, сильно начинает складываться уже в пользу украинских войск на данный момент", – пояснил собеседник "Радио 1".



Стрелков отметил, что договориться с Киевом на переговорах не получится – "быстрой победы и компромисса не будет". В свою очередь Россия сможет победить, только "полностью разгромив Украину как государство и как военную силу".



"То есть решить те задачи, которые были поставлены 24 февраля. То есть полная денацификация, которая невозможна без контроля над большей частью территории государства. […] Надо побеждать, поскольку поражение станет катастрофой для нашего государства", – резюмировал он.



Ранее Министерство обороны России подтвердило данные о том, что в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты, в том числе 162 офицера и 47 военных женского пола.



Лада Коротун, Яна Таежная