 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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М. Делягин: Свобода ради справедливости. Главное оружие - не танки, а образ будущего
13:25 14.04.2022

Главное оружие - не танки, а образ будущего

Михаил Делягин
заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике

Сражения ведутся не за прошлое, как бы ни была сильна ностальгия, и не за настоящее, каким бы уютным оно ни казалось: человек по своей природе не может платить жизнью за то, что есть или было.

Сражения ведутся - и страшные жертвы приносятся - только за будущее: за то, что, как и для кого будет завтра.

И потому главное оружие - образ будущего.

Это будущее может уже наступить: после ВОВ бандеровцев перевербовывали, просто показывая им жизнь Советской Украины.

Это будущее может лишь начинаться: клич "здесь будет город-сад!" двигал миллионы, не надеявшихся дожить до этого сада.

Это будущее может лишь конструироваться: план ГОЭЛРО был разработан русскими инженерами, видевшими импотенцию режима Николая II (не случайно выбранного нынешними одичалыми в качестве социального идеала).

Но будущее должно быть, хотя бы только в мечтах: без него сражаться, - да и жить - по большому счету не за что.

Неприятие врага может быть достаточным для победы на полях сражений, но не для победы в наступающем после мире.

Возможно, поэтому Россия (кроме периода СССР) так часто проигрывала мир после выигранных войн: при царях не всегда, а при олигархах у нее никогда не было образа будущего.

Запад победил нас именно при помощи такого образа, - во многом ложного, выдуманного, не существующего в реальности, но вошедшего в наши головы в отсутствие советского аналога. Природа ведь не терпит пустоты и в сфере идеалов тоже.

Сегодня нам во многом запрещено называть вещи своими именами (что косвенно демонстрирует адекватность власти), но даже на официальном бюрократическом воляпюке, изничтожающем русскость начиная с уровня языка, "специальная военная операция" у нас только с Украиной.

С Западом у нас война, и он уже не скрывает стремления уничтожить нас как народ, цивилизацию и культуру.

Да, западный образ будущего рухнул, не в силах выдержать столкновения с человеческой природой (в части стремления к разуму, свободе и стремлению иметь детей), - и агрессия против нас во многом вызвана опережающим стремлением уничтожить конкурента до того, как он успел осознать себя таковым, - но свой, противостоящий умершему западному идеалу образ будущего Россия до сих пор не явила.

Именно поэтому так ожесточенно сопротивление украинского социума: не имея альтернативы, он вынужден верить в то, что уже умерло, закрывая глаза на реальность.

"Нормальность, порядок и традиционность" как наши ценности работают лишь на большом расстоянии: живущие в России слишком хорошо видят продолжение либерального разрушения нормальности во всех сферах жизни, начиная с образования, здравоохранения, пенсий и всевластия этнических мафий, лениво повелевающих натужно пыжащейся бюрократией.

Фундаментальная проблема, вероятно, - в сохранении самой природы государственности, созданной в 1990 году, насколько можно судить, для разграбления советского наследства, а отнюдь не для созидания. Грабить уже нечего, - но паразит не хочет превращаться в лошадь и продолжает свое дело, несмотря на исчерпание ресурсов (выражающееся в том числе нарастающим вымиранием населения, перерабатываемого в личные богатства, похоже, уже непосредственно).

Понятно, что образ будущего, основанный на разграблении плодов труда прошлых поколений, невозможно предъявить в явной форме, а подмены крайне неубедительны по самой своей природе вне зависимости от мастерства исполнителей.

Не случайно наша армия стихийно разворачивает красные, советские знамена: другого понятного и привлекательного будущего, кроме нового СССР, у нашей цивилизации нет.

Ведь в основе нашей культуры лежат справедливость и свобода - именно то, что было основой советской цивилизации (и потому убившая свободу бюрократизация убила и советскую власть).

Свобода, правда, отнюдь не в западном понимании и потому не воспринимаемая Западом в этом качестве: не "свобода от", а "свобода для", - но понятная и естественная для всех незападных цивилизаций и культур, в том числе и европейских.

Некоторое время призраком справедливости манил политический ислам, - но, как и Ницше, ему "не повезло с последователями": многочисленные террористические группировки и даже запрещенное в России террористическое "Исламское государство" *, равно как и во многом варварский (из-за отсутствия нашей поддержки созиданию евроХалифата) характер исламизации Европы ослабил притягательность этого глобального проекта.

Поэтому сегодня только Россия может удовлетворить колоссальную, всеобщую, общемировую потребность в глобальном проекте, основанном на идее справедливости и свободы (если точно - "свободы для справедливости").

Практическим выражением этого может стать воссоздание Советского Союза как сообщества наций на принципиально новой основе: не хамской эксплуатации сил и ресурсов России (как было и при царском режиме, построившем индустрию чуждым ей прибалтам и полякам), но общего развития в соответствии с национальными склонностями.

Собственно, в условиях распада мировых рынков на макрорегионы и срыва человечества в Глобальную депрессию это неизбежно - в той или иной форме.

Но для того, чтобы создать свой собственной макрорегион, а не быть разорванными части чужими макрорегионами, нам надо реализовать свой собственный глобальный проект - "свобода для справедливости" - для начала на своей территории.

Просто для того, чтобы стать маяком, освещающим и разрывающим тьму нового средневековья и сатанизма, так ярко торжествующего сейчас уже далеко не только на оккупированной фашистами части Украины.

Россия должна начать строить новый мир прямо сейчас, у себя дома, чтобы предъявить в качестве доказательства своего существования и прогресса даже не результат, а хотя бы процесс: иначе гнилые волны старого мира сомкнутся над нашими головами, и никто не вспомнит ни нас, ни наших предков (как не вспоминают сейчас славян нынешней центральной и части Западной Европы).

Уже сегодня для выживания, прогресса и победы необходимы как минимум гарантирование реального прожиточного минимума и возврат (в качестве деятельного раскаяния) нормального пенсионного возраста, беспощадное ограничение произвола монополий и дешевый общедоступный кредит (для чего необходимо ограничение финансовых спекуляций).

Но в нынешнем руководстве России, похоже, некому даже воспринять масштаб задач, объективно стоящих перед нашей цивилизацией.

* Движение "Исламское государство" (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649931900


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