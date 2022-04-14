Россия и Китай: сотрудничество без границ, - М.Столетов

13:36 14.04.2022 Страны соединили два новых моста через Амур – железнодорожный и автомобильный

Максим Столетов

14.04.2022

В правительстве Амурской области состоялось заседание, где первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Екатерина Киреева ответила на вопрос, который волнует многих предпринимателей: когда начнется движение транспорта по международному мосту через Амур.



"Все элементы инфраструктуры, - отметила она, - давно готовы к эксплуатации… Но была череда событий, связанных с ростом заболеваемости в Китае, которые достаточно долго не позволяли состыковаться в этом вопросе". Киреева сказала также, что предварительно запуск движения грузового транспорта ожидается в мае - июне".



Но что касается пассажирских перевозок, то, по ее словам, тут перспективы весьма неопределенны. В связи с новыми вспышками ковида, китайская сторона не готова принимать пассажиров из России. "По грузам - да, полноценно будем работать с китайскими партнерами, очень активно идет обсуждение запуска не только новых, но и действующих переходов", отметила замминистра.



В свою очередь, Кирилл Дмитриев, генеральный содиректор Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), отметил: "Первый железнодорожный мост между Россией и Китаем является символом экономического сотрудничества между двумя странами и положительным примером того, как в современном мире можно развивать международную торговлю и, в буквальном смысле, „возводить мосты" между странами. Надеемся, что это уникальный инфраструктурный объект поможет выполнить поставленную лидерами наших стран задачу по росту товарооборота между Россией и Китаем".



Мост свяжет Еврейский АО с китайской провинцией Хэйлунцзян. Железнодорожная инфраструктура планируемого перехода позволит перевозить до 21 млн тонн грузов в год.



Это позволит снять инфраструктурные ограничения по транспортировке грузов между странами и существенно повысит оборачиваемость грузов и конкурентоспособность российских производителей и экспортеров региона, сократив расстояние транспортировки до конечного потребителя примерно на 700 км по сравнению с другими действующими экспортными железнодорожными маршрутами.



Достроен и автомобильный мост через Амур: Благовещенск - Хэйхэ длиной 1080 м. Половина моста обошлась России в 13,6 млрд рублей. Другая половина стоила китайцам 5,2 млрд в пересчете на наши рубли. Почему такая разница в стоимости? России пришлось дополнительно построить мост длиной 278 м через протоку Каникурганскую и 13 км подъездных путей. Китай строил 6 км подъездных путей и половину моста. 12 мая 2020 г. получено разрешение на ввод в эксплуатацию. А в 2021 г. возведен пункт оплаты, так как проезд по мосту будет платным. Но движение начнется после окончания пандемии.



Начало строительству было положено еще в 1986 г., когда были начаты переговоры. В 1995 г. даже пробурили первые скважины, но работы были остановлены из-за нехватки финансирования. Строительство возобновилось в декабре 2016 г. Это первый автомобильный мост между Россией и Китаем. И сегодня можно удивляться дальновидностью властей двух государств, которые уже тогда предвидели необходимость скорого расширения двусторонних связей, прежде всего - экономических.



По итогам первого квартала текущего года товарооборот России и Китая достиг 38,17 млрд долл., свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 28,7%.



Экспорт китайской продукции в Россию за отчетный период вырос на 25,9% в годовом выражении и составил 16,44 млрд долл., а поставки из России в КНР - на 3% , составив 21,73 млрд долл. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в 2021 г. объем торговли между Россией и Китаем вырос на 35,2% и составил 140,705 млрд долл. Конечно, этот объем не сравним с объемом внешней торговли России с Евросоюзом, который был в два раза больше. Любопытно, что согласно подсчетам международной аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza, в прошлом году совокупный товарооборот с государствами, которые ввели ограничения и попали в список "недружественных стран", оценивается в примерно 425,8 млрд долл., что составляет около 54,2% от общего торгового оборота России. В 2014 г. это были - 67, 6%. Налицо две противоположные тенденции: рост объемов торговли с Китаем и снижение с Евросоюзом. По мнению специалистов, через пару лет - первым торговым партнером России станет Китай.



Западные рынки закрываются, и Москва переориентируется на Восток. Россия, по словам Сергея Лаврова, будет развивать сотрудничество с Китаем, ШОС, БРИКС и ЕАЭС. В первых двух организациях Пекин играет ключевую роль, да и для третьей важен.



Все больше отечественных компаний рассчитывают выйти на азиатские рынки, в том числе на рынок Китая. Пекин ранее не поддержал западные санкции против России, заявив, что ограничительные меры никогда не были фундаментальным и эффективным способом решения проблем. МИД Китая также заявил, что Пекин допускает переход на оплату в рублях или юанях в торговле энергоносителями с Москвой для снижения издержек из-за обмена валюты и избегания валютных рисков.



Переориентацию экономики с Запада на Восток, или с Евросоюза на Китай, проводят давно и последовательно. Санкции Запада из-за спецоперации на Украине лишь повысили актуальность сближения с Пекином. По замыслу Китая, новый Шелковый путь должен проходить по всему миру - и по воде, и по суше. А главное преимущество экономического союза России, Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии - отсутствие таможенных границ. Сопряжение этих двух проектов часто называют формированием Большого евразийского пространства.



Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин отмечает: в нынешних условиях любые риски, исходящие от Китая, - меньшее зло по сравнению с давлением Запада на Москву. К тому же в ближайшее время не стоит ждать каких-то серьезных подвижек в деле сопряжения.



"На данном этапе речь идет о некоем джентльменском соглашении - проекты не противоречат друг другу и не конкурируют. "Путь" - это набор инвестиционных схем в сфере торговли, а ЕАЭС нацелен на создание общего пространства передвижения людей, капиталов, товаров и услуг, - поясняет Притчин. - Но сейчас остро встанет вопрос о том, в каком формате Россия, страны Центральной Азии и Китай будут взаимодействовать в дальнейшем. Многое будет зависеть от того, на что готов пойти Пекин".



Вместе с тем опасения за местное производство Притчин считает уже неактуальными: "Мы миновали этот этап в нулевые. Через Киргизию тогда шло очень много китайских товаров. Таможня КНР фиксировала, что отправляла на восемь миллиардов долларов, а киргизская записывала только на миллиард. Теперь ситуация изменилась - там, где возможно, государства при помощи тарифов пытаются поддерживать своих производителей".



Визит президента РФ Владимира Путина в Китай ознаменовал собой выход русско-китайского сотрудничества на новый уровень. Теперь оно не ограничивается сугубо торгово-экономическим взаимодействием, речь уже идет о новом геополитическом союзе, который получил рабочее название "Большая двойка".



По сути дела, это глобальный подход ко всем актуальным вопросам. От нашего президента пришла идея о том, что у нашего союза с Китаем нет границ, как нет границ и у России. Так же нет закрытых или запретных тем для обсуждения внутри союза. И это очень важный момент.



"Сотрудничество между Россией и Китаем не имеет границ, наша борьба за мир не имеет границ, наше стремление поддерживать безопасность не имеет ограничений, наше противостояние гегемонизму не имеет границ",- заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге после недавней встречи глав МИД РФ и КНР Сергея Лаврова и Ван И. Он также сказал, что Китай и Россия "будут вместе содействовать развитию подлинных многосторонних отношений в мире, способствовать формированию многополярных механизмов и демократизации международных связей". Западные страны ввели несколько пакетов санкций против России из-за военной операции на Украине. Китай не стал присоединяться к ним. Ван И назвал санкции неприемлемыми и предупредил, что они могут навредить странам, не участвующим в конфликте. Замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн заявил, что ограничительные меры контрпродуктивны, усугубляют ситуацию и "подливают масла в огонь".



МИД Китая объяснил кризис на Украине дисбалансом безопасности в Европе. Глава МИД Китая Ван И призвал выстроить новую систему европейской безопасности на основе принципа неделимости. Он поддержал стремление "передать судьбу Европы в руки самих европейцев", но призвал соблюдать интересы всех стран.



По мнению министра, необходимо создать новую систему, в основу которой ляжет принцип неделимости безопасности. Таким образом, можно достичь "долгосрочной стабильности" в Европе, уверен он. Россия также исходит из принципа неделимости безопасности, отмечают в Кремле. Пресс-секретарь российского президента подчеркивал, что при обсуждении общей безопасности нельзя игнорировать безопасность других стран.



Один из самых видных специалистов по Поднебесной в нашей стране - директор Института стран Азии и Африки МГУ, знаток китайской психологии и китайских боевых искусств Алексей Маслов говорит: "У нас действительно десятикратная асимметрия в экономическом развитии. ВВП одной только южнокитайской провинции Гуандун больше, чем у всей России. И если мы рассматриваем Россию только как экономику, то меряться с Китаем нам действительно нечем. Но если мы рассматриваем Россию как некий политический компонент общей глобальной доктрины Пекина, то Китаю без России придется очень сложно. Китай окружен не очень дружелюбными по отношению к нему странами. Индия, с которой у Пекина масса конфликтов. Япония, которая спорит с Китаем за острова Сенкаку. Вьетнам, который воевал с Китаем в 1979 году. Наполненное конфликтами Южно-Китайское море. Россия - это страна, с которой у Китая на данный момент урегулированы все споры".



Наша спецоперация, кажется, внесла серьезные коррективы в китайские планы. С одной стороны, Китай получил однозначного союзника в виде России. А с другой - показал, кто реально является союзником Китая. Думается, сегодня Китай на Россию смотрит как на страну, на которую всегда можно опереться.



Два моста через Амур, который всегда разделял наши государства, стали новыми связующими звеньями в дальнейшем развитии российско-китайских отношений. Практически это также четкий российско-китайский сигнал и странам Запада, которые, наоборот, отрезают себе все пути-дороги, ведущие в Россию и идущие через Россию - в Китай, между прочим. Но, это их выбор. Источник - stoletie.ru

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