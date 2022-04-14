Россия опровергает гибель крейсера "Москва, но повреждения серьезные

13:48 14.04.2022

Минобороны опровергло затопление "Москвы". Затулин: Не знаю, жив ли командир

14.04.2022



Флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва" находится на плаву. Пожар локализован, и в ближайшее время корабль будет отбуксирован в Севастополь. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает корреспондент "Политнавигатора".



По сведениям военного ведомства, открытый огонь потушен, детонация боеприпасов прекратилась. Корабль сохраняет плавучесть, а основное ракетное вооружение не повреждено. Экипаж крейсера был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота. О потерях ничего не сообщается.



Флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва" находится на плаву. Пожар локализован, и в ближайшее...

Подпишитесь на новости "ПолитНавигатор" в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



Реклама

7 Ч. НАЗАД

Внимание всех жителей города Алушта: только от тебя зависит наше будущие

15 Ч. НАЗАД

Вы довольны жизнью в России? Пройдите короткий опрос

"Интересно, что же там сдетоноровало? БК для артиллерии и зенитное вооружение? Вполне понятно, что, так или иначе, "Москва" пока что выбыли из игры. Пожар и детонация части БК, просто так не проходят для любого корабля. Ждем в Севастополе на ремонт", – отмечает обозреватель Борис Рожин.



Спасательную операцию на крейсере "Москва" с территории Румынии отслеживает американский базовый патрульный самолет Р-8А Poseidon



Депутат Госдумы Константин Затулин распространил заявление, в котором расценивает ЧП на "Москве" как следствие предательских уступок Киеву. Он также допускает гибель членов экипажа.



"В девяностые годы Юрий Лужков и москвичи, в том числе и я, вернули этот корабль флоту, отменив на верфях в Николаеве уже объявленный ему после развала Союза смертный приговор. Так, крейсер "Слава" стал "Москвой".



В прошлые годы я знал многих командиров и офицеров крейсера "Москва", не раз бывал на его борту. Я не знаком с последним командиром крейсера Антоном Куприным, и не знаю, жив он или погиб. На данный момент все, что мне известно, что экипаж спасали в трудных штормовых условиях. Мы, конечно, узнаем, кто ушел вместе с кораблем, и не оставим близких без нашей поддержки. Всем вечная память.



На войне как на войне. Уже приходилось говорить об этом с начала специальной военной операции. Мы не можем зарекаться ни от жертв, ни от потерь, как бы нам не хотелось. Мы должны вытерпеть и победить. Но я понимаю, что нам придется еще многое увидеть и услышать.



То, что я не хочу больше слышать или видеть. Когда высокий чин из Министерства обороны рассказывает о свертывании военных операций на каких-то внутриукраинских направлениях, "исходя из доброй воли и желания продолжать мирные переговоры". Когда Зеленский, которого нельзя беспокоить, с друзьями из-за рубежа разгуливает под видеокамеры по Киеву, а вояки из его окружения, раздают интервью, сидя в своих кабинетах в Министерстве обороны Украины, адрес которого в Киеве известен каждому ребенку.



Вот этого я больше не хочу ни видеть, ни слышать", – заключил Затулин.