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Режим Токаева отказался амнистировать осужденного на 10 лет русофила Ермека Тайчибекова
13:58 14.04.2022

13.04.2022

Суд города Капшагай Алматинской области отказал осужденному русофилу Ермеку Тайчибекову в амнистии, хотя одна из статей, по которой он был осужден, полностью подпадала под нее.

Также власти Казахстана проигнорировали его призыв к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву поддержать российскую спецоперацию на Украине, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Адвокат осужденного на десять лет за свои русофильские и антинацистские убеждения Ермека Тайчибекова Галым Нурпеисов подал от его имени ходатайство о применении к нему амнистии в суд города Капшагай Алматинской области. Судья Жайык Жанболатов в течении трех часов готовил отрицательный вердикт, что навело сторону защиты на подозрение, что он ждал согласования своего решения.

"В декабре прошлого года к 30-летию независимости Казахстана были принят закон об амнистии, под которую подпадали все преступления малой и средней тяжести, а также тяжкие преступления путем сокращения срока до половины, – рассказал "ПолитНавигатору" Галым Нурпеисов. – При этом амнистии не подлежали преступления, связанные с нарушением половой неприкосновенности и насилием, а также терроризмом и экстремизмом.

Таким образом, у Ермека под амнистию полностью попадало второе уголовное дело, за которое он получил четыре года, и путем сложения его срок был увеличен до десяти лет. Но судья просто отказал в ходатайстве о применении амнистии ко второму делу и о рассмотрении сокращения срока по первому приговору. И в этом я вижу отношение к Ермеку, к его позиции, к его взглядам".

Также Ермек Тайчибеков обратился в суд с просьбой вынести частное постановление с доведением его до президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с призывом публично поддержать спецоперацию России на Украине. В этом узнику этнократического режима Казахстана также было отказано.

Источник - politnavigator.net
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