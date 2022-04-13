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Росэлитка песко-патриотов все пытается о чем-то договориться с Киевом, - С.Кургинян
15:31 14.04.2022

Элита договаривается с Украиной вместо объяснения с народом - Кургинян
России уже прямо заявили, что выяснять с ней отношения Запад будет только на поле боя, а мы все собираемся вести какие-то переговоры с Украиной вместо того, чтобы по-человечески договориться со своим обществом и начать новую жизнь в ситуации войны с Западом, заявил лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян в передаче "Цивилизация "Россия" на Радио "Комсомольская правда".

"Мне говорили о каких-то мирных переговорах. Ребята, а зачем им это? Ну, объясните, милые? Ну они переживают звездный час, их засыпали долларами, они их разворовывают, откатывают, перекатывают и что-то делают. Они гордятся, что Конгресс США - и этим бандитам аплодируют. У них звездный час, они говорят: "У нас украиноцентричный мир". Им зачем это прекращать? Значит, их можно только заставить прекратить определенным образом. Теперь представим, что мы их заставили, что дальше?" - заявил Кургинян.
Но природа у этих "переговоров" совершенно иная. По словам политолога, 80% населения нашей страны хотели бы, чтобы произошел великий перелом в стране, в рамках которого началась бы новая жизнь. И эти люди готовы терпеть в рамках этой новой жизни любые трудности, но бал рулят другие 20% населения - так называемая вхожденческая элита. И это не 5-7 человек, это очень широкие группы политического и экономического плана.

"И ведь почему-то туда [в Запад] шли все 30 лет, и зашли достаточно далеко. И возникает вопрос, а кто говорил о том, что зачем нам развивать у себя все, если мы продадим газ, будут доллары, а все остальное – купим. Мировое разделение труда. Что теперь говорит господин Силуанов? Он говорит, что это ошибка? Ну так объяснитесь! Бросьте ваш тон, возьмите человеческий. Объяснитесь с ними по вопросу арестованных денег колоссальных. Объяснитесь, чем вы на это ответите. Объяснитесь, если вам говорят, что разговоры будем вести только на поле боя, как вы собираетесь вести переговоры? Объяснитесь, почему в самый ответственный военный момент вдруг начали использовать такую риторику, которая очень сильно всколыхнула и войска, и патриотические слои населения. Объяснитесь по всем фундаментальным вопросам!" - продолжил эксперт.
Он предложил с этого объяснения начать новую жизнь государства, отметив, что никто не хочет никому предъявлять какие-либо счета и никто не хочет повторения 1937 года в нашей стране, потому что в сегодняшних реалиях ничего это не сулит России кроме частных корыстных интересов и бандитизма. Но поговорить по-человечески и объясниться сегодня нужно как никогда.

Источник - regnum.ru
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