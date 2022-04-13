США обвиняют Россию в "геноциде". Что это значит, - М.Ростовский

18:45 14.04.2022

Запад взрывает переговорные мосты обвинениями России в "геноциде"

США сокращают себе пространство для маневра



Мих. Ростовский



Известная прежде как большая любительница раздавать "печеньки из Госдепа" заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд стала теперь большим специалистом в вопросах геноцида. Согласно ее заявлению, США, скорее всего, официально оценят действия России на Украине с помощью слова, которое начинается на букву "г": "Я могу спрогнозировать, что мы с высокой долей вероятности в конечном итоге обнаружим то, о чем говорил президент Байден".



С точки зрения практической политики этот демарш Нуланд ничуть не менее, а возможно, даже более важен, чем слова самого американского президента. Байден – политик, про которого совершенно невозможно сказать, исполняет ли он свои обязанности, находясь "в сознании", или нет. А когда проблем с сознанием у него еще не было, будущего президента США уже отличала другая способность – сболтнуть нечто такое, о чем позднее ему приходилось сожалеть.



Нуланд – другое дело. При всех ее недостатках (с российской точки зрения) она профессиональный дипломат с дисциплинированным складом ума.



Имеют ли на фоне всего, что происходит вокруг, американские риторические игры со словом "геноцид" хоть какое-то прикладное политическое значение? Вы удивитесь, но имеют – и в перспективе очень даже важное.



Заявления про "геноцид" со стороны Байдена, Трампа, Нуланд – это, конечно, свойственное политикам лицемерие чистой воды. Америка – страна, в недавней истории которой можно найти массу эпизодов, которые с легкостью тянут на этот самый "геноцид".



С 1965 по 1968 годы ВВС США проводили во Вьетнаме операцию "Раскаты грома". Ее суть заключалась в постоянных массированных бомбардировках, нацеленных в том числе на гражданское население. По некоторым оценкам, "Раскаты грома" привели к смерти 182 тысяч мирных жителей. Оценивая в то время эту операцию, отставной генерал американских ВВС Кертис Ле Мэй заявил: "Мой рецепт решения проблемы такой: сказать им честно – либо они втянут свои рога и прекратят свою агрессию, либо мы их вбомбим обратно в каменный век. И столкнем их в каменный век не сухопутными силами, а нашей воздушной или морской мощью".



Но давайте поговорим не об американском лицемерии в принципе, а о причинах и практических политических последствиях этого лицемерия в данном конкретном случае.



Причины понятны – углубление политического разлома между Россией и Украиной, эмоциональный шантаж тех европейских держав, которые, с американской точки зрения, позволяют себе "разговорчики в строю".



"Я был бы осторожен с терминами сегодня, потому что это братские народы" – в глазах Вашингтона подобный ответ президента Франции Макрона на вопрос о "геноциде" – это нечто возмутительное. "Осторожность" в оценках – это не то, что сейчас нужно американцам. Им нужна однозначность – или по меньшей мере они думают, что им нужна.



Почему я использовал такую странную и заковыристую формулировку? Потому что игры с термином "геноцид" грозят загнать ситуацию в Европе в еще больший тупик, чем тот, в котором она сейчас находится.



Вооруженные конфликты всегда заканчиваются договоренностями. С враждебной державой можно садиться за стол переговоров и вырабатывать за этим столом условия соглашения. Но вот можно ли садиться за стол переговоров с державой, которая, по твоему мнению, "устроила геноцид"? Ответ на этот вопрос является очень неочевидным и с моральной, и с политической точки зрения.



Вы спросите: "Когда это американцев останавливали вопросы морали?" – и будете при этом совершенно правы. Классический пример: при всей своей ненависти к коммунизму США в определенный период поддерживали "красных кхмеров" Пол Пота – тех самых, которые ради построения "идеального коммунистического общества" выгнали из городов в сельскую местность практически все население Камбоджи.



Однако разговор сейчас идет не о "вечном" и не о Камбодже – о том, сколько еще будет пылать пламя вооруженного пожара на Украине, и о том, кто подливает масла в огонь.



Заявления американского военного ведомства о возможности поставок Украине тяжелых вооружений с более высокой дальностью стрельбы – это точно подливание бензина в костер. Будучи полным профаном в военных делах, тем не менее не могу не задаться вопросом: не подталкивают ли американцы официальный Киев к попытке "поразить цели" на российской территории?



Тянем логическую ниточку дальше. Министерство обороны РФ уже заявило о готовности нанести удар по ключевым "центрам принятия решений" в Киеве. Действительно ли американцы этого хотят? Если действительно, то все очень логично: заявления Нуланд и прочих про "геноцид" встраиваются в ряд действий, направленных на дальнейшую эскалацию противостояния в Европе.



Но вот логична ли сама эта логика? Запад непременно будет участником любых соглашений о прекращении конфликта на Украине – и не просто участником, а главным участником. И как это возможно, если, затевая дискуссию про "геноцид", ключевая держава западного мира сильно сокращает себе пространство для маневра?



Ведь даже американцам потребуется время для того, чтобы убедить себя и всех остальных (главным образом все-таки себя): то, что мы делаем, – это совсем не аморально, а очень даже морально. Вывод напрашивается сам собой: пока США думают не о скорейшем прекращении конфликта, а о его дальнейшем раскручивании. Вот такие совсем не безобидные игры в слова.