С начала года в Узбекистан прибыло три тысячи иностранных IT-специалистов

19:56 14.04.2022

14.04.22



Глава Мининфокома Шерзод Шерматов. Фото пресс-службы президента Узбекистана

С начала года в Узбекистан из-за рубежа прибыло три тысячи IT-специалистов. Большинство из них планируют остаться здесь жить и работать. Об этом сообщил президент страны Шавкат Мирзиеев на совещании по приоритетным задачам в области информационных технологий и развития цифровой экономики, передает его пресс-служба.



Президент заявил, что в Узбекистане необходимо создать не менее 30 крупных компаний, которые могли бы выйти на мировой IТ-рынок. Перед Мининфокомом поставлена задача в ближайшие два месяца обеспечить повышение квалификации 1000 человек в IТ-парках с привлечением зарубежных специалистов.



По данным президента, сегодня 90% объема оказываемых в стране IT-услуг приходится на Ташкент. Хуже всего дела с IT-услугами обстоят в Каракалпакстане, Андижанской и Сурхандарьинской областях. В стране только 38% автомагистралей покрыты мобильным интернетом. 118 отдаленных сел вообще не имеют доступа к системам связи и интернету. Качество и скорость интернета в регионах остаются низкими.



"Министерство информационных технологий должно заниматься цифровизацией и развитием информационных технологий не только на своих предприятиях, но и во всех отраслях и регионах", - сказал президент.

Сотрудники всех министерств и агентств, отвечают за информационные технологии, а также заместители хокимов (глав администраций) по этому направлению будут подчиняться главе Мининфокома.



Говоря о результатах трансформации сферы IT, президент сообщил, что в первом квартале текущего года:



👉 экспорт IT-услуг составил $16 млн, увеличившись почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;



👉 дополнительно установлено 2800 станций мобильной связи (в три раза больше);



👉 в IT-парке трудоустроено 1,5 тысячи молодых людей, общая численность достигла 11,5 тысяч человек.



👉 с этого года все новые многоквартирные дома вводятся в эксплуатацию с проведенным в них интернетом.



Мирзиеев поручил в 2022 году довести экспорт IT-услуг с прошлогодних $46 млн до не менее чем $100 млн. IT-парки планируется запустить в шести регионах страны, в остальных должно появиться не менее 20 IT-компаний. Это позволит создать порядка пяти тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.



Всего для цифровизации экономики Узбекистана необходимо еще не менее 12 тысяч высококвалифицированных специалистов.

"В стратегии развития мы поставили амбициозные цели сделать цифровую экономику "драйверным" сектором, увеличить IТ-услуги в 2,5 раза, увеличить экспорт до $500 млн. Нужно четко понимать одну вещь: если этот сектор не будет развиваться, ни один другой сектор не будет двигаться вперед", - подчеркнул Мирзиеев.

На встрече была отмечена необходимость уделять больше внимания кибербезопасности. Только в первом квартале этого года из-за рубежа было совершено более 200 кибератак на информационные системы Узбекистана.



"Вот почему сегодня я подписал закон о кибербезопасности. Этот новый закон станет правовой основой для борьбы с современными угрозами", - сказал президент.

Всем министерствам и ведомствам поручено изучить уровень защищенности информационных систем.



Ранее глава Мининфокома Шерзод Шерматов рассказал о мерах поддержки иностранных IT-компаний в Узбекистане. В частности, в случае регистрации в качестве резидентов ташкентского IT-парка они смогут получить инвестиции для расширения своего бизнеса в Узбекистане в виде офисов и оборудования, освобождения от арендной платы на срок не менее шести месяцев, а также от оплаты коммунальных услуг и расходов на интернет-связь. Для айтишников из-за рубежа с 1 апреля ввели IT Visa - упрощенный порядок получения вида на жительство вкупе с доступом к социальным услугам.