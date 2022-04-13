Рахмон торжественно открыл новый золотой комбинат "Талко Голд"

19:58 14.04.2022

Рахмон открыл новое предприятие по переработке золота на севере Таджикистана



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сдал в эксплуатацию горно-обогатительное предприятие ЗАО "ТАЛКО Голд" и заложил первый камень в фундамент строительства нового металлургического завода и предприятия по аффинажу золота в местечке Кончоч Айнинского района республики. Мероприятия прошли 14 апреля в рамках рабочей поездки главы государства в Согдийскую область, что находится на севере страны.



Как сообщает пресс-служба президента, горно-обогатительное предприятие построено на базе месторождений Чулбой, Кончоч и Шахкон, общие запасы сурьмы на которых составляют 265 тыс. тонн, а золота - 50 тонн. Мощность нового предприятия - 5000 тонн переработанной руды в сутки, или 1,5 млн тонн в год. Производство золота составит 2,2 тонны в год, а сурьмы - 21 тысячу тонн.



Добыча полезных ископаемых на предприятии ведется подземным и открытым способом. На сегодняшний день для добычи золота и сурьмы прорыто более 25 км тоннелей. Для улучшения экологической ситуации в районе построен склад для хранения переработанных отходов. Добыча и обогащение руды проводятся с использованием современного оборудования и технологий ведущих компаний мира - финской Metso, шведского концерна Volvo и китайских предприятий.



"Таджикская алюминиевая компания" (ТАЛКО) получила в разработку золотые месторождения в местности Кончоч Айнинского района в начале 2016 года. Строительство горно-обогатительного предприятия "ТАЛКО Голд" началось в июне 2018 года. На его сооружение ТАЛКО и китайская "Тибет Хуаюй" (Tibet Huayu Mining), владеющая половиной акций "ТАЛКО Голд", затратили $136 млн.



Два других объекта - металлургический завод и предприятие по аффинажу золота - будут построены и введены в эксплуатацию в течение года. Их производственная мощность составит 2,2 тонны золота (99,99%), 15 тыс. тонн порошка сурьмы и 6 тыс. тонн белой сурьмы в год.