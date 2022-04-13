Попытка №3. Теперь "РосАтом" попытается построить в Киргизии ГЭС

20:02 14.04.2022

Россия построит несколько ГЭС в Кыргызстане Госкорпорация "Росатом" построит в Кыргызстане несколько малых гидроэлектростанций по своему проекту. Об этом 14 апреля сообщается на сайте Российско-кыргызского фонда развития (РКФР).

"РКФР выделил льготный кредит в размере $5,6 млн на строительство малой ГЭС "Лейлек", – говорится в сообщении.



Отмечается, что проект разработало ТОО "Росатом Центральная Азия" (предприятие госкорпорации "Росатом"), которое планирует построить несколько малых ГЭС в Кыргызстане.



Мощность планируемой ГЭС составит 5,9 мегаватт, годовая выработка – 26,3 млн киловатт-часов. Предполагается, что она покроет более 3,5% потребности в электроэнергии в Баткенской области.