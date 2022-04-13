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Есть ли смысл возрождать институт Курултая в Казахстане? - З.Каражанов
20:06 14.04.2022

КУРУЛТАЙ – ВОЗВРАТ В ПРОШЛОЕ ИЛИ ПОПЫТКА ОБЪЕДИНИТЬ ЭЛИТУ?
Дата: Апрель 10, 2022
Автор: Замир Каражанов
Президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу #Казахстан"а предложил создать в стране Национальный курултай. Так, в Республике Казахстан собираются "возродить эту демократическую традицию Великой степи, заложившую основы общенационального единства". Правительству поручено представить проект указа о создании Национального курултая уже в апреле 2022 года. Сможет ли новый институт улучшить существующие форматы общественного диалога и как объяснить его функцию в процессе построения Нового Казахстана – поговорили с казахстанском политологом Замиром Каражановым.
Курултай – возврат в прошлое или попытка объединить элиту?
– По замыслу президента Казахстана, курултай "продолжит работу Национального совета общественного доверия на общенациональном уровне". Что это означает на практике, каким будет этот новый общественный институт?
– Важно начать с того, что курултай – своеобразная идея фикс в Казахстане. Еще в период степной демократии в Средневековье курултай являлся собранием, схожим по функциям с народным вече, где собирались главы племен и обсуждались важные вопросы государства.

Естественно, в условиях представительной демократии абсолютно не приходится говорить о курултае как дееспособном институте. По крайней мере пока мы не знаем, кто и как туда будет избираться, какие функции выполнять.

Тот же Национальный совет общественного доверия при Президенте Республики Казахстан имел более понятную концепцию. В спорных для себя моментах глава государства советовался с Национальным советом, после этого принимался указ, – абсолютно легитимная схема.

– А что же тогда с форматом курултая, в чем его особенность?

– Как институт курултай существовал в период Казахского ханства. В годы независимости появился такой формат, как Всемирный Курултай казахов. Тогда у него была функция по поддержанию связи с зарубежными соотечественниками, а если проще – по репатриации казахов на родину.

Сейчас же курултаем хотят назвать инструмент для преобразований в стране. Его использование как политического института вызывает много вопросов.

Пока неясно, какие требования будут для избирателей, кто будет избираться, как будут приниматься решения. Но изменения, конечно, надо проводить. Просто сейчас руководствуются тем, что чем больше в этот процесс вовлечено людей, тем более эффективно будут проводиться реформы.

По моему мнению, к более демократичному способу реформ можно было бы прийти через изменения в законодательстве Казахстана. Например, принять законы о неправительственных организациях, партиях, парламенте. Тогда каждый гражданин, заинтересованный в каком-либо развитии, получит право участвовать в политической жизни через партии, СМИ и другие органы. В свою очередь, курултай – это при любом раскладе ограниченный круг людей.

– Несмотря на успешную работу Национального совета, президент Казахстана решил заменить его курултаем. Почему так произошло?

– По моему мнению, одной из проблем для НСОД стала его легитимизация. Именно поэтому в рамках курултая планируется более широкий состав представителей.

Но я бы не сказал, что форма Национального совета изжила себя. Мне бы хотелось, чтобы подобные институты при президенте продолжали работать. Ведь прямой контакт с первым лицом со стороны того же НСОД – инструмент, позволяющий снизить влияние на власти олигархических финансовых кругов.

Президент сейчас хочет заручиться более широкой поддержкой в своих реформах, услышать больше голосов. Поэтому, как раньше таковым был НСОД, так и сейчас курултай останется совещательным органом.

Точно мы сможем обозначить окончательную форму нового института после выхода официального указа, пока – это лишь мои предположения.

– Также президент Казахстана в своем заявлении объяснил выбор в пользу Национального Курултая возрождением "традиции Великой степи, заложившей основы общенационального единства". Как возврат к традициям сочетается с идеологемами Нового Казахстана?

– Здесь речь идет не о традициях, а об институтах степной демократии. Сейчас вспомнили понятное для народа название "курултай" и используют его для наименования нового общественного института.

Степная демократия казахского ханства и современный Казахстан – разные вещи. Да, конечно, в ханстве были элементы демократии. У нас ханов выбирали из ограниченного количества людей, а не по прямому родству.

Однако сегодня Казахстан живет в условиях представительной демократии. Мы не можем прибегать к историческим традициям в XXI веке.

Идея курултая станет попыткой объединить под одной крышей всю казахстанскую элиту. Тех, кто добился наибольшего признания в разных сферах деятельности. Будут приглашать журналистов, лидеров казахстанских диаспор, культурную и рабочую интеллигенцию. Люди смогут там высказать мнение или свои предложения по реформам.

– Попытка узаконить формат курултая уже предпринимался в Кыргызстане. Однако к данному моменту реформа так и не реализована, и в целом как будто тормозится. Опыт соседей не брался в расчет?

– Вопрос не в курултае, а в проблеме реализации реформ, которая актуальна практически для всего постсоветского пространства.

В той же Украине и Грузии схоже говорили об изменениях, но, в конце концов, мы увидели разные результаты. Дело вовсе не в декларациях и обещаниях, а в целях и задачах, которые преследуют государства. Например, в той же Грузии меняли законодательство о партиях, СМИ, повышали ответственность правительства перед парламентом, работали над созданием независимой судебной системы. При таком комплексе реформ, определенно, можно было ожидать перемен.

Если разводить демагогию, то проблемы так и останутся, как в том же Кыргызстане и Украине.

Проблема реформ всегда упирается в изменение основных институтов, действующих в обществе, повышение их эффективности и создание дееспособной системы разделения властей. Когда в Казахстане будут маркеры таких реформ по ключевым направлениям, тогда можно будет точно утверждать, в какую сторону пойдут перемены и какой будет от них эффект.

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649955960


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