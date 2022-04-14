 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 13.04.2022
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Медведчук - это чисто украинский предатель и паразит, - В.Грубник
20:38 14.04.2022

Политзаключенный из Одессы: Медведчук – враг, обманувший Москву и похоронивший Малороссию
14.04.2022 Донецк
Анатолий Лапин

Арестованный украинскими силовиками оппозиционер Виктор Медведчук, который занимался обменами пленных во времена каденции Петра Порошенко, на самом деле не добивался освобождения реальных ополченцев и пророссийских украинцев.

Об этом в своем блоге пишет бывший политзаключенный, освобожденный в 2019-м году, одессит Владимир Грубник, которого украинские власти обвиняли в совершении теракта, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

По мнению Грубника, Медведчук лично причастен к краху проекта "Новороссия" и на самом деле работал в связке с президентом Украины того времени Петром Порошенко. Он также вводил в заблуждение российское руководство, заручившись поддержкой помощника президента России в то время Владислава Суркова и посла на Украине Михаила Зурабова.

"Виктор Медведчук был главным переговорщиком. И именно он продавил обмен (в 2017-м году) на укронацистских условиях. Почему? Не знаю точно. Но могу предполагать, что он – представитель одного из полюсов укронацистского консенсуса – был заинтересован, во-первых, не обменивать людей, всерьез воевавших за Новороссию, во-вторых… также видел в обмене, прежде всего, политические дивиденды себе лично и своему партнеру Порошенко, который и получил с того обмена максимальные пиар-бонусы.

А поэтому он всячески давил на переговорную группу РФ и ЛДНР, требуя провести обмен поскорее и принять условия укронацистов.

Поэтому наряду с частью наших политзаключенных, подпольщиков и ополченцев, которые там тоже были, в обмен были включены абсолютно случайные (или неслучайные для СБУ) люди, агентура, просто уголовники, которые не имели никакого отношения к антинацистскому сопротивлению на бывший Украине. И у Медведчука получилось. Обмен состоялся на условиях укропов.

Все довольны. А мы досиживали 2,2 года до следующего большого обмена. Хотя могли потратить эти 2,2 года на войну с укронацизмом или работу на Россию… Но у меня нет претензий к Медведчуку. Ни одной. Почему? Просто потому, что у меня не может быть претензий к врагу. С врага спроса нет. А Медведчук был именно врагом. Он был представителем укронацистского консенсуса. Всегда. Именно Медведчук был тем человеком, который похоронил проект Новороссия. Именно Медведчук с Зурабовым и Сурковым были теми людьми, которые убедили истеблишмент РФ признать Порошенко президентом Украины, а тем самым легализовать и легитимизировать укронацистскую хунту.

Именно Медведчук продавливал "минские соглашения" и был их главным бенефициаром со стороны Украины. Именно Медведчук годами вводил в заблуждение Кремль, что укронацистское государство можно усмирить политическими мерами. Благодаря чему, укронацисты зачистили Новороссию от пророссийских сил, реорганизовали ВСУ и тщательно подготовились к войне, – последствия чего мы ощущаем сейчас, когда большой кровью преодолеваем то, что можно было решить в 2014 малыми силами и почти бескровно.

Почему истеблишмент РФ делал на Медведчука ставку – это вопрос к ним, не к нам. Мы все эти годы позицию занимали четкую. Медведчук – наш враг. Точнее, хуже врага, – он вредоносный паразит, забравшийся под кожу и паразитировавший на пророссийской повестке. Делая нас слабее, а укронацистов сильнее", – заключил Грубник.

Источник - politnavigator.net
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