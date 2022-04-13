Байден и "геноцид". Чья бы корова..., - Global Times

20:39 14.04.2022

Фраза Байдена о "геноциде" призвана спасти его политическую карьеру и сделать из России козла отпущения



Байден наклеил на Россию весьма сомнительный ярлык, обвинив ее в "геноциде", пишет Global Times. Но США уже давно исказили и обесценили значение этого слова. В Китае призвали не забывать о том, что именно Америка была построена на геноциде.



Снова зазвучали разговоры о "геноциде". Американский президент Джо Байден впервые описал этим словом действия России на Украине.



"Ваш семейный бюджет, возможность залить в бак бензин - все это не должно зависеть от диктатора, […] совершающего геноцид на другом конце света", - сказал Байден во вторник, выступая в Айове.



Любопытен фон, на котором прозвучало это заявление. Инфляция в США побила 40-летний рекорд, и свое выступление Байден посвятил "снижению затрат рабочих семей на электроэнергию". Иными словами, когда Байден неспособен решать внутренние проблемы Америки, он ищет удобных козлов отпущения. На сей раз им стала Россия.



Байден использует термин "геноцид" легко и бездумно, не имея существенных доказательств. Позже он добавил: "Пусть юристы решают на международном уровне, подходит этот термин или нет, но у меня именно такая точка зрения". Правда заключается в том, что не имеет никакого значения, уместен этот термин или нет. Свои слова Байден адресовал не России, а американцам.



Байдена и его администрацию критикуют и осуждают за некомпетентность и неэффективность в вопросах государственного управления. И он, чтобы отвлечь внимание людей от застоя в американской экономике, наклеил на Россию весьма сомнительный ярлык, громко завопив о конфликте на другом конце планеты. В нынешней ситуации "геноцид" - это броское слово, использовать которое очень удобно.



Байден пытается спасти свои рейтинги и политическую карьеру. Обвиняя Россию в геноциде, он обостряет конфронтацию с ней, усиливает напряженность на Украине и демонстрирует, что руководит США в условиях тяжелого кризиса.



Он хочет получить побольше голосов на предстоящих промежуточных выборах, и в этих целях прибегает к такой тактике, рассказал Global Times профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун (Li Haidong).



Звучащие из США обвинения в геноциде уже давно утратили свою силу и неспособны породить бурю, так как Вашингтон частенько и весьма легкомысленно разбрасывается этим термином. Накануне российско-украинского конфликта он обвинил Китай в "проведении геноцида" в Синьцзян-Уйгурском автономном округе.



Но этим список не ограничивается. Не считая Холокоста, Госдепартамент США официально сделал вывод, что геноцид осуществлялся восемь раз. Если принять во внимание заявления отдельных политиков, то частота употребления этого термина возрастет многократно. Соединенные Штаты очень сильно исказили и обесценили значение этого слова.



"Геноцид" стал инструментом, который США используют для достижения своих политических целей. Для простых людей стало нормой, что Соединенные Штаты говорят об этом вслух. Всерьез это слово воспринимается уже очень редко. США никогда не были образцом справедливости, и их формулировки нельзя считать священными. Совершается геноцид или нет - это надо решать на основе фактов, а не американских заявлений, говорит профессор Фуданьского университета Шэнь И (Shen Yi).



США лучше всех знают, что такое геноцид.



"Не будем забывать, что Америка была построена на геноциде", - сказал профессор Шэнь. Он добавил, что США, создавая страну, уничтожали коренное население, отнимали у него земли. Позже обращение с коренным населением стало еще более жестоким. В 1814 году правительство США издало указ, которым обещало награду от 50 до 100 долларов за каждый индейский скальп. Власти США регулярно использовали резервации индейцев в качестве свалок для хранения ядовитых и ядерных отходов, действуя при этом обманом и принуждением.



Геноцид - это американское прегрешение, которое США никогда не искупить. Но Вашингтон присвоил себе право давать определение этого термина. Он изображает из себя божество свободы, которое освободило людей, живших в невежестве, варварстве и запустении, и называет США светочем, принесшим цивилизацию.



Народы мира, особенно из стран, не принадлежащих к Западу, начинают понимать, как США манипулируют общественным сознанием. Эта страна не имеет никакого права наклеивать ярлыки на другие государства.



В ходе украинского кризиса список участников антироссийских санкций рассказывает совсем другую историю. Большинство стран не встает ни на чью сторону, какими бы страшными эпитетами Соединенные Штаты ни награждали Россию, и каким бы высоконравственным эталоном ни пытался предстать Вашингтон.



Если США говорят о "геноциде", то пусть сначала расплатятся по старым счетам. "И пристально посмотрят на те беды, которые Америка принесла миру после Второй мировой войны. Причиненный ею вред не менее разрушителен, чем политика геноцида", - сказал Ли.



Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган однажды заявил: "Если говорите о геноциде, вам надо посмотреть на себя в зеркало, и только после этого давать оценку".



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