В Казахстане резко ротировали руководителей областных Антикоррупов

23:28 14.04.2022

В Антикоррупционной службе произвели назначения



В Антикоррупционной службе Казахстана провели ряд назначений. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции, передает Tengrinews.kz.



Отмечается, что кадровые перестановки в ведомстве произведены согласно рекомендации комиссии при Президенте по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах.



Как сообщается, учитывая значительный опыт руководящей работы, приказом председателя агентства от 14 апреля 2022 года назначены:



руководителем Департамента собственной безопасности агентства - Мурат Урумханов;

руководителем Службы превенции Агентства по противодействию коррупции - Мурат Ахметов;

руководителем Департамента агентства по Нур-Султану - Мурат Карымсаков;

руководителем Департамента агентства по Алматы - Асхат Оразхан;

руководителем Департамента агентства по Карагандинской области - Мурат Тюлеубаев;

руководителем Департамента агентства по Атырауской области - Ерлан Досанов;

руководителем Департамента агентства по Восточно-Казахстанской области - Денис Шакенов;

руководителем Департамента агентства по Жамбылской области - Болат Жилкибаев;

руководителем Департамента агентства по Мангистауской области - Адилхан Аширбаев.