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В Казахстане резко ротировали руководителей областных Антикоррупов
23:28 14.04.2022

В Антикоррупционной службе произвели назначения

В Антикоррупционной службе Казахстана провели ряд назначений. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции, передает Tengrinews.kz.

Отмечается, что кадровые перестановки в ведомстве произведены согласно рекомендации комиссии при Президенте по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах.

Как сообщается, учитывая значительный опыт руководящей работы, приказом председателя агентства от 14 апреля 2022 года назначены:

руководителем Департамента собственной безопасности агентства - Мурат Урумханов;
руководителем Службы превенции Агентства по противодействию коррупции - Мурат Ахметов;
руководителем Департамента агентства по Нур-Султану - Мурат Карымсаков;
руководителем Департамента агентства по Алматы - Асхат Оразхан;
руководителем Департамента агентства по Карагандинской области - Мурат Тюлеубаев;
руководителем Департамента агентства по Атырауской области - Ерлан Досанов;
руководителем Департамента агентства по Восточно-Казахстанской области - Денис Шакенов;
руководителем Департамента агентства по Жамбылской области - Болат Жилкибаев;
руководителем Департамента агентства по Мангистауской области - Адилхан Аширбаев.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tengrinews.kz
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