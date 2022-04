Цель Запада: погрузить Украину в бесконечную войну, - С.Князев

00:06 15.04.2022

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 14.04.2022

Устремления Запада: погрузить Украину в бесконечную войну

Украина в экономическом смысле превратилась в пациента на искусственном дыхании



В последнее время на Западе все чаще и все более откровенно говорят о том, что конфликт на Украине может стать практически бесконечным.



Боевые действия на Украине могут продлиться недели, месяцы, даже годы, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, миру надо быть готовым к затяжному конфликту. А если конфликт затянется, его основная тяжесть ляжет на плечи жителей Украины, которые "будут страдать еще больше, увидят больше смерти и разрушений", сказал генсек Североатлантического альянса. При этом, по его словам, НАТО нужно сконцентрироваться на том, чтобы избежать эскалации за пределы Украины и "заставить Россию платить высокую цену" за ее действия.



В таком же духе высказывается и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Выступая в сенате, он заявил, что конфликт будет "долгим и изматывающим". Американский военачальник сказал, что желает видеть Украину в границах 1991 года (когда Украинская ССР уже перестала была частью Советского Союза): "Это будет долгая работа", – объявил генерал Милли. "Думаю, что это по меньшей мере измеряется годами. Насчет десятилетий не знаю, но по меньшей мере речь точно идет о годах... И я думаю, что НАТО, США, Украина и все союзники и партнеры, поддерживающие Украину, будут вовлечены в это на достаточно долгое время", – заявил Марк Милли.



Похожие заявления звучат и из Европы. "Этот конфликт, к сожалению, не завершится в ближайшее время. Я думаю, что мы увидим очень тяжелую ситуацию в Донбассе в ближайшие дни и недели", – предвещает президент Франции Эмманюэль Макрон.



Такие же мрачные прогнозы появляются во многих западных СМИ. "Впереди Украину может ожидать худшее", – пишет The New York Times. Американские издания проводят параллели между текущими событиями на Украине и контртеррористическими действиями российских войск на Северном Кавказе в 1990-е годы. "Война вступает в новую фазу и может перерасти в кровавую затяжную войну на истощение. Никто не может сказать, как и когда это закончится", – заявляют журналисты New York magazine.



Звучат не только мрачные констатации, но и воинственные призывы. Находясь 11 апреля с визитом в Киеве, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель безапелляционно заявил: "Эта война должна быть выиграна [Украиной] на поле боя". Сергей Лавров охарактеризовал слова Борреля как "из ряда вон выходящее заявление"



Под другим углом зрения видится положение дел некоторым украинским комментаторам. "Нужно трезво признать, что на данный момент Украина полностью лишилась экспорта. Зерно начали перевозить за границу поездами, но это слабое утешение. Это припарки для мертвого. Доступа к портовой инфраструктуре у наших зерновых экспортеров сейчас нет. С новым урожаем будет множество проблем. Это если сам урожай будет. То же самое происходит и с металлургией, еще одной важной статьей украинского экспорта. Мариупольский металлургический кластер вышел из игры на очень долго, если не навсегда. Криворожсталь уже находится в зоне досягаемости российской армии. То же самое касается и других металлургических предприятий. Украина в экономическом смысле превратилась в пациента на искусственном дыхании, а реальные меры по спасению страны не предпринимаются", – написал на днях украинский телеграм-канал "Резидент".



Западные державы не только не оказывают "пациенту на искусственном дыхании" реальную экономическую помощь, но и заставляют "пациента" платить ранее взятые долги, торопясь получить с Киева хоть что-то. Только в апреле–июне 2022 года иностранные кредиторы выставили Украине счета на 5,5 млрд долларов США. Единственное, что Запад делает для Украины, это поставки вооружений и боеприпасов. Тот же Боррель, находясь в Киеве, сказал, что в прошлом месяце Европа выделила Украине на покупку оружия 500 млн долларов.



Настраивание на длительный конфликт и отсутствие экономической помощи Украине при насыщении ее оружием (как правило, устаревшим: например, американские БТР М-113 являются ветераном войны во Вьетнаме и имеют возраст 60 лет) говорят о том, что объединенный Запад пытается превратить территорию Украины в зону изматывающего конфликта, в котором, по замыслу американских стратегов, Россия должна увязнуть. В западных СМИ постоянно подпитывают и разжигают ненависть к русским, а население Украины пытаются убедить в том, что "перемога придет".



Объединенный Запад сделал ставку на долгую войну в постсоветской Евразии.