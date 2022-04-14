 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 15.04.2022
00:50  Китай готовится к высокотехнологичной войне в воздухе, - Александр Храмчихин
00:17  До 1 сентября запретили митинговать в центре Бишкека
00:06  Цель Запада: погрузить Украину в бесконечную войну, - С.Князев
Четверг, 14.04.2022
23:28  В Казахстане резко ротировали руководителей областных Антикоррупов
20:39  Байден и "геноцид". Чья бы корова..., - Global Times
20:38  Медведчук - это чисто украинский предатель и паразит, - В.Грубник
20:06  Есть ли смысл возрождать институт Курултая в Казахстане? - З.Каражанов

20:02  Попытка №3. Теперь "РосАтом" попытается построить в Киргизии ГЭС
19:58  Рахмон торжественно открыл новый золотой комбинат "Талко Голд"
19:56  С начала года в Узбекистан прибыло три тысячи иностранных IT-специалистов
18:45  США обвиняют Россию в "геноциде". Что это значит, - М.Ростовский
15:31  Росэлитка песко-патриотов все пытается о чем-то договориться с Киевом, - С.Кургинян
13:58  Режим Токаева отказался амнистировать осужденного на 10 лет русофила Ермека Тайчибекова
13:48  Россия опровергает гибель крейсера "Москва, но повреждения серьезные
13:36  Россия и Китай: сотрудничество без границ, - М.Столетов
13:25  М. Делягин: Свобода ради справедливости. Главное оружие - не танки, а образ будущего
13:20  Главный по стране: почему Петр Столыпин не успел сделать Россию вновь великой, - А.Замостьянов
13:18  "Надо брать Харьков", - Игорь Стрелков
12:32  "Ни одна соцсеть не будет заблокирована", - нагло врет вице-министр казагитпропа
11:13  Пресс-секретарем президента Казахстана назначен г-н Желдибай - британский иноагент из племени дулатов
09:10  Елбасы и подельники. Из Казахстана за 30 лет незаконно выведены $100 млрд – казминюст Куантыров
08:56  Террористическая диктатура в центре Европы, - С.Князев
08:47  Санкции против российских банков – еще одна волна экспроприаций, - В.Катасонов
08:32  Государственная граница денег. Прекращены переводы РосСбербанка в Казахстан
08:10  КазПрез Токаев подписал указ о "дебюрократизации аппарата". Который по счету?
08:04  Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" получил серьезные повреждения при пожаре и взрыве
06:41  Куда ведут дипломатические войны, - Александр Бобров
01:37  Нур-Султан балансирует между Кремлем и Белым домом, - В.Панфилова
00:42  Экономика Германии колоссально пострадает в случае отказа от российского газа, - Bloomberg
00:40  American Thinker: БРИКС и МИНТ могут спасти Россию и погубить США
00:39  Великобритания включила в санкционный список двух сестер Алишера Усманова
00:37  Антироссийский шабаш продлится еще 3 месяца, не больше, - Булат Султанов
00:35  Хан Шариф. Мотивы пакистанского кризиса, - Илья Титов
00:20  Украинская идентичность и украинская государственность, - Александр Халдей
00:02  Замом хокима Ташкента по "цифре" стал местный кореец Хен
Среда, 13.04.2022
20:11  "Ведутся переговоры"... КырПрез Жапаров дал заявление по поводу последних бое-стычек с таджиками
19:57  Казахстан отменил ранее запланированный военный парад на 9 мая
18:52  Выступающего Байдена обосрал голубь. Перепутал со старой статуей?
18:37  В Астрахани 14/04 пройдет международный круглый стол "Будущее России - будущее Евразии: новые окна возможностей"
18:25  27 лет руководивший Белгородской область РФ Савченко рассказал в мемуарах, как общался с "Господом Земли Моностоном"
18:20  Перемешанные ценности. О шпионских методах торговли российской нефтью, - "Къ"
15:51  Власти Казахстана и клан Назарбаева единым фронтом пошли против России, - А.Курманов
14:55  Туркменским женщинам запретили увеличение губ и наращивание ресниц. Итак красивые
14:30  Новый президент Чили Габриэль Борич переехал жить в криминальное гетто. Поближе к народу
14:29  New York Times: талибы убили и похитили около 490 бывших афган-чиновников и военных
13:57  Зачем Турция играет на все стороны конфликта сразу, - Е.Сатановский
13:32  70 лет комсомольскому вожаку, текстильщику и пионеру сотовой связи Таджикистана Мамаджону Хамидову
12:31  Таджики бьют из минометов по кыргызскому селу Достук-Дружба...
12:23  Манкуртизация Украины, - Св.Князев
12:17  США: ползучая война с Европой, - Е.Пустовойтова
11:04  Вонючий случай. Жанат Самат только два месяца пробыла Мусорной королевой Казахстана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Цель Запада: погрузить Украину в бесконечную войну, - С.Князев
00:06 15.04.2022

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 14.04.2022
Устремления Запада: погрузить Украину в бесконечную войну
Украина в экономическом смысле превратилась в пациента на искусственном дыхании

В последнее время на Западе все чаще и все более откровенно говорят о том, что конфликт на Украине может стать практически бесконечным.

Боевые действия на Украине могут продлиться недели, месяцы, даже годы, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, миру надо быть готовым к затяжному конфликту. А если конфликт затянется, его основная тяжесть ляжет на плечи жителей Украины, которые "будут страдать еще больше, увидят больше смерти и разрушений", сказал генсек Североатлантического альянса. При этом, по его словам, НАТО нужно сконцентрироваться на том, чтобы избежать эскалации за пределы Украины и "заставить Россию платить высокую цену" за ее действия.

В таком же духе высказывается и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Выступая в сенате, он заявил, что конфликт будет "долгим и изматывающим". Американский военачальник сказал, что желает видеть Украину в границах 1991 года (когда Украинская ССР уже перестала была частью Советского Союза): "Это будет долгая работа", – объявил генерал Милли. "Думаю, что это по меньшей мере измеряется годами. Насчет десятилетий не знаю, но по меньшей мере речь точно идет о годах... И я думаю, что НАТО, США, Украина и все союзники и партнеры, поддерживающие Украину, будут вовлечены в это на достаточно долгое время", – заявил Марк Милли.

Похожие заявления звучат и из Европы. "Этот конфликт, к сожалению, не завершится в ближайшее время. Я думаю, что мы увидим очень тяжелую ситуацию в Донбассе в ближайшие дни и недели", – предвещает президент Франции Эмманюэль Макрон.

Такие же мрачные прогнозы появляются во многих западных СМИ. "Впереди Украину может ожидать худшее", – пишет The New York Times. Американские издания проводят параллели между текущими событиями на Украине и контртеррористическими действиями российских войск на Северном Кавказе в 1990-е годы. "Война вступает в новую фазу и может перерасти в кровавую затяжную войну на истощение. Никто не может сказать, как и когда это закончится", – заявляют журналисты New York magazine.

Звучат не только мрачные констатации, но и воинственные призывы. Находясь 11 апреля с визитом в Киеве, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель безапелляционно заявил: "Эта война должна быть выиграна [Украиной] на поле боя". Сергей Лавров охарактеризовал слова Борреля как "из ряда вон выходящее заявление"

Под другим углом зрения видится положение дел некоторым украинским комментаторам. "Нужно трезво признать, что на данный момент Украина полностью лишилась экспорта. Зерно начали перевозить за границу поездами, но это слабое утешение. Это припарки для мертвого. Доступа к портовой инфраструктуре у наших зерновых экспортеров сейчас нет. С новым урожаем будет множество проблем. Это если сам урожай будет. То же самое происходит и с металлургией, еще одной важной статьей украинского экспорта. Мариупольский металлургический кластер вышел из игры на очень долго, если не навсегда. Криворожсталь уже находится в зоне досягаемости российской армии. То же самое касается и других металлургических предприятий. Украина в экономическом смысле превратилась в пациента на искусственном дыхании, а реальные меры по спасению страны не предпринимаются", – написал на днях украинский телеграм-канал "Резидент".

Западные державы не только не оказывают "пациенту на искусственном дыхании" реальную экономическую помощь, но и заставляют "пациента" платить ранее взятые долги, торопясь получить с Киева хоть что-то. Только в апреле–июне 2022 года иностранные кредиторы выставили Украине счета на 5,5 млрд долларов США. Единственное, что Запад делает для Украины, это поставки вооружений и боеприпасов. Тот же Боррель, находясь в Киеве, сказал, что в прошлом месяце Европа выделила Украине на покупку оружия 500 млн долларов.

Настраивание на длительный конфликт и отсутствие экономической помощи Украине при насыщении ее оружием (как правило, устаревшим: например, американские БТР М-113 являются ветераном войны во Вьетнаме и имеют возраст 60 лет) говорят о том, что объединенный Запад пытается превратить территорию Украины в зону изматывающего конфликта, в котором, по замыслу американских стратегов, Россия должна увязнуть. В западных СМИ постоянно подпитывают и разжигают ненависть к русским, а население Украины пытаются убедить в том, что "перемога придет".

Объединенный Запад сделал ставку на долгую войну в постсоветской Евразии.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649970360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил новые законопроекты
- Кадровые перестановки
- "Ак жол" требует вернуть в бюджет преференции, незаконно полученные майнинговыми компаниями "Astana HUB"
- Прошло 19-е заседание Комитета Парламентского Сотрудничества "Казахстан - ЕС"
- Каким курсом пойдет "Аманат"?
- Депутаты "Ак жола" требуют субсидировать часть питания детей в дошкольных организациях и ввести бесплатное горячее питание для всех школьников
- Кто отвечает за "слышащее государство"
- О текущей ситуации в АО ДБ "Альфа–Банк"
- "Ак жол" требует срочно провести проверку соблюдения санэпидтребований на мусорных полигонах во всех регионах
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  