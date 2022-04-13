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|До 1 сентября запретили митинговать в центре Бишкека
00:17 15.04.2022
14 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА
До 1 сентября запретили митинговать в центре Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.
По ее данным, акимиат Первомайского района обратился в районный суд с заявлением о временном ограничении мест проведения митингов "в целях предупреждения и пресечения возможных массовых беспорядков, а также руководствуясь Законом "О мирных собраниях".
Суд Первомайского района признал законным решение акимиата об ограничении мирных собраний и митингов у зданий Жогорку Кенеша, посольства России, на площади Ала-Тоо, возле администрации президента и ГКНБ.
В мэрии отметили, что ограничения будут действовать до 1 сентября (включительно). "Все собрания и митинги должны проходить в сквере имени Максима Горького на пересечении улиц Рыскулова и Исанова", - добавили там.