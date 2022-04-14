Китай готовится к высокотехнологичной войне в воздухе, - Александр Храмчихин

00:50 15.04.2022 Поднебесная присматривает за небесами



Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.

14 апр. 22



Состав и структура наземной ПВО НОАК ("Эволюция китайского зонтика", "НВО", 25.03.22) чрезвычайно сильно засекречены. Особенно это касается той ее части, которая входит в состав ВВС. Поэтому приводимые ниже данные являются во многом приблизительными.

При этом, впрочем, точно известно, как китайские средства ПВО делятся по типам между видами ВС. В ВВС НОАК состоят на вооружении ЗРС С-300П и С-400, HQ-2, HQ-12, HQ-22, HQ-9, HQ-64. В ПВО сухопутных войск – ЗРК HQ-16, HQ-7, HQ-17, а также все ЗРПК, ЗСУ, ПЗРК и зенитная артиллерия.



БОЛЬШАЯ ПВО



Если российские Войска ПВО были организационно объединены с ВВС в 1990-е, то в Китае они были в составе ВВС всегда. Долгое время они состояли исключительно из ЗРС HQ-2, скопированной с небольшими изменениями с советской С-75. Еще к началу 2010-х в боевом составе ВВС было не менее 40 дивизионов HQ-2, к концу 2010-х их оставалось немногим более 20. Сколько их имеется к настоящему времени – сказать сложно. Они быстро заменяются на HQ-9 и HQ-22.



Самая мощная ПВО – разумеется, в зоне Центрального командования, вокруг Пекина и в прилегающих к нему регионах. Она включает три дивизии и две бригады.



В составе 4-й дивизии – 2-й полк (предположительно – четыре дивизиона HQ-12), 11-й полк (два дивизиона С-300ПМУ, один дивизион HQ-9), 12-й полк (четыре дивизиона, из них не менее двух с HQ-9, один или два, возможно, с HQ-2).



В составе 5-й дивизии – 3-й полк (пять дивизионов, из них не менее трех с HQ-22, до двух с HQ-2), 10-й полк (единственный в ВВС с HQ-7, три или четыре дивизиона), 13-й полк (четыре дивизиона С-300ПМУ1) и, видимо, 17-й полк с двумя дивизионами С-400.



В составе 6-й дивизии имеются 14-й и 16-й полки, по пять дивизионов в каждом, до последнего времени – с HQ-2. Обе отдельные бригады вооружены ЗРС HQ-9: пять дивизионов в 9-й бригаде, шесть дивизионов в 17-й бригаде.



Значительным является потенциал ПВО Восточного командования, развернутого против Тайваня. В составе 7-й дивизии – три дивизиона С-300ПМУ2. В составе 3-й бригады – четыре дивизиона С-300ПМУ1 и один дивизион HQ-9. В 4-й бригаде – пять дивизионов С-300ПМУ2 и, видимо, один дивизион HQ-22. В 7-й бригаде – четыре дивизиона HQ-9, в 14-й бригаде – пять дивизионов HQ-12. Имеется также 7-й полк с двумя дивизионами С-300ПМУ.



Практически такой же потенциал ПВО у Северного командования, развернутого против России, Монголии и Кореи. В 5-й бригаде – четыре дивизиона С-300ПМУ2 и, возможно, один дивизион HQ-9. В 12-й бригаде – пять дивизионов HQ-9. В 1-м полку – три дивизиона С-300ПМУ2, в 5-м и 8-м полках – по три дивизиона HQ-12.



ПВО Южного командования, развернутого против стран ЮВА, оснащена только ЗРС HQ-12: в 10-й бригаде – пять дивизионов, в 13-й бригаде, 15-м и 19-м полках – по три дивизиона.



В ПВО Западного командования, развернутого против Индии и стран Центральной Азии, – две бригады по пять дивизионов. В 6-й бригаде это ЗРС HQ-9, 11-я бригада – единственная, оснащенная HQ-64.



Еще один двухдивизионный полк С-400 развернут либо в Центральном, либо в Восточном командовании.



Всего, таким образом, в наземной ПВО ВВС НОАК имеется четыре дивизиона С-400 (очевидно, по восемь ПУ в дивизионе), четыре дивизиона С-300ПМУ, восемь дивизионов С-300ПМУ1, 15 дивизионов С-300ПМУ2 (по четыре-восемь ПУ в дивизионе), не менее 30 дивизионов HQ-9 (по шесть-девять ПУ в дивизионе) и столько же HQ-12 (по шесть ПУ в дивизионе). Количество HQ-2 может достигать 15, но, возможно, все или почти все они уже заменены на HQ-9 и на HQ-22, коей имеется не менее 13 дивизионов. Наконец, имеется три-четыре дивизиона (по девять ПУ) ЗРК HQ-7 и пять дивизионов ЗРК HQ-64 (до 24 ПУ).



Производство ЗРС HQ-9 и HQ-22 продолжается значительными темпами. Они постепенно заменяют HQ-2 и частично HQ-12. Кроме того, производство новых ЗРС позволит развернуть новые соединения ПВО.



Своеобразным дополнением к "большой ПВО" стала бригада наземной ПВО ВМФ в составе Южного флота, она размещена на острове Хайнань. Предположительно она включает по одному дивизиону ЗРС HQ-9В, ЗРК HQ-6А (с включением ЗСУ на основе морского семиствольного 30-мм автомата) и ПЗРК FN-6.



АРМЕЙСКАЯ ПВО



ПВО сухопутных войск НОАК имеет несколько уровней. Самый высокий из них – уровень бригад ПВО. По одной такой бригаде входит в каждую из 13 армейских групп, они имеют тот же номер, что и их армейская группа (с 71-й по 83-ю).



Кроме того, по одной бригаде имеется в составе Синьцзянского (84-я) и Тибетского (85-я) военных округов. Каждая бригада включает три-четыре дивизиона ЗРК, дивизион ПЗРК (FN-6 или QW-1/2) и дивизион 35-мм зенитных орудий (18 единиц) Туре 90 (PG-99).



Во всех без исключения 15 бригадах ПВО сейчас имеется хотя бы один дивизион (12 ПУ) ЗРС HQ-16А/В. При этом по крайней мере в 72-й и 73-й бригадах Восточного командования, 75-й бригаде Южного командования и 79-й бригаде Северного командования – по два дивизиона HQ-16А/В. Таким образом, всего в армейской ПВО НОАК сегодня не менее 19 дивизионов этой ЗРС, причем ее производство продолжается.



Остальные дивизионы ЗРК (один-три в каждой бригаде) оснащены HQ-7А/В (девять единиц в дивизионе), которые постепенно заменяются на "Тор-М1"/HQ-17 (12 ЗРК в дивизионе).



Все 35 ЗРК "Тор-М1", полученных из России, видимо, входят в состав 71-й, 72-й и 73-й бригад ПВО Восточного командования, причем в 72-й и 73-й бригадах уже нет HQ-7. Их китайские копии HQ-17 имеются по крайней мере в 76-й бригаде ПВО Западного командования и 82-й бригаде ПВО Северного командования, в этих бригадах, как и в 71-й, видимо, еще остается по одному дивизиону HQ-7А/В. В остальных десяти бригадах ПВО пока остаются только HQ-7 (наряду, естественно, с HQ-16).



Всего в бригадах ПВО имеется пять-шесть дивизионов "Тор-М1"/HQ-17 и от 14 до 22 дивизионов HQ-7. С учетом вышеупомянутого 10-го полка 5-й дивизии ПВО в ВВС НОАК и бригадах ПВО сухопутных войск имеется от 150 до 250 ЗРК HQ-7А/В и не менее 60 ЗРК "Тор-М1" и HQ-17.



Следующим уровнем армейской ПВО стали дивизионы ПВО общевойсковых бригад. Разумеется, сильнее всего они в тяжелых бригадах и включают батарею ЗРК (три-четыре HQ-7А/В или 4 HQ-17), три батареи (по шесть машин) ЗРПК Туре 95 и/или ЗСУ Туре 09 (видимо, как правило, в составе дивизиона имеются две батареи Туре 95 и одна Туре 09, хотя могут быть и все три батареи Туре 95) и батарея ПЗРК (12 или 18 или 24 FN-6/QW-1/2). Тяжелых бригад в пяти командованиях и Тибетском ВО всего суммарно 29. Соответственно общее количество ЗРПК и ЗСУ превышает 500 машин.



Средних бригад имеется 22. В их дивизионах ПВО также имеются батареи из четырех ЗРК. Причем если в тяжелых бригадах сейчас гораздо чаще состоят на вооружении новейшие HQ-17, то в средних бригадах пока преобладают HQ-7. Впрочем, они постепенно заменяются на HQ-17А, размещенные на колесных шасси.



Также в дивизионе ПВО средней бригады имеется батарея ПЗРК. Батарей же зенитной артиллерии, видимо, здесь не три, а лишь одна, причем она оснащена не ЗРПК/ЗСУ, а буксируемыми зенитными орудиями Туре 90.



Дивизион ПВО амфибийных бригад сухопутных войск (их имеется шесть), видимо, аналогичен таковому в средней бригаде. Таким образом, всего в дивизионах ПВО общевойсковых бригад имеется более 200 ЗРК HQ-7 и HQ-17, причем вторые постепенно вытесняют первых. В целом ПВО тяжелых и средних общевойсковых бригад НОАК можно считать самой сильной в мире.



Что касается дивизионов ПВО легких бригад (их в НОАК 20) и горных бригад (их имеется пять), то они аналогичны по составу дивизиону средней бригады, но либо без батареи ЗРК, либо без батареи зенитной артиллерии.



В целом количество 35-мм зенитных орудий Туре 90 в сухопутных войсках составляет как минимум 1,5 тыс. единиц. Заведомо имеется несколько тысяч зенитных орудий старых типов. Количество ПЗРК также составляет несколько тысяч единиц. Кроме описанных выше подразделений и соединений, ими оснащен третий уровень войсковой ПВО – батареи ПВО тяжелых и средних общевойсковых батальонов.



Также именно ПЗРК обеспечивают ПВО бригад спецназа (всего в НОАК их 17), бригад ВДВ (их имеется шесть) и, видимо, бригад морской пехоты ВМФ НОАК (их также шесть). Кроме того, из ПЗРК и зенитной артиллерии состоит ПВО бригад береговой обороны (их в составе сухопутных войск имеется десять).



В Синьцзянском ВО до сих пор нет общевойсковых бригад, в его составе имеется четыре дивизии, в состав каждой из них входит полк ПВО.



По-видимому, каждый из этих полков имеет свой индивидуальный состав. Наиболее современным является полк ПВО 6-й общевойсковой дивизии, в его составе – 18 ЗРК HQ-17 и 24 ЗСУ Туре 09.



Полки ПВО 4-й и 8-й общевойсковых дивизий, очевидно, оснащены более старой техникой, а в 11-й общевойсковой дивизии, возможно, вообще нет полка ПВО.



В целом потенциал войсковой ПВО НОАК очень велик. По ряду параметров он выше, чем потенциал армейской ПВО ВС РФ ("Войсковая ПВО в ХХI веке", "НВО", 31.05.19). В частности, в хорошо обозримом будущем у Китая будет больше HQ-17, чем у нас "Торов", с которых были скопированы эти китайские ЗРК.



И HQ-16 в армейской ПВО НОАК будет больше, чем у нас "Буков", коим данная китайская ЗРС также не совсем чужда. А ЗРПК и ЗСУ у китайцев уже сейчас гораздо больше, чем у нас.



С потенциалом наземной ПВО других стран китайскую вообще нет смысла сравнивать. Китайцы никогда не страдали глупостями типа "борьбы с терроризмом". Они готовятся в первую очередь к высокотехнологичной классической войне с очень сильными противниками.



Огромные людские ресурсы, гигантский промышленный потенциал, стремительно развивающаяся наука и, что очень важно, продуманная государственная стратегия обеспечивают Китаю выход на передовые позиции в мире во всех сферах. Включая, разумеется, военную. Источник - НВО

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