КазПартСтроительство. Каким курсом пойдет "Аманат"? - Д.Ашимбаев

06:39 15.04.2022

Д.Ашимбаев: Мало кто верит, что нынешний состав Мажилиса (да и маслихатов) проработает полный срок



Мало кто верит, что нынешний состав Мажилиса (да и маслихатов) проработает полный срок.

Судя по политической активности, "Ак Жол" и Народная партия к досрочным выборам готовы в любое время.

Касательно обновленной партии "Аманат" нужно отметить, что партия прошла через смену руководства и ребрендинг. Формируется новый аппарат управления. Впереди - после конституционной реформы - "расставание" с акимами и перенос партийного ядра в регионах в маслихаты.

Понятно, что партийному менеджменту на местах намного комфортнее сидеть под теплым крылом администрации, да и акиматам намного выгоднее иметь полностью подконтрольный филиал партии и маслихат. Но это - тормозит не просто развитие, но и эффективную работу всей политической системы страны.

Президент Токаев потребовал от партии отойти от мелочного противостояния с правительством, а с другой стороны - провести реальный аудит выполнения предвыборной платформы партии.

Лидер партии настойчиво призывает ее стать действенным механизмом общественного диалога.

Партии "Аманат" нужно понять две простые вещи.

Во-первых, работа по защите интересов своего электората, населения - это не популизм, "недостойный респектабельных политиков", а ежедневная работа политической партии.

Во-вторых, не нужно бояться "обидеть" чиновника, даже акима или министра. Их нужно приучать к критике и к конструктивному диалогу.

Насколько можно судить, аппарат партии как механизм, обеспечивающий ее функционирование, значительная часть депутатского корпуса Мажилиса (меньше в маслихатах) и активистов готова к такому повороту. А от "балласта" надо избавиться.



14.04.2022 /