 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 15.04.2022
09:01  Шелковая люстрация по-казахстански: к чему приведет "звездопад" чиновников? - Р.Лачина
08:54  В Казахстане разработали "Единую карту индустриализации". Куда уходят бюджетные деньги...
08:50  Продовольственная безопасность Туркменистана глазами властей и общества, - Сердар Айтаков
08:43  Историю Казахстана будут преподавать по-новому
08:34  В Таджикистане всего 58 тысяч безработных, - Таджминтруд
08:24  Госзаказ для НПО. Как переключить внимание Кырактивистов с политики на социалку, - Д.Подольская
07:59  Электроэнергетика Казахстана: "зеленые" мифы и суровая реальность, - Петр Своик

07:55  Ценный блядь-трофей. Россияне захватили архив укр-проституток - агентов СВРУкр
07:50  Назначение акимов в Казахстане – это лотерея...
07:47  Национализируют ли КазВласти активы елбасят-предателей? - В.Щекунских
07:45  Азия и антироссийские санкции. Ссориться - себе дороже, - "МК"
07:42  "Вторая Республика" или Третий Каганат? В Казахстане дискутируют о прошлом, настоящем и будущем
07:28  А караван идет… Вопреки мнению скептиков, деятельность ЕАЭС показывает хорошую динамику, - Е.Косенко
07:27  Умирзак Шукеев и проблемы Туркестанской области Казахстана, - А.Бектенова
06:39  КазПартСтроительство. Каким курсом пойдет "Аманат"? - Д.Ашимбаев
00:50  Китай готовится к высокотехнологичной войне в воздухе, - Александр Храмчихин
00:17  До 1 сентября запретили митинговать в центре Бишкека
00:06  Цель Запада: погрузить Украину в бесконечную войну, - С.Князев
Четверг, 14.04.2022
23:28  В Казахстане резко ротировали руководителей областных Антикоррупов
20:39  Байден и "геноцид". Чья бы корова..., - Global Times
20:38  Медведчук - это чисто украинский предатель и паразит, - В.Грубник
20:06  Есть ли смысл возрождать институт Курултая в Казахстане? - З.Каражанов
20:02  Попытка №3. Теперь "РосАтом" попытается построить в Киргизии ГЭС
19:58  Рахмон торжественно открыл новый золотой комбинат "Талко Голд"
19:56  С начала года в Узбекистан прибыло три тысячи иностранных IT-специалистов
18:45  США обвиняют Россию в "геноциде". Что это значит, - М.Ростовский
15:31  Росэлитка песко-патриотов все пытается о чем-то договориться с Киевом, - С.Кургинян
13:58  Режим Токаева отказался амнистировать осужденного на 10 лет русофила Ермека Тайчибекова
13:48  Россия опровергает гибель крейсера "Москва, но повреждения серьезные
13:36  Россия и Китай: сотрудничество без границ, - М.Столетов
13:25  М. Делягин: Свобода ради справедливости. Главное оружие - не танки, а образ будущего
13:20  Главный по стране: почему Петр Столыпин не успел сделать Россию вновь великой, - А.Замостьянов
13:18  "Надо брать Харьков", - Игорь Стрелков
12:32  "Ни одна соцсеть не будет заблокирована", - нагло врет вице-министр казагитпропа
11:13  Пресс-секретарем президента Казахстана назначен г-н Желдибай - британский иноагент из племени дулатов
09:10  Елбасы и подельники. Из Казахстана за 30 лет незаконно выведены $100 млрд – казминюст Куантыров
08:56  Террористическая диктатура в центре Европы, - С.Князев
08:47  Санкции против российских банков – еще одна волна экспроприаций, - В.Катасонов
08:32  Государственная граница денег. Прекращены переводы РосСбербанка в Казахстан
08:10  КазПрез Токаев подписал указ о "дебюрократизации аппарата". Который по счету?
08:04  Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" получил серьезные повреждения при пожаре и взрыве
06:41  Куда ведут дипломатические войны, - Александр Бобров
01:37  Нур-Султан балансирует между Кремлем и Белым домом, - В.Панфилова
00:42  Экономика Германии колоссально пострадает в случае отказа от российского газа, - Bloomberg
00:40  American Thinker: БРИКС и МИНТ могут спасти Россию и погубить США
00:39  Великобритания включила в санкционный список двух сестер Алишера Усманова
00:37  Антироссийский шабаш продлится еще 3 месяца, не больше, - Булат Султанов
00:35  Хан Шариф. Мотивы пакистанского кризиса, - Илья Титов
00:20  Украинская идентичность и украинская государственность, - Александр Халдей
00:02  Замом хокима Ташкента по "цифре" стал местный кореец Хен
Среда, 13.04.2022
20:11  "Ведутся переговоры"... КырПрез Жапаров дал заявление по поводу последних бое-стычек с таджиками
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
КазПартСтроительство. Каким курсом пойдет "Аманат"? - Д.Ашимбаев
06:39 15.04.2022

Д.Ашимбаев: Мало кто верит, что нынешний состав Мажилиса (да и маслихатов) проработает полный срок

Мало кто верит, что нынешний состав Мажилиса (да и маслихатов) проработает полный срок.
Судя по политической активности, "Ак Жол" и Народная партия к досрочным выборам готовы в любое время.
Касательно обновленной партии "Аманат" нужно отметить, что партия прошла через смену руководства и ребрендинг. Формируется новый аппарат управления. Впереди - после конституционной реформы - "расставание" с акимами и перенос партийного ядра в регионах в маслихаты.
Понятно, что партийному менеджменту на местах намного комфортнее сидеть под теплым крылом администрации, да и акиматам намного выгоднее иметь полностью подконтрольный филиал партии и маслихат. Но это - тормозит не просто развитие, но и эффективную работу всей политической системы страны.
Президент Токаев потребовал от партии отойти от мелочного противостояния с правительством, а с другой стороны - провести реальный аудит выполнения предвыборной платформы партии.
Лидер партии настойчиво призывает ее стать действенным механизмом общественного диалога.
Партии "Аманат" нужно понять две простые вещи.
Во-первых, работа по защите интересов своего электората, населения - это не популизм, "недостойный респектабельных политиков", а ежедневная работа политической партии.
Во-вторых, не нужно бояться "обидеть" чиновника, даже акима или министра. Их нужно приучать к критике и к конструктивному диалогу.
Насколько можно судить, аппарат партии как механизм, обеспечивающий ее функционирование, значительная часть депутатского корпуса Мажилиса (меньше в маслихатах) и активистов готова к такому повороту. А от "балласта" надо избавиться.

14.04.2022 /

Источник - nomad.su
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649993940


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2022 года №871
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2022 года №872
- Сенаторы вернули в Мажилис законопроект "о защите детей от кибербуллинга"
- Председатель Мажилиса принял Посла Беларуси
- В Правительстве предложили расширить льготы для отечественных IT-компаний
- Кадровые перестановки
- "Вторая Республика": на площадке "TALQYLAU" обсудили обновление государственной модели
- Задача антироссийского шабаша задушить Россию, а следом Китай – Булат Султанов
- Поправки в закон, распределение бюджета и принятие антикризисных мер - как реализуются поручения Президента
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  