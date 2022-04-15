А караван идет… Вопреки мнению скептиков, деятельность ЕАЭС показывает хорошую динамику, - Е.Косенко

07:28 15.04.2022 А караван идет… Вопреки мнению скептиков, деятельность ЕАЭС показывает хорошую динамику

На днях пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК сообщила о том, что на прошедшем 7 апреля внеочередном заседании совета Евразийской экономической комиссии было принято решение об упрощении процедур импорта, а точнее – об обнулении ввозных таможенных пошлин на 917 видов товаров. В льготный перечень вошли продовольственные товары и компоненты для их производства, упаковочные материалы, химическая продукция, комплектующие для производства и ремонта транспортных средств.



Судя по всему, работа Евразийской экономической комиссии резко активизировались, так как следующее заседание совета состоится уже 15 апреля.



В принципе, всплеск работоспособности структур ЕАЭС был вполне предсказуем. В этой связи можно вспомнить прошедшую 25 февраля этого года встречу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева со всеми главами правительств государств, являющихся членами ЕАЭС, в которой также приняли участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.



"Наш экономический союз по понятным причинам беспокоит усиление политического противостояния вследствие санкционного конфликта и негативные последствия для экономики и финансовых систем наших стран. Мы в Казахстане принимаем меры антикризисного характера, это только начало, впереди очень серьезная и сложная работа. Предполагаю, что это работу мы могли бы проводить согласованно вместе с нашими коллегами по Евразийскому экономическому союзу. С учетом тесной взаимосвязи экономических, финансовых и промышленных систем полагаю, что в рамках Союза следует создать рабочую группу для оценки рисков и выработки экономических мер, направленных на смягчение негативных последствий", – подчеркнул в своем выступлении Президент Казахстана.



А затем озвучил конкретное предложение о том, что данная рабочая группа будет организована на уровне экономических ведомств с участием финансовых регуляторов. Координационную работу может взять на себя Евразийская экономическая комиссия.



Помимо организационных моментов и планирования дальнейшей работы глава Казахстана озвучил и динамику некоторых экономических показателей ЕАЭС за прошлогодний период (напомню, что в 2021 году председателем Евразийского экономического союза была наша страна):



"По итогам 2021 года внешняя торговля Союза выросла более чем на 34%, а внутренняя еще более значительно – на 67%. Это хороший показатель крепнущих торгово-экономических связей внутри Евразийского союза. Совокупный рост ВВП составил 4,4%. Это ощутимо выше прогнозных показателей. Отрадно, что мы движемся в верном направлении – расширяем взаимную торговлю и повышаем конкурентоспособность отраслей экономик", – отметил Касым-Жомарт Токаев и призвал участников встречи к дальнейшей продуктивной работе:



– Очень важно, чтобы правительства наших стран умели находить рациональные подходы к решению очень сложных проблем. Все мы ждем больших результатов от деятельности Евразийского экономического союза… Очень важно поддерживать нашими усилиями, нашей работой высокий авторитет, репутацию ЕАЭС, деятельность которого соответствует стратегическим интересам наших государств. Действительно, люди ждут от Евразийского экономического союза практических результатов…



Здесь стоит отметить, что широкое поле деятельности в рамках Союза было намечено Президентом Токаевым в ходе очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета еще в прошлом году и, как показало время (особенно в свете нынешних мировых кризисных явлений), предложения казахстанского лидера были весьма актуальны:



– Необходимо объединить усилия для наращивания экспорта сельхозпродукции в третьи страны, а также создать новые логистические сети для взаимной торговли. Большое значение приобретает создание системы торгово-логистических и оптово-распределительных центров в рамках Союза. Она позволит обеспечить продовольственную безопасность наших стран, поддержит потенциал агропромышленного сектора, снизит издержки, и, соответственно, цены на ключевые продукты.



В ближайшей перспективе, перед странами Союза стоит задача наращивания объемов инвестиций в агропромышленный комплекс, создания единого аграрного и продовольственного рынка...



Еще раньше, в самом начале председательствования в ЕАЭС, Главой Казахстана были сформулированы пять важнейших направлений, которые необходимо развить в рамках сотрудничества:



промышленное сотрудничество



справедливая взаимная торговля



использование потенциала трансграничных транспортных артерий и логистических хабов



всеобъемлющая цифровизация как сила развития экономики



отношения с третьими странами и интеграционными объединениями



К вопросу нюансов создания продовольственного и аграрного рынка мы вернемся чуть позже, а пока продолжим статистический обзор в части развития торговли.



Наглядные показатели эффективности



Практически полная картина товарооборота со странами ЕАЭС за прошлый год, была опубликована в марте нынешнего года порталом "Центр деловой информации Капитал", который, в свою очередь, опирался на данные пресс-службы Министерства торговли и интеграции и экономического портала finprom.kz.



С деталями торговых процессов и соответствующей инфографикой при желании можно ознакомиться самостоятельно, мы же рассмотрим некоторые основные показатели:



Итак, товарооборот Казахстана в 2021 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 17,4% и достиг объема 101,5 миллиарда долларов США.



Более четверти всего товарооборота пришлось на оборот со странами ЕАЭС: 26,1 млрд. долларов, что на 28% больше, чем за январь-декабрь 2020 года.



Таким образом, доля ЕАЭС выросла за год с 23,2% до 25,7% от совокупного товарооборота РК.



В разрезе стран доминирующий объем торговли РК с ЕАЭС предсказуемо приходится на Россию. Объем товарооборота РК с РФ за год вырос сразу на 29,1%, достигнув в 2021 году 24,2 млрд. долларов.



При этом, доля России от товарооборота со странами ЕАЭС за год увеличилась с 92,3% до 92,9%, а доля от всего объема товарооборота РК – с 21,4% до 23,9%.



Достаточно ощутимо вырос и объем торговли с остальными странами ЕАЭС с Кыргызстаном – на 14,4%, до 970,8 млн. долларов, с Беларусью – на 15,7%, до 858,7 млн. долларов, с Арменией – на 34,1%, до 19,1 млн. долларов.



Доля экспорта составила в товарообороте РК с ЕАЭС 29,3% против 28,1% годом ранее. Объем экспорта в секторе составил 7,6 млрд. долларов, (плюс 34,9% за год).



Если же разбирать структуру экспортных поставок, то будет видно, что на крупнейшего торгового партнера РК, Россию, пришлось 90,4% казахстанского экспорта в страны ЕАЭС, что составило в денежном эквиваленте 6,9 млрд. долларов.



За 2021 год, в РФ было поставлено 1,6 млн. тонн плоского проката из железа и нержавеющей стали, 9,5 млн. тонн железной руды, 508,5 тысяч тонн продуктов неорганической химии, соединений драгметаллов, редкоземельных металлов и радиоактивных элементов, 749,8 тысяч тонн отходов и лома черных металлов.



На втором месте по объему экспорта из РК находится Кыргызстан, закупивший товаров на сумму 625,2 миллионов долларов. Белоруссия закупилась в Казахстане на сумму 97,6, а Армения – 9,3 млн. долларов.



Импорт в РК, соответственно, составил 70,7% от товарооборота с ЕАЭС, или 18,4 млн. долларов. Таким образом, годовой рост составил 25,4%.



Как и в случае с экспортом, среди импортеров первое место занимает Россия. На долю России пришлось почти 94% поставок в РК из стран союза – 17,3 млрд. долларов.



В частности, в прошлом году Казахстан приобрел 31,6 тысяч легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, 684 тысяч тонн прутков из железа и нержавеющей стали, 590,2 тысяч тонн сырой нефти и нефтепродуктов.



В свою очередь, импорт из Беларуси составил 761,1 млн. долларов, из Кыргызстана – 345,6 млн. долларов, из Армении – 9,7 млн. долларов.



Что же до прогнозов развития торговых отношений, то, по мнению аналитиков портала, в текущем году поток товаров из стран ЕАЭС в РК может значительно увеличиться на фоне введения санкций в отношении России и Беларуси.



Здесь важен еще один нюанс – с одной стороны, можно отметить, что в фактическом объеме товарооборот со странами ЕАЭС занимает далеко не лидерские позиции, но как отмечает в своем комментарии опубликованном в начале года на портале Ia-centr.ru экономист Петр Своик – здесь нужно учитывать не только непосредственные объемы экспорта-импорта, но и логистическую структуру, взаимовыгодное использование которой также входит в договорные отношения между странами Союза:



– Если сложить все то, что идет не в Россию, но через ее трубопроводную, железнодорожную и портовую инфраструктуру, получим объем сильно больше половины от всего экспорта страны.



Так же и по импорту:



– Доля ЕАЭС в наших закупках – целых 45%. Доля Китая – 20%, из Евросоюза мы получаем 14%, из Турции и США – 3%.



Но если, как и в случае с экспортом, учесть логистические коммуникации РФ, то показатель, как отмечает экономист, будет еще больше чем по экспортным потокам.



Мосты к мировым рынкам



Возвращаясь к языку цифр, нельзя не обратить внимание на данные, которые обнародовал в прошлом году тогда еще первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов:



"До создания Таможенного союза, то есть в 2009 году, только 12 миллиардов долларов из 72 миллиардов долларов нашего экспорта была продукция переработки. Открылись таможенные границы, и уже в 2013 году экспорт переработки составил 18,4 миллиарда долларов из 122 миллиардов долларов товаров, проданных за рубеж. В 2020 году, даже при общем падении товарооборота, 15,7 миллиарда долларов из 96 миллиардов долларов всего нашего экспорта занимала продукция переработки. И я считаю, что во многом этому способствовали возможности, которые предоставляет Евразийский экономический союз. 58% объемов казахстанского экспорта в страны ЕАЭС составила доля обработанной продукции. Причем, за пять последних лет ассортимент экспортной корзины Казахстана в ЕАЭС увеличился более чем в два раза".



– Так что мы не продаем "только сырье", как заявляют некоторые противники экономической интеграции, – особо подчеркнул Алихан Смаилов, а заодно обратил внимание всю на ту же логистику, благодаря которой серьезно расширились возможности выхода на рынки других государств:



"В рамках интеграции не только открылись рынки, но и выстраиваются производственные цепочки. Мы рассматриваем ЕАЭС как важную площадку для создания совместных кооперационных проектов для выхода на рынки третьих стран. Именно в составе ЕАЭС мы стали более привлекательны для третьих стран. Заключены соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Сербией, Ираном, Сингапуром. Это открывает рынки для доступа нашей продукции без пошлин и других дискриминационных мер. И, кстати, здесь нам помогает недискриминационный доступ к инфраструктуре стран-партнеров по ЕАЭС, a также предоставляемые внутренние тарифы при перевозке товаров железнодорожным транспортом. Это позволяет казахстанским экспортерам значительно снизить конечную себестоимость продукции. А логистические затраты, как известно, являются важнейшим барьером для нашего экспорта во многие страны…"



Еще одним важнейшим аспектов сотрудничества в рамках ЕАЭС является расширение рынка труда. Как отметил в конце декабря прошлого года главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) Вячеслав Додонов:



"Важным нововведением является запуск совместного цифрового проекта "Работа без границ". С помощью системы любой казахстанец (или житель другой страны ЕАЭС) может найти работу или, наоборот, подыскать себе сотрудника во всех пяти странах Союза. Базу данных запустили 1 июля 2021 года, к ней подключили уже действующие национальные системы пяти государств ЕАЭС. Например, в Казахстане это существующая электронная биржа труда Минтруда. На сегодняшний день количество активных пользователей сервиса (работников и работодателей) составило 59,2 тысяч человек. В их числе – 2,8 тысяч казахстанцев".



Кстати, также начиная с прошлого года, граждане стран ЕАЭС теперь могут отчислять пенсионные взносы той стране ЕАЭС, в которой они работают. Например, казахстанец, работающий в России, может делать отчисления в российский пенсионный фонд. Впоследствии, ему будет положена пенсия от России, даже если он вернется на родину в Казахстан.



Что же касается нашей страны, то согласно статистике, на период январь-август прошлого года, порядка 15 тысяч граждан стран ЕАЭС, которые трудились в Казахстане, перечислили 10% от своих доходов в казахстанский ЕНПФ.



Достаточно продуктивно растет и число совместных предприятий.



– При обсуждении Стратегии развития ЕАЭС на ближайшие годы Казахстан неоднократно подчеркивал, что создание совместных промышленных предприятий и укрепление связей между промышленными субъектами государств-членов послужит дополнительным импульсом для устранения барьеров на рынке ЕАЭС и увеличению объемов взаимной торговли, – рассказывала в прошлом году в ходе своего выступления на конференции "ЕАЭС и Казахстан – текущие процессы интеграции" вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова.



А заодно проинформировала, что за период в 2015-2020 годы количество совместных предприятий в Казахстане с 2015 года выросло с 6272 до 13 503.



(Более свежую информацию по статистике развития совместного бизнеса не так давно озвучил главный научный сотрудник КИСИ Вячеслав Додонов, отметивший что за период январь-ноябрь 2021 года в Казахстане количество СП В Казахстане выросло с 13 500 до 14 854, то есть – на 10,7%).



Что же касается ближайших планов, то, по словам вице-министра, "центральным элементом развития ЕАЭС до 2025 года Казахстан считает углубление промышленной кооперации. Там помимо всего прочего, в числе приоритетов значится и развитие совместных кластеров по производству стратегически важных лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения".



Коснулась Жанель Кушукова и темы сотрудничества с третьими странами:



– Подписания Евразийским экономическим союзом соглашений о свободной торговле с третьими странами предоставляет казахстанским предпринимателям широкую линейку преференций, что способствует наращиванию экспорта. В частности, ЗСТ с Вьетнамом, Сербией, Ираном и Сингапуром позволили дополнительно нарастить экспорт казахстанских товаров на сумму более одного миллиарда долларов США. Только товарооборот Казахстана с Вьетнамом вырос на 54%. Причем, речь идет об обработанных товарах: продукции металлургической, химической, нефтеперерабатывающей отраслей и продукции пищепрома.



Это очень важный момент, ведь накануне создания ЕАЭС (то есть, в 2014 году) экспорт переработки занимал всего 23,2% в общем объеме проданного за рубеж. Для сравнения темпов роста стоит упомянуть, что в кризисном, пандемийном 2020 году даже при общем падении товарооборота несырьевой экспорт Казахстана уже превысил 35%.



В настоящее время Евразийским экономическим союзом ведутся активные и продуктивные переговоры по заключению соглашений с Израилем, Египтом и Индией. По данным МТИ, потенциал наращивания казахстанского экспорта в рамках ЗСТ оценивается порядка 800 миллионов долларов.



Кстати, в прошлом году инвестиции из третьих стран в ЕАЭС составили 25,3 миллиардов американских долларов, при этом, на долю Казахстана пришлось их подавляющая часть – более 17 миллиардов долларов…



Возвращаясь к теме развития промышленной кооперации, стоит более подробно упомянуть о новых логистических коридорах (ими ведает Министерство индустрии и инфраструктурного развития).



Согласно информации, оглашенной вице-министром МИИР Динарой Щегловой, в 2021 году был утвержден перечень евразийских транспортных коридоров и маршрутов для повышения уровня транспортной связуемости и определения оптимального маршрута для перевозки.



Кроме того, активно реализуется экосистема цифровых транспортных коридоров ЕАЭС. Внедрение проекта обеспечит безбумажное сопровождение транспортно-логистических операций и полный переход к обмену сведениями. Что касается сферы промышленности, то в апреле 2020 года, главами правительств стран-членов ЕАЭС были подписаны Основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года (ОНПС). Одной из важных новаций этого плана является создание единого рынка строительных услуг ЕАЭС к 2025 году.



Во время подписания было отмечено, что предыдущий документ "Основные направления промкооперации на 2016–2020 годы" дал весьма неплохие результаты. Например, за 2015–2020 годы кооперационные поставки в обрабатывающей промышленности Союза возросли более чем в полтора раза.



Если привести конкретные предприятия, то к успешным примерам промсотрудничества можно отнести производство строительной̆ арматуры в городе Костанае на предприятии "Евраз Каспиан сталь", который является казахстанско-российским совместным проектом. Также в индустриальной зоне Костаная налаживается производство чугунного литья. Соглашение подписано между "АгромашХолдинг" и "КАМАЗ". В химической отрасли хороший потенциал у совместного казахстанско-российского проекта строительства завода по производству минеральных удобрений в Жамбылской области.



В части казахстанско-белорусского промышленного сотрудничества стоит отметить совместные производства по тракторам и комбайнам. Их два – производство тракторов на Семипалатинском автосборочном заводе на основе Минского тракторного завода (совместное предприятие ТОО "Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан" с участием ОАО "Минский тракторный завод", который в феврале 2020 года вошел в состав учредителей), и АО "АгромашХолдинг" в сотрудничестве с белорусским холдинга "Гомсельмаш", (сборка зерноуборочных комбайнов под брендом "ESSIL")…



Ну и наконец вернемся к упомянутому в начале материала процессу наращивания объемов инвестиций в агропромышленный комплекс и перспективе создания единого аграрного и продовольственного рынка.



По данным Министерства сельского хозяйства РК, несмотря на замедление темпов экономического роста из-за пандемии, по итогам 2020 и 2021 годов объемы производства продукции сельского хозяйства в Казахстане увеличились на 5,6%, тогда как в среднем по странам ЕАЭС этот показатель составил всего 2,3%. Вырос и экспорт продукции АПК, увеличившись в более чем в 1,5 раза – до 2,7 миллиарда долларов. Объемы поставок сельхозпродукции в государства-члены ЕАЭС в среднем выросли на 26%.



Например, за последние пять лет Казахстан увеличил объем экспорта овощей в страны ЕАЭС в четыре раза, фруктов – в два раза, молочных продуктов – в 2,9 раза...



Время мозговых штурмов?



Нынешний год также начался вполне благоприятно. Так, по данным Национального бюро статистики АСПИР РК, в январе-феврале 2022 года товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил 3 млрд. 771,2 млн. долларов США, что в номинальном выражении, по предварительным данным, больше на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении за два месяца текущего года экспорт товаров сложился на уровне 1 млрд. 174,9 млн. долларов (прирост на 26,8%), а импорт составил 2 млрд. 596,3 млн. долларов (что на 21,1% больше прошлогодних показателей).



Безусловно, события последних полутора месяцев внесут определенные коррективы в экономические планы сотрудничества. Во второй половине марта этого года прошло особое закрытое заседание Совета Евразийской экономической комиссии, на котором обсуждались нюансы работы в условиях санкционного давления на Россию и Белоруссию. Судя по всему, подобные закрытые заседания (параллельно с обычными, доступными для СМИ и сторонних экспертов) будут проходить на регулярной основе.



Со стороны Казахстана переговорный процесс ведет заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов. Судя по крайне скупой информации СМИ (включая и российские источники), переговоры идут весьма непросто, а согласно крайне сжатым официальным коммюнике, основного понимания пока удалось достичь в области "противодействия сомнительным финансовым сделкам", "расширении кооперационных производственных цепочек на евразийском пространстве" и "ряду мероприятий по реализации межправительственной Комплексной программы экономического сотрудничества на 2021–2025 годы". Более конкретная информация, по словам "источников, знакомых с ситуацией", находится под грифом "ДСП".



Впрочем, абсолютно все участники переговорного процесса заявляют, что сейчас явно не тот случай, когда можно затягивать принятие решений. Так что, скорей всего, первые предметные результаты договоренностей (и соответственно, официальное оглашение новых условий и перспектив работы ЕАЭС) мы узнаем уже в самое ближайшее время.



Автор:

Косенко Евгений

15.04.2022 Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649996880





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