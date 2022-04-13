"Вторая Республика" или Третий Каганат? В Казахстане дискутируют о прошлом, настоящем и будущем

07:42 15.04.2022

"Вторая Республика": на площадке "TALQYLAU" обсудили обновление государственной модели

Принявший участие в заседании Государственный секретарь РК Ерлан Карин отметил, что данный термин олицетворяет изменение модели государственного управления, предполагающей более эффективный баланс между институтами власти



amanatpartiasy.kz, 14 апреля



В столице состоялось второе заседание диалоговой площадки "TALQYLAU", запущенной на базе Института общественной политики партии "AMANAT". Темой обсуждения, определенной по итогам голосования на telegram-канале Института, стала идеологема Главы государства по трансформации государства – "Вторая Республика".

В ходе открытой дискуссии с трансляцией прямого эфира в социальных сетях эксперты, общественные деятели, депутаты Мажилиса высказали свое мнение касательно реформ, предложенных Президентом страны.

Принявший участие в заседании Государственный секретарь РК Ерлан Карин отметил, что данный термин олицетворяет изменение модели государственного управления, предполагающей более эффективный баланс между институтами власти.

"Если "Новый Казахстан" - это более широкая идеологема, несущая широкую общественную трансформацию, то "Вторая Республика" - это изменения уже государственной модели. То есть в первом случае это содержательный процесс, а во втором – институциональный. И с учетом того, что в Послании 16 марта Президентом были озвучены конкретные новые политические инициативы, реализация которых практически началась, можно сказать, что переход ко "Второй Республике" уже состоится в ближайшее время", - сказал Ерлан Карин.

Государственный секретарь отметил, что новые президентские инициативы означают перезапуск, рестарт всей политической системы. После принятия новых законов и внесения изменений в Конституцию фактически уже в этом году в Казахстане состоится переход к новой модели государственного управления. Она институционально усилит систему сдержек и противовесов, будет способствовать формированию новой политической культуры.

В свою очередь Исполнительный секретарь партии "AMANAT" Асхат Оралов подчеркнул, что трансформация политической системы страны началась с модернизации партии.

"С учетом либерализации законодательства, упрощения процедур регистрации новых партий, можно ожидать появления новых игроков на партийно-политическом поле страны. Эта ситуация для нашей партии является возможностью доказать свою нацеленность на долгосрочное, ответственное лидерство и готовность к конкурентной борьбе. Встреча на данной площадке, где в рамках конструктивного диалога вырабатываются конкретные идеи и предложения по развитию Казахстана подчеркивает, что "AMANAT" максимально способствует повышению политической культуры", - отметил Асхат Оралов.

По словам директора Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрея Чеботарева, "республика" во все времена олицетворяла систему государственной власти, формируемую выборным путем.

"Мы видим, насколько в период президентства Касым-Жомарта Токаева реформируется избирательная система, внедрен институт выборности сельских акимов, потом пойдут районные. Идет возвращение элементов мажоритарной системы в избирательный процесс – это тоже символ. Символ не просто смены идеологии или смены концептов, а того, что действительно идет движение вперед", - добавил Андрей Чеботарев.

По мнению депутата Мажилиса Айдоса Сарыма, сегодня казахстанцы проживают исторический период, когда меняется не только конституция, но и система госуправления.

"Мы не отвергаем прежние форматы государственности, но важно понимать, что возврата к ним уже не будет. Не секрет, что у нас многие граждане живут ощущениями каких-то других стран, каких-то утопий. Сейчас всем важно вернутся в наше пространство и научиться жить в своей повестке дня", – сказал народный избранник.

В ходе встречи своим мнением поделились директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, директор Института Европейского права и прав человека, профессор Марат Башимов. При этом вопросы звучали не только от участников из зала, но и от онлайн-зрителей.

Напомним, инициатива создания диалоговой площадки "TALQYLAU" была озвучена на прошедшем 1 марта внеочередном Съезде "AMANAT", как один из пунктов программы партийной трансформации. В дальнейшем заседания "TALQYLAU" будут проходить в разных форматах – дискуссия, запись подкастов, дебаты. На площадке на постоянной основе будут встречаться эксперты, депутаты, представители государственных органов и НПО для выработки предложений по решению актуальных вопросов, волнующих граждан.