Азия и антироссийские санкции. Ссориться - себе дороже, - "МК"

07:45 15.04.2022

Объяснены позиции азиатских стран по антироссийским санкциям

"Пряников у США для Азии практически нет"



Конфликт России и Запада, в эпицентре которого находится украинский кризис, стал фактором не только регионального, но и глобального значения. События на востоке Европы встречают отклик и в азиатских странах. Удастся ли Азии остаться в стороне от происходящего – этому вопросу был посвящен состоявшийся на площадке клуба "Валдай" состоялся экспертный диалог Клуба и индийского аналитического центра Observer Research Foundation (ORF).



"Пряников у США для Азии практически нет"

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Может ли Азия стать для оказавшейся под западными санкциями России "окном в мир"? Этот вопрос "МК" задал участникам экспертной дискуссии.



– Примерно половина мировой экономики приходится на страны, которые не ввели против России санкции, – комментирует эксперт клуба "Валдай", директор, ведущий научный сотрудник Центра евроазиатских исследований ИМИ МГИМО МИД России Иван Сафранчук. – Эта незападная часть мира росла в последние десятилетия быстрее мира в среднем. Росли и российские связи с этой незападной частью мировой экономики. Вообще в мире шло перераспределение силы и влияния. Теперь эти процессы ускоряются. Поэтому я бы не говорил об Азии как окне России в мир. Азия – большая и растущая часть мира, имеющая самостоятельное значение, а не вспомогательное, для связи с западной частью мира.



– Насколько велика устойчивость стран Азии под напором США, требующих присоединиться к западным санкциям против России?



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– По-разному. Кто-то решительно отвергнет американский диктат. Кто-то вежливо, но уверенно уклонится. Кто-то будет маневрировать.



Пряников у США для Азии практически нет. Они в целом переделывают глобализацию и в рамках этого процесса будут отнимать у развивающихся стран экономические возможности, а не давать. Максимум, что могут предложить, – это у кого-то что-то отнять в мировой системе и соответствующую долю отдать кому-то.



Понятно, что первые кандидаты на разграбление – Россия и Китай. И в принципе, в Азии нашлись бы желающие стать бенефициарами такого перераспределения. Но, во-первых, в процессе всего этого будут серьезные встряски, а многие азиатские страны очень уязвимые, очень короток путь от проблем в торговле с внешним миром до обвала внутренней социальной стабильности. Поэтому в слишком рискованные игры они играть не склонны. Тем более, с учетом следующего. И это – во-вторых. Все привыкли, что США воюют, от союзников требуют вовлекаться, но в целом можно было не лезть на передовую. Теперь США именно союзников толкают на передовую, а сами "снаряды" будут подносить. Так что желающих подключиться к американским играм в Азии будет немного. Но осторожничать будут, чтобы не попасть под "раздачу", как прежнее пакистанское правительство.



– Есть ли понимание, что Китай окажется следующим после России объектом жесткого тотального давления со стороны США?



– В целом, да. Но когда – это не просто вопрос времени. От временных рамок многое зависит. Поэтому вокруг этого идет борьба.



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– Со своей стороны, эксперт клуба "Валдай", научный сотрудник Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ниведита Капур отмечает:



– Россия долгое время считала Азию регионом сдвига глобальной геополитики и геоэкономики. Заявление о повороте на Восток и большом евразийском партнерстве отражает эту оценку. Россия также является важным поставщиком оружия в регион, наладила партнерские отношения в сфере энергетики и поддерживает хорошие отношения с рядом государств региона. Однако ее экономическое взаимодействие с регионом остается очень слабым и в значительной степени сосредоточено на Китае. Москва также не является частью региональных производственно-сбытовых цепочек, что в прошлом мешало налаживанию более прочных торговых связей с регионом.



Нынешние санкции еще больше затруднят дальнейшие экономические связи, и многое будет зависеть от исхода продолжающегося кризиса, чтобы сделать вывод, станет ли Азия окном в мир. Когда речь идет о прямых санкциях против России, несколько азиатских стран уже заняли позицию не становиться частью западных санкций. Однако они по-прежнему настороженно относятся к вторичным санкциям и поэтому заняли осторожную позицию в своих экономических отношениях с Россией. Так было даже с Китаем.



Андрей Яшлавский