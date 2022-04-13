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Назначение акимов в Казахстане – это лотерея...
07:50 15.04.2022

ДАНИЯР АШИМБАЕВ: НАЗНАЧЕНИЕ АКИМОВ В КАЗАХСТАНЕ – ЭТО ЛОТЕРЕЯ
Дата: Апрель 14, 2022
Автор: Евгения Ким
"Вопрос назначения или выборов глав регионов остается спорным многие десятилетия. Соглашаясь на выборы сельских, районных и городских акимов, Нур-Султан настаивает на том, что акимы областей и крупных мегаполисов должны предлагаться центром. Это обеспечивает не столько лояльность, сколько выявление возможных рисков". Известный политолог, главный редактор биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияр Ашимбаев в интервью Ia-centr.ru рассказал о том, как соблюсти баланс между лояльностью и эффективностью работы глав казахстан‘ских регионов.
Данияр Ашимбаев: Назначение акимов в Казахстане – это лотерея
– Прошедшие кадровые перестановки в Казахстане актуализируют вопрос о подготовке молодых кадров, способных в будущем сменить представителей "старой элиты". Как вы оцениваете работу с молодежью по этому вектору за последние пять-семь лет?

– В Казахстане подготовка молодых кадров продолжается уже много лет: c начала 90-х гг. идет обучение и призыв на государственную службу молодых финансистов, юристов, экономистов и т.д. Кадровый резерв в Казахстане есть, он постоянно обновляется.

Однако дело в том, что у большинства журналистов и политологов "замыливается глаз". Все привыкают к одним и тем же фамилиям и поэтому создается впечатление отсутствия обновления среди государственных служащих.

По моим подсчетам, за последние 10 лет средний возраст элиты в Казахстане составляет плюс-минус 50 лет. Это министры, акимы и прочие руководители крупных государственных институтов.

Такая цифра говорит о постоянном обновлении кадров. "Старая гвардия" постепенно уходит, им на смену приходит молодежь. В нынешнем составе правительства нет людей, которые, например, 15 лет назад занимали какие-то высокие посты.

Руководство Казахстана запускало программу Президентского молодежного кадрового резерва около 10 лет назад. Через какое-то время ожидается, что талантливые молодые выпускники выйдут на самостоятельные позиции в государственных органах страны. Сейчас они заняты во втором и третьем эшелоне власти.

Если смотреть на нынешний состав чиновников, то в качестве примера можно привести руководителя партии "Аманат" – Асхат Оралов родился в 90-х годах. Также среди министров Казахстана есть несколько человек, которым еще не исполнилось и 40 лет.

– Судя по последним назначениям акимов, курс на омоложение в целом не затронул систему руководителей регионов…

– В назначении акимов есть свои тонкости, и они связаны со спецификой работы в регионах. Если главами министерств могут быть более молодые кадры, которые способны работать в более широком поле по реформированию системы, то назначение в акимском корпусе носит более консервативный характер.

Акимы решают вопросы не только бюджетного, финансового характера, но и должны разбираться в обширном спектре вопросов – от обеспечения водоснабжения до диалога с местным населением. Поэтому подбор подходящего акима идет дольше, чем выбор министра.

Сейчас в Казахстане продолжается смена акимов, это значит, что новые задачи требуют нового подхода к их решению. За три года правления президента Касым-Жомарт Токаева в 11 из 17 регионов страны менялись руководители.

Омоложение кадров идет постепенно. Но цели омоложения ради омоложения нет. Нужен результат. Поэтому акиму необходим не только опыт работы на разных позициях в цепочке управления, но и успешные примеры решения поставленных задач.

В определенной степени назначение акимов в Казахстане – это лотерея. Потому, что амбициозных людей, стремящихся руководить областью или возглавить министерство, гораздо больше, чем способных на это.

Именно поэтому существует система мониторинга. Социологи проводят оценку качества работы и составляют неофициальные рейтинги акимов областей. Свои рейтинги составляет и Администрация президента РК. И судя по тому, что должностей лишаются люди, которые находятся на аутсайдерских позициях в социологических исследованиях, мнения экспертов и чиновников совпадают.

Так, на прошлой неделе опубликован очередной рейтинг акимов и трех человек, занявших последние места, президент отправил в отставку. То есть акимов, которые работают плохо, увольняют и подбирают им адекватную замену.

– Любые реформы и кадровые изменения должны подразумевать некоторый запас прочности системы. На фоне прошедшего январского кризиса в Казахстане он все еще сохраняется?

– Если вы говорите об акимском корпусе, то достаточно ознакомиться с послужным списком каждого нового главы области. Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов до своего назначения был главой района и заместителем акима. Глава Кызылординской области Нурлыбек Налибаев являлся ранее акимом областного центра. Новый аким Атырауской области Серик Шапкенов был министром и заместителем акимов двух областей. Опыт у всех есть.

– В связи с объявленными реформами на большую автономность регионов от центра, как Нур-Султан будет осуществлять контроль над главами областей, проверять лояльность?

– Вопрос назначения или выборов глав регионов остается спорным многие десятилетия. Соглашаясь на выборы сельских, районных и городских акимов, Нур-Султан настаивает на том, что акимы областей и крупных мегаполисов должны предлагаться центром. Это обеспечивает не столько лояльность, сколько выявление возможных рисков.

– Каких?

– Назначение акимов областей из центра позволяет избежать возможного экономического или политического сепаратизма и обеспечивать единую политику по всему Казахстану.

Кроме того, президент Токаев сейчас предложил вариант избрания акимов из тех кандидатов, которые предложит центр. При этом право отправлять акимов в отставку президент оставляет за собой. Такой механизм позволяет в случае нелояльности оперативно решить кадровый вопрос в регионе.

С учетом текущего состояния экономики только четыре региона Казахстана обладают долларовыми бюджетами. Это столица, Алматы и нефтяные области на западе страны – Атырауская и Мангистауская. В свое время такими возможностями обладали гораздо больше областей, это центральные металлургические регионы – Костанайская, Павлодарская, Карагандинская области. Их отчисления в бюджет были весьма значительными. Сейчас таких областей "доноров" осталось всего четыре. Причем столица Казахстана остается в нестабильном положении – уходит из "плюса" в "минус", и наоборот. Поэтому в Западном Казахстане сохраняется нежелание делится доходами с другими регионами. Возникает потенциальный вопрос экономического сепаратизма.

– Вас что-то удивило в последних назначениях глав областей?

– Нет. Отставки акимов Жамбылской, Кызылординской и Атырауской областей ожидались давно. Бывший глава Жамбылской области достиг пенсионного возраста и, несмотря на то, что он является ветераном акимского корпуса, в определенной степени исчерпал себя на этом посту.

По Кызылординской области отставка прошла из-за множества жалоб на работу акима, которая просто не тянула поставленные перед ней задачи. Аналогичная ситуация по Атырауской области – заместители прежнего акима попали под следствие.

Поэтому отставка вышеперечисленных акимов ожидалась давно, а задержка была вызвана поиском подходящих кадров. Никаких неожиданностей в кадровых перестановках не было.

Источник - Ia-centr.ru
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