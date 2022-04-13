Ценный блядь-трофей. Россияне захватили архив укр-проституток - агентов СВРУкр

07:55 15.04.2022

В Херсоне нашли документы используемых СВР Украины девушек-эскортниц



ФОТО ПАСПОРТА ОДНОЙ ИЗ ДЕВУШЕК ИЗ ДОКУМЕНТОВ СВРУ, ОБНАРУЖЕННЫХ СИЛОВИКАМИ В ХЕРСОНЕ. ФОТО: РИА "НОВОСТИ"

В Херсоне российские силовики обнаружили материалы на почти 20 девушек, которых Служба внешней разведки Украины использовала как информаторов и для выполнения "особых поручений", включая диверсии. Это следует из документов 5-го департамента СВР Украины по работе с агентурой, на которые ссылается РИА Новости.



Сотрудник украинской внешней разведки под видом фотографа завоевывал доверие девушек и предлагал им перспективную работу. Российским спецслужбам удалось определить личность одного из таких "фотографов" - им оказался полковник СВРУ, начальник 5-го отдела по городу Херсону Александр Баденко.



Чаще всего доверчивым клиенткам он предлагал выгодное замужество на Западе и в России, а наиболее раскрепощенным - знакомство с состоятельной клиентурой и работу с "большой перспективой".



Наименее интересным, с оперативной точки зрения, предлагалась работа обычной проституткой-информатором, более способных передавали для обучения в закрытых учебных заведениях СВРУ.



"После обучения и стажировки девушки получали задания в качестве нелегалов-информаторов или диверсантов под глубоким прикрытием", - цитирует слова собеседника агентство.



Наиболее известным примером диверсионной работы "эскортниц" может служить история с блондинкой, которая, по одной из версий, заложила взрывчатку в кабинет полковника армии ДНР Михаила Толстых (Гиви), завоевав его доверие в 2017 году.



Обнаружить секретные документы удалось благодаря информации бывшего сотрудника украинских спецслужб.



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Информатор передал данные (фамилии, имена, отчества, паспортные данные) и фотокопии заполненных анкет для знакомств с гражданами РФ и иностранцами без малого 20 жительниц Херсона.



Не исключено, что они до сих пор участвуют в выполнении особых поручений СВР Украины на территории РФ и других стран Европы, считает источник агентства.



ЕВГЕНИЙ ГРИБЧАТОВ