Госзаказ для НПО. Как переключить внимание Кырактивистов с политики на социалку, - Д.Подольская

08:24 15.04.2022

15 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



В Кыргызстане решили встроить в систему исполнения госзаказа некоммерческие организации.



Инициатором выступило Министерство труда, социального обеспечения и миграции. На днях Минюст предложил на общественное обсуждение проект постановления о реализации законопроекта.



Мнение экспертного сообщества разделилось. Одни считают - это поможет переориентировать неправительственный сектор с политических рельс на социальные, другие заявляют - это очередной прожект властей, потому что на реализацию закона о государственном соцзаказе в бюджете нет денег.



Ваши предложения - наши деньги

О том, что государство должно само финансировать НПО, если хочет формировать их повестку, говорилось давно. По мнению чиновников, чтобы свести к минимуму критику и недовольство со стороны гражданских активистов, нужно включить их в распределение госзаказов.

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"Многие не задумываются, почему доноры финансируют организации гражданского общества, которые активно освещают свою деятельность в социальных сетях. Возникает вопрос: почему мнение наших граждан и политиков по нашим же государственным планам и программам им нужнее, чем кабмину? Кыргызская Республика может профинансировать аналогично другим странам потенциал институтов гражданского общества при принятии важных государственных управленческих решений", - считают в Министерстве юстиции.



Для этого нужно позволить НКО участвовать в конкурсах наравне с госпредприятиями. Но прежде определить условия и порядок проведения тендера.



В документе, представленном Минсоцтруда, говорится, что частная организация, заключившая договор с государством на оказание услуг в социальной сфере, получит, помимо госгранта, специальный талон (ваучер).



Госзаказ будет распределяться по таким направлениям, как:



защита социально незащищенных категорий граждан, в том числе семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

поддержка молодежи;

образование и просвещение;

здоровье и физическое благополучие;

медицинская помощь;

социальное предпринимательство (предпринимательская деятельность в общественно полезных целях);

сокращение уровня бедности;

охрана окружающей среды, в том числе защита исчезающих растений и животных;

физическая культура и любительский спорт;

наука;

литература;

искусство;

культура;

туризм;

права человека, в том числе ликвидация расовой, этнической, гендерной или любой другой формы дискриминации;

общественный порядок и общественное согласие;

пробация;

помощь мигрантам, вынужденным переселенцам и беженцам.

За проведение конкурса отвечает независимая грантовая комиссия. Чтобы принять участие в тендере, НКО должна быть зарегистрирована в едином реестре не менее чем за год до подачи заявки и действовать строго в соответствии со своим уставом.



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Организация обязана также продемонстрировать декларацию о финансовых доходах и расходах: откуда поступают деньги и на что тратятся.



По результатам конкурса уполномоченный госорган по прогнозированию и исполнению бюджета открывает лицевой счет - "Государственные малые гранты для неправительственного сектора", главным распорядителем выступает управление делами президента.



На бумаге все это выглядит очень гладко. Но как будет применяться на практике?



Цена вопроса

Эксперты, выступающие за госфинансирование НПО, считают идею рациональной.

Они приводят в пример подвиг волонтеров в черном июле 2020 года, когда в стране наблюдался пик заражения коронавирусом.



Но одно дело, когда что-то делается по собственной инициативе и за свой счет, другое - целенаправленная раздача казенных денег на оказание определенного вида услуг.



Суть замысла властей - платить неправительственным организациям и тем самым контролировать их - понятна. Непонятно, откуда на госгранты брать деньги.



В Кыргызстане более 10 тысяч НПО. За счет каких резервов государство намерено оплачивать их проекты?



Не учтен еще и тот факт, что власти республики постоянно просят помощи у стран-доноров на латание дыр бюджета. Позволить себе при таком дефиците дополнительные расходы на финансирование неправительственного сектора в ближайшие годы КР вряд ли сможет.



В кабмине кивают на опыт Казахстана, но не учитывают: после принятия поправок в закон о госзакупках количество НКО в РК значительно сократилось. Представители оставшихся на плаву неправительственных организаций потребовали пересмотреть действующую редакцию и вот почему.



В Казахстане существует правило: победитель в конкурсах по госзакупкам должен за свой счет провести одно или несколько мероприятий, затраты на которые составляют не менее 30 процентов от суммы госзаказа, и внести гарантийный взнос в размере еще 3 процентов. Пока эти условия не будут выполнены, грант НКО не получит. То есть прежде чем рассчитывать на какую-то государственную дотацию, следует сначала вложить свои сбережения.



Эксперты в Кыргызстане, выступающие против материальной заинтересованности НПО со стороны государства, не исключают - у нас тоже попытаются выбить деньги из частников, пригласив НПО участвовать в гостендерах.



У чиновников в КР, как и у их казахских коллег, нет понимания, что неправительственные организации не зарабатывают деньги, они их только тратят, и ни одна НПО не согласится реализовывать проект себе в убыток.



Все новое - хорошо забытое старое

Закон "О государственном социальном заказе" в Кыргызстане был принят еще в 2008-м. Но работал со скрипом. Исполняло его только Минтруда. Ежегодно на соцзаказ выделялось не более 30 миллионов сомов. Это очень мало. В том же Казахстане сумма достигает 3,5 миллиарда тенге.



Минсоцразвития КР, реализуя госзаказ, создает коррупционные риски

Поэтому и предложена новая редакция, чтобы устранить недостатки, усовершенствовать саму систему ГСЗ и увеличить финансирование.



Но где гарантия, что добавленные пункты, во-первых, будут воплощены в жизнь, во-вторых, не породят очередную коррупцию, только на этот раз между НКО-сектором и чиновниками из комиссии, проводящими тендеры?



Никто не поручится, что Минтруда оперативно представит документы некоммерческих организаций, внесенных на конкурсы госсоцзаказа. А НКО в свою очередь отчеты о реализации отобранных проектов, договоры и другие необходимые документы.



Эксперты считают эти опасения небеспочвенными. Уж больно крепка и устойчива в Кыргызстане круговая порука.