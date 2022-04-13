В Таджикистане всего 58 тысяч безработных, - Таджминтруд

08:34 15.04.2022

В Таджикистане всего 58 тысяч безработных. Минтруда дало статистику за 1 квартал 2022 года



В статистике также цифры о населении Таджикистана, о том, сколько людей было занято на работе и на сколько повысились заработные платы.



Отметим еще раз, что это официальные данные.



подробные данные смотрим тут -

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20220414/v-tadzhikistane-vsego-58-tisyach-bezrabotnih-mintruda-dalo-statistiku-za-1-kvartal-2022-goda