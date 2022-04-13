Историю Казахстана будут преподавать по-новому

08:43 15.04.2022

Историю Казахстана будут преподавать по-новому – Аймагамбетов рассказал об изменениях

изменения, обучение, история, Казахстан Фото: Zakon.kz

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал о нововведениях в преподавании истории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Министр отметил, что в Петропавловске прошел Съезд учителей истории.



Участники обсудили проблемы улучшения содержания типовых учебных программ и учебников, а также системы оценивания учебных достижений школьников, подготовки учителей истории в вузах и повышения квалификации преподавателей.



Основные предложения историков были следующими:

в 5 классе вернуть рассказы по истории Казахстана, доступные для школьников данного возраста, которые ранее уже были в школьной программе;



обновить содержание учебных программ по предметам "История Казахстана" и "Всемирная история". Сейчас основной курс истории Казахстана завершается в 9 классе, а в 10-11 классах изучаются, в основном, проблемные вопросы, соответственно учителя и ученые предложили полноценно изучать историю с древности и до современности с 6-го по 11-й класс;



изменить распределение материала по классам. Взять, например, 6 класс. С 2016 года программа только одного 6 класса охватывала почти 12 веков.



Аймагамбетов уточнил, что эти предложения важны и они будут дополнительно рассмотрены экспертной группой по обновлению программ.



Кроме того, глава МОН рассказал об уже принятых решениях.



Учебники по истории Казахстана и Всемирной истории теперь будут едиными и базовыми для всех школ страны.



В вузах теперь будет преподаваться дисциплина "История Казахстана" вместо дисциплины "Современная история Казахстана", то есть программа охватит и другие периоды истории.



Теперь историки, которые обучались по научному профилю, смогут пройти курсы переподготовки и затем также преподавать в школе.



Вносятся изменения по оцениванию, итоговая аттестация будет проходить в устной и письменной формах, а не только письменно, как было ранее. СОРы могут проводиться или устно или письменно по усмотрению учителя.



В Петропавловске открываются филиалы НИИ "Институт археологии им. А. Маргулана" и "Институт истории и этнологии им. Ч. Валиханова", и там же будут организованы масштабные археологические исследования.



Анастасия Московчук