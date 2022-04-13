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Историю Казахстана будут преподавать по-новому
08:43 15.04.2022

Историю Казахстана будут преподавать по-новому – Аймагамбетов рассказал об изменениях
изменения, обучение, история, Казахстан Фото: Zakon.kz
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал о нововведениях в преподавании истории Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Министр отметил, что в Петропавловске прошел Съезд учителей истории.

Участники обсудили проблемы улучшения содержания типовых учебных программ и учебников, а также системы оценивания учебных достижений школьников, подготовки учителей истории в вузах и повышения квалификации преподавателей.

Основные предложения историков были следующими:
в 5 классе вернуть рассказы по истории Казахстана, доступные для школьников данного возраста, которые ранее уже были в школьной программе;

обновить содержание учебных программ по предметам "История Казахстана" и "Всемирная история". Сейчас основной курс истории Казахстана завершается в 9 классе, а в 10-11 классах изучаются, в основном, проблемные вопросы, соответственно учителя и ученые предложили полноценно изучать историю с древности и до современности с 6-го по 11-й класс;

изменить распределение материала по классам. Взять, например, 6 класс. С 2016 года программа только одного 6 класса охватывала почти 12 веков.

Аймагамбетов уточнил, что эти предложения важны и они будут дополнительно рассмотрены экспертной группой по обновлению программ.

Кроме того, глава МОН рассказал об уже принятых решениях.

Учебники по истории Казахстана и Всемирной истории теперь будут едиными и базовыми для всех школ страны.

В вузах теперь будет преподаваться дисциплина "История Казахстана" вместо дисциплины "Современная история Казахстана", то есть программа охватит и другие периоды истории.

Теперь историки, которые обучались по научному профилю, смогут пройти курсы переподготовки и затем также преподавать в школе.

Вносятся изменения по оцениванию, итоговая аттестация будет проходить в устной и письменной формах, а не только письменно, как было ранее. СОРы могут проводиться или устно или письменно по усмотрению учителя.

В Петропавловске открываются филиалы НИИ "Институт археологии им. А. Маргулана" и "Институт истории и этнологии им. Ч. Валиханова", и там же будут организованы масштабные археологические исследования.

Анастасия Московчук

Источник - Zakon.kz
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