В Казахстане разработали "Единую карту индустриализации". Куда уходят бюджетные деньги...

08:54 15.04.2022

Единая карта индустриализации в РК Фото: primerminister.kz

МИИР РК разработало проект Единой карты индустриализации, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, в 2022 году запланированы строительство либо модернизация и ввод в эксплуатацию 91 экономического объекта (производства) во всех регионах РК.



К примеру, планируется построить предприятия пищевой промышленности, строительства, животноводства, металлургии, производства канцелярских товаров, бумаги, мебели, лекарств и медицинских изделий, машиностроения и др.



Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 апреля.



Лариса Черненко