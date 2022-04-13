|В Казахстане разработали "Единую карту индустриализации". Куда уходят бюджетные деньги...
08:54 15.04.2022
Единая карта индустриализации в РК Фото: primerminister.kz
МИИР РК разработало проект Единой карты индустриализации, сообщает Zakon.kz.
Согласно документу, в 2022 году запланированы строительство либо модернизация и ввод в эксплуатацию 91 экономического объекта (производства) во всех регионах РК.
К примеру, планируется построить предприятия пищевой промышленности, строительства, животноводства, металлургии, производства канцелярских товаров, бумаги, мебели, лекарств и медицинских изделий, машиностроения и др.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 апреля.
Лариса Черненко