Шелковая люстрация по-казахстански: к чему приведет "звездопад" чиновников? - Р.Лачина

09:01 15.04.2022 28,8 процента акций "Казахтелекома" возвращаются государству после ареста племянника Назарбаева, а здоровье Карима Масимова вызывает опасения. Тяжеловесы один за другим уходят с политического олимпа. По сути, мы наблюдаем "шелковую" люстрацию.



Глядя на то, что уже четвертый месяц происходит в нашей номенклатуре, так и хочется перефразировать Даниила Хармса и сказать: "Вечерело. А чиновники все слетали и слетали...". "Звездопад" этот на самом деле начался вовсе не с Карима Масимова. Задолго до этого тихо и незаметно ушел со своего поста Ахметжан Есимов, один из тяжеловесов ближайшего окружения Назарбаева. Однако, настоящим триггером стали январские беспорядки. С тех пор новости с практически одинаковыми заголовками – "… освобожден от занимаемой должности" – появляются в СМИ чуть ли не ежедневно. Первыми "полетели" Крымбек Кушербаев с должности госсекретаря РК и Мурат Нуртлеу – из кресла заместителя руководителя администрации президента. И только на следующий день, 6 января, насиженного местечка лишился Карим Масимов.



Вообще, лишившиеся работы с начала года начальников можно разделить на три большие группы: 1) те, кто не просто "слетел", но и оказался под следствием; 2) те, о ком или "освобожден о занимаемой должности" или ничего; 3) и те, кого уволили, но все же поблагодарили за проделанную работу. Можно было бы вспомнить еще и тех, кого просто пересадили в другое кресло, как, например, бывшего министра МВД Ерлана Тургумбаева, но таких совсем мало.



Хорошо сидим



Сидят, даже в следственном изоляторе, правда, пока еще не все, но, зная славные традиции проведения досудебных расследований, особенно по громким делам, не нужно быть Вангой, чтобы догадаться, чем все закончится.



Итак, помимо Масимова, под следствие попали два его заместителя – Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин и еще восемь сотрудников КНБ, а также Кайрат Сатыбалды, его жена и руководители двух подконтрольных ему компаний, Кайрат Боранбаев, бывший гендиректор ТОО "Оператор РОП", аким Кентау, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов, руководство почти двух десятков компании, по слухам, связанных с Семьей и занимавшихся контрабандой, начальник отдела миграционной полиции Уральска, начальник отдела полиции алматинского аэропорта, зам.начальника департамента полиции Павлодарской области, генеральный директор АО "Севказэнерго", руководитель таможни "Нұр Жолы" и его заместитель и многие другие. Список можно продолжать долго. Очевидно, что скоро последует череда громких судебных процессов и не менее громких приговоров. Впрочем, можно предположить, что чем мельче чиновник и бизнесмен, тем меньше у него будет срок. А кто-то и вовсе отделается условным наказанием или штрафом. Суду виднее.



Интереснее другое – будут ли пересматриваться дела, "раскрученные" правоохранителями, которые сами скоро окажутся на скамье подсудимых? И что последует за поимкой террориста, готовившего покушение на Токаева – награждение тех, кто его вовремя нейтрализовал или наказание тех, кто его вовремя просмотрел?



Как будут себя чувствовать в явно непривычных условиях лишения свободы нынешние подследственные – тоже вопрос. Конечно, изолятор – не Куршавель, и оказаться там – огромный стресс. Но чиновникам такого уровня к стрессам не привыкать. Да и Конституция гарантирует охрану здоровья всем без исключения. Однако, всего через три месяца после задержания Масимова появилась информация о том, что у него серьезное сердечно-сосудистое заболевание, а кое-кто уже успел ляпнуть, что некогда почти всесильный глава КНБ чуть ли не при смерти. Ишемическая болезнь сердца примечательна тем, что с ней можно прожить долгие годы (при правильном лечении), а можно очень быстро скоропостижно скончаться, например, от обширного инфаркта, не дожидаясь суда. Во всяком случае, официальной информации от правоохранительных и надзорных органов по поводу состояния здоровья Масимова пока не поступало.



На этом фоне особенно любопытно, что наименее пострадавшей стороной пока остается единственный человек – Тимур Кулибаев, хотя он является, пожалуй, самым главным бенефициаром доходов государства, чья доля глубоко и умело вмонтирована во все отрасли экономики. Возможно, здесь и кроется ответ на этот сакраментальный вопрос в пустоту.



Давай, до свидания!



Среди тех, кто отделался (не)легким испугом и всего лишь лишился работы, много силовиков, которым, похоже, еще рано переставать бояться.



Дархан Дильманов был уволен с работы. А занимал он должность заместителя председателя КНБ – директора погранслужбы.



Марат Шайхутдинов был освобожден от должности первого заместителя Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан. Незадолго до его увольнения в СМИ прошла информация о том, что он якобы задержан. Это оказалось неправдой, но осадок остался.



Кайдар Каракулов лишился места командующего войсками регионального командования "Юг". Аскар Жоламанов был освобожден от должности командующего Ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск.



Бакытжан Сагинтаев покинул пост акима Алматы. Довольно безболезненно для таких обстоятельств. Что творилось в январе в городе, за который он должен был отвечать, видел весь мир. А тут еще петиция о смене акима так удачно подвернулась. И вся хранившаяся в акимате документация сгорела… Пока Сагинтаева никуда не пристроили, но ходят слухи, что он станет акимом где-то в регионах.



Потерявший должность зампреда партии Nur Otan (ныне Аманат) Бауыржан Байбек долго ждать не стал, и, как говорят, отбыл в солнечную Германию. Его эмиграцию почему-то связали и с исчезновением с политического олимпа еще одного заметного тяжеловеса – экс-спикера Нурлана Нигматулина, который, кстати, в случае успешного переворота назывался самым вероятным кандидатом на пост третьего президента.



И снова здравствуйте



Чиновников в Казахстане тасовали как колоду карт долгие годы. Иногда это объясняли ротацией, иногда никак не объясняли. И традиция эта продолжается, несмотря на все реформы и перемены.



Так, например, Берик Уали сменил должность пресс-секретаря президента на место председателя правления АО "Хабар". Руслан Алишев, который ранее был директором Службы Центральных Коммуникаций, возглавил холдинг Nur Media. Даурен Абаев, который был первым заместителем руководителя администрации президента, снова стал министром. Только теперь он командует не информацией, а культурой и спортом.



Бывшему заместителю председателя Национального банка РК Есжану Биртанову повезло больше, чем его подсудимому брату. И если экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов находится под судом, то его Есжана Биртанова всего лишь сняли. И даже на биржу труда ему идти не пришлось – он тут же стал членом совета директоров АО "Компания по страхованию жизни "Freedom Finance Life".



Берику Асылову вообще жалеть не о чем – от должности первого заместителя генерального прокурора его освободили лишь для того, чтобы поднять повыше. Он стал генеральным прокурором и даже завел себе официальную страничку в Twitter.



Таким же образом на повышение пошел и Олжас Бектенов – теперь он глава Антикора.



Кадровый голод – не тетка



Пересаживать чиновников с места на место и ожидать, что в стране все изменится, по меньшей мере странно и до боли напоминает басню Крылова "Квартет". Причиной неизменных ротаций называют кадровый голод – скамейка запасных пустая, там никого нет.



Однако зарубежный опыт, на который у нас так любят ссылаться, видимо, не имея собственного или не желая его приобретать, говорит о том, что можно обойтись и без скамейки.



Трудно себе представить, чтобы в соседнем Кыргызстане существовал некий кадровый резерв президентов страны. Владимир Зеленский до своего избрания был художественным руководителем студии "Квартал-95", а не каким-нибудь четырежды министром.



А Михаилу Саакашвили вообще удалось практически разогнать всю полицию и набрать новую за считанные дни. Вряд ли в Грузии где-то на этот случай хранилась запасная полиция.



Может быть, дело не в этом, а в том, что практически всем сотрудникам госструктур нужен свой Моисей, который будет водить свою паству по пустыне, чтобы уничтожить ее "корпоративную память"? Если же просто назначить новых, по-иному мыслящих руководителей, но весь аппарат оставить старый, это все равно, что на "Жигули" поставить двигатель от Land Cruiser – такая машина никуда не поедет.



А если новая метла попытается мести уж слишком по-новому, то это может вызвать серьезное сопротивление и недовольство подчиненных. Достаточно пообещать, что когда-нибудь все вернется на круги своя, и их сердца будут покорены. С учетом того, что в 2024 году в стране должны состояться выборы, это был бы слишком большой риск упустить электорат.



В общем, президент Токаев оказался в ситуации, которая в шахматах называется цуцванг, положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции.



Но, несмотря на нетерпение электората, по факту в Казахстане началась люстрация. Но "шелковая", с нашим, казахским оттенком.



Рената Лачина



14.04.2022 Источник - exclusive.kz

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