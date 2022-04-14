"Выглядел как больной слабоумием": Байдена снова высмеяли за чудачества, - Daily Mail

12:54 15.04.2022

Президента США вновь подвергли насмешкам за странное поведение



Президент США Байден вновь оказался объектом насмешек после того, как, будучи явно дезориентированным, протянул руку для рукопожатия с отсутствующим человеком. Вдобавок 79-летний глава Белого дома заявил перед "фиаско с рукопожатием", что он работал "полным профессором" в Пенсильванском университете, несмотря на то, что никогда не преподавал в этом учебном заведении.



Президента США вновь подвергли насмешкам за странное поведение



Американский президент Джо Байден снова выглядел потерянным в четверг после окончания речи о продолжающемся кризисе цепочки поставок в стране, когда он обернулся и протянул руку, словно для рукопожатия, но на сцене больше никого не было, пишет Daily Mail.



Кадры с мероприятия в четверг показывают, что Байден заканчивает речь в Гринсборо, Северная Каролина, словами "Да благословит вас всех Бог", прежде чем повернуться направо и, по-видимому, сказать что-то в пустое пространство позади него и имитировать рукопожатие. Президент-демократ продолжает лихорадочно оглядывать сцену с растерянным выражением лица, прежде чем начать бесцельно бродить по переполненному залу. Затем он странно повернулся спиной к публике, выглядя потерянным на сцене, пока играла музыка, отмечая завершение выступления.



Перед "рукопожатием с невидимкой" 79-летний президент США заявил , что он работал "полным профессором" в Пенсильванском университете, несмотря на то, что никогда не вел занятия в этом учебном заведении, что является еще одной оплошностью, из-за которой республиканцы ставят под сомнение когнитивные способности Байдена.



На прошлой неделе, напоминает Daily Mail, Байден выглядел дезориентированным во время мероприятия, в ходе которого бывший президент Барак Обама впервые после ухода с поста посетил Белый дом.



Странное поведение Байдена - последнее из нескольких провалов президента за последние годы - мгновенно вызвало бурю возмущений в сети, и многие, в том числе 51-летний сенатор от Техаса Круз, указали на последнее проявление возможного когнитивного ухудшения у политика.



В сообщении, опубликованном через несколько минут после завершения речи, Круз повторно поделился клипом с Байденом - самым старым президентом США в истории - с подписью, которая включала смайлик с широко раскрытыми глазами.



Другие назвали действия Байдена в конце речи "жестоким обращением с пожилыми" и поставили под сомнение его психическое состояние.



"Где кураторы Белого дома и семьи Байдена, чья работа заключается в том, чтобы он хорошо выглядел?" – пишет Диллон, бывший вице-председатель Калифорнийской республиканской партии.



"Это действительно странно, - продолжает республиканский политик, - если только они НЕ ХОТЯТ, чтобы он выглядел как больной слабоумием".



Политик Робби Старбак, баллотирующийся в Конгресс на предстоящих республиканских праймериз в Теннесси, заметил: "О боже. Музыка делает его в 10 раз хуже. Этот человек не годится на пост президента".



Президент посетил Гринсборо, чтобы посетить Государственный сельскохозяйственный и технический университет Северной Каролины в рамках усилий по оказанию давления на Конгресс с целью утверждения двухпартийного закона об инновациях, который направлен на увеличение финансирования отечественного производства полупроводников.



Байден снова обвинил в рекордно высокой инфляции российскую операцию на Украине. "Чего люди не знают, так это того, что 70% роста инфляции было следствием путинского повышения цен", - перевел Байден стрелки на руководство России. Инфляция в США подскочила до 41-летнего максимума в 8,5% в марте, согласно последним данным Министерства труда. Индекс потребительских цен вырос на 1,2% в марте по сравнению с предыдущим месяцем.



Вызывающее беспокойство поведение американского президента, который подвергся резкой критике за неоднократные оплошности, из-за которых он путал Ливию и Сирию и ошибочно называл вице-президента Камалу Харрис "президентом", проявилось вновь всего через несколько дней после того, как он выглядел потерянным во время возвращения Обамы в Белый дом. Репортеры стекались к бывшему президенту, оставив Байдена одного бесцельно бродить в явной нерешительности.



В другом клипе Байден был замечен стоящим позади Обамы и вице-президента Камалы Харрис, когда они обменивались рукопожатиями с людьми, а он наблюдал за происходящим, и никто, казалось бы, не обращал на президента никакого внимания.



Клип с тех пор вызвал заметную реакцию в Интернете, многие задались вопросом и даже выразили сожаление по поводу, казалось бы, ухудшающегося состояния президента.



Один человек написал в соцсети: "Я почти чувствую себя плохо, увидев это", а другой пользователь пишет: "Человек, который якобы получил 80 миллионов голосов… но не может найти ни одного друга в переполненной комнате".



Еще один пользователь с сожалением утверждал, что люди должны были подойти к Джо Байдену хотя бы из уважения: "Грустно, вы можете сказать, что он потерялся. По крайней мере, уважайте должность и проявляйте к человеку хоть немного достоинства. Я не согласен ни с его политикой, ни с демократами, но я бы поговорил с ним, если бы никто другой этого не сделал".



"Думаю, мы знаем, кто на самом деле управляет Белым домом, и это не Джо!" - шутит еще один пользователь соцсетей.



Андрей Яшлавский