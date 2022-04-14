Сколько стоит провести той в Казахстане

14:40 15.04.2022 Оксана Трофимова



Эксперты рассказали, сколько гостей стали приглашать на торжества после пандемии и что зарабатывают на этом артисты и рестораторы.



Пандемия коронавируса началась в Казахстане с введения карантина по всей стране и режима ЧП в двух крупнейших городах республики – Алматы и Нур-Султане в марте 2020 года. Разумеется, первой под ограничения попала той-индустрия, участниками которой были рестораны, кафе, кейтеринг-компании, артисты, музыканты, профессиональные ведущие.



Почти половина ресторанов и кафе обанкротились в результате карантинных мер, утверждают профессиональные участники рынка.



Однако с отменой пандемийных ограничений в начале 2022 года ситуация в стране с проведением торжеств начала меняться. По мнению опрошенных корреспондентом Informburo.kz экспертов, казахстанцы соскучились по праздникам, рынок последние месяцы активно восстанавливается, появляются новые заведения, количество банкетов ближе к лету начинает увеличиваться.



Ведущие и артисты пересмотрели гонорары



ТВ-ведущий и шоумен Данияр Батырбаев рассказал, что во время пандемии прошла своеобразная оптимизация бизнеса, в индустрии гостеприимства остались только профессионалы, которые в бизнесе много лет.



"Опытные ведущие остались, потому что им было на что жить, они не пошли ни в курьеры, ни в таксисты", – сообщил он.



В то же время казахстанцы стали проводить гораздо реже праздники и тратить на это меньше денег, чем могли позволить себе раньше. По наблюдениям шоумена, число гостей на праздниках заметно уменьшилось.



"Раньше нормой были банкеты, где присутствовали 150–350 гостей, это такая скромная свадьба, – сказал Данияр Батырбаев. – Свадьба на 500 гостей считалась уже средней, на большое торжество приглашали до 800 человек. Сейчас мы работаем с другими цифрами. Когда заказчик говорит, что будет 100–150 гостей, мы отвечаем: "Вау! Это круто!"



При этом менее медийные и известные ведущие снизили цены на свои услуги, поскольку заказов и платежеспособных заказчиков стало значительно меньше. Если раньше ведущие праздников за свои услуги просили 500 долларов, то сейчас 300–350. Оплата их услуг по старому "ценнику" в 500 долларов считается большой удачей.



Другие ведущие из числа топовых, напротив, привязали свои гонорары к доллару. Некоторые оценивают свои услуги в 2 000 долларов, как им платили до пандемии. Но в 2021 году, по подсчетам Батырбаева, эта сумма в национальной валюте была на уровне 700 тысяч, а в этом году – уже 800 тысяч тенге и даже выше при колебаниях курсов валют.



"Кто-то из ведущих просит за свои услуги миллион-миллион двести тысяч тенге. По старому курсу доллара это уже три тысячи долларов. Получается, что топовые ведущие привязывают свои гонорары к доллару", – сказал шоумен.



Очень много танцевальных групп закрылись во время пандемии, но в последние месяцы начали открываться заново. В среднем один групповой танец оценивается в 50–100 тысяч тенге.



Активно работают на рынке команды исполнителей Live band (разновидность кавер-групп). Разлет цен на их услуги большой, потому что есть начинающие группы, а есть состоявшиеся коллективы. Самые преуспевающие – это алматинские команды, старожилы рынка. Расценки на их услуги заметно выросли. По словам спикера, алматинские бэнды уровнем выше своих коллег из регионов, они это понимают и активно этим пользуются.



"Что касается артистов шоу-бизнеса, то здесь прайс изменился несущественно. Если раньше артисты просили за свой выход полтора-два миллиона тенге, то сейчас стали просить два с половиной. Кто-то, наоборот, уменьшил свои аппетиты, третьи опять-таки привязку сделали к доллару, оценивая себя в пять и даже в восемь тысяч долларов. Не знаю, правда, на какой цифре они в конце концов останавливаются во время переговоров с заказчиком", – сообщил Данияр Батырбаев.



Казахстанский шоумен признался, что его удивляет привязка гонораров участников той-индустрии к курсу доллара. К примеру, казахстанские артисты за ротацию платят в тенге, композиции для исполнения покупают в тенге, соответственно клипы снимают тоже за казахстанскую валюту.



Практически у всех ведущих той-индустрии последние месяцы появились заказы. В то же время регионы стали реже приглашать ведущих из Алматы и Нур-Султана, обходясь местными представителями той-индустрии.



"Раньше я раз в неделю летал в другой город на мероприятие. Сейчас же вылетаю на гастроли раз в месяц. Зато у топовых ведущих чаще стали появляться заграничные поездки. Банкеты в Дубае (ОАЭ) стали частенько светиться в Инстаграме. А гонорары на проведение закрытых вечеринок всегда выше обычных банкетов", – поделился во время интервью ведущий.



Ресторанный бизнес на подъеме, но трудности есть



Председатель Ассоциации общественного питания РК Гульбану Майгарина сообщила, что бизнес в сфере общепита еще не восстановился полностью до уровня 2019 года, но подъем после снятия ковидных ограничений очевиден.



"Даже тем заведениям, которые не закрылись за два года пандемии, приходится в настоящее время очень непросто. Они накопили долги, растеряли квалифицированный персонал. Выросли закупочные цены на продукты, что повлияло на ценник для клиентов заведений общепита", – сообщила Гульбану Майгарина.



Основатель сети ресторанов отметила, что влияние на отрасль оказывают и антироссийские санкции, поскольку так или иначе влияют на ценообразование на казахстанском рынке. По данным эксперта, из-за этого резко снизился средний чек в заведениях на 20–30%. Общепит начал терять клиентов, потому что цены выросли, а покупательная способность, напротив, снизилась. Особенно это заметно в регионах, где на рестораны и кафе казахстанцы тратят заметно меньше, чем в крупных городах.



На удорожание среднего чека повлияли внешние факторы, которые изменить предприниматели не могут. Некоторые продукты подорожали на 20% (например, мясо). Мука выросла в цене на 25%, цены на сахар увеличились еще больше, овощи стали дороже на 20–40%. Прайс на одноразовую посуду, заметила ресторатор, меняется чуть ли не каждую неделю. Технический персонал требует повышения заработных плат.



Гульбану Майгарина отметила рост спроса на проведение торжеств. Но владельцы банкетных залов отмечают, что снизилось число гостей на тоях. Если сравнивать с допандемийным периодом, то свыше трети заведений по Казахстану закрылись навсегда, также есть залы, которые провели ребрендинг или поменяли сферу деятельности и переформатировали свой бизнес.



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Среди мер поддержки отрасли предприниматель назвала необходимость увеличения порога для начисления НДС, так как налог на добавленную стоимость при покупке тех же продуктов питания (например, на рынках) практически отсутствует. Искать поставщиков – плательщиков НДС сложно. Также рестораторы, по словам Майгариной, ждут продление моратория на проверки объектов МСБ, который заканчивается в 2023 году.



По данным владельца кейтеринг-компании Юрия Пааля, до пандемии в Алматы и вокруг мегаполиса работало около трех тысяч тысяч предприятий сферы общепита – рестораны, кафе, отдельные залы торжеств. Но спикер затруднился назвать количество заведений, которые пережили пандемийные ограничения и открылись в новом сезоне.



"В Алматы работают пять компаний, которые специализируются исключительно на кейтеринге (организация банкетов с выездом. – Авт.). А вообще эту услугу оказывают действующие рестораны, развивая ее как сопутствующую основному бизнесу", – сказал Юрий Пааль.



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Традиционно прайс услуг "ресторанов с выездом" дороже традиционных процентов на тридцать. Расходы на проведение самого скромного выездного банкета начинаются с десяти тысяч тенге на одну персону. Другая специфичность кейтеринг-бизнеса заключается в его сезонности. Существуют периоды, когда заказов много. Например, когда компании отмечают Новый год или Наурыз. Случаются и периоды затишья. Но труднее всего этому сегменту рынка пришлось во время вынужденного двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса и введения запрета на проведение массовых торжеств.



"Но мы этот период пережили, – сообщил Юрий Пааль. – Рынок кейтеринга заметно активизировался. Заказов много у всех участников. Пошли заявки на организацию пикников, презентаций, небольших встреч. Бюджеты хорошие на проведение праздников, народ активизировался. На лето у нас очень много планов, в том числе по ивент-мероприятиям".



По осторожным прогнозам ресторатора, в самый активный период – летний – ожидается рост выездных мероприятий, который может превзойти показатели 2019 года. Однако он отметил изменения по числу гостей на корпоративные и частные мероприятия.



"В 2000-е мы ориентировались на компании от 500 человек и выше. Такие мероприятия обычно заказывали банки, крупные организации. Заказы на 200–300 человек мы даже не рассматривали. Сейчас, конечно, таких заказов среди корпоративных клиентов нет. Даже крупные компании заказывают кейтеринг для скромного числа гостей – от 20 до 50. Праздники на 200–300 гостей тоже бывают, но их заказывают устроители частных торжеств. И чаще всего их проводят в специальных банкетных залах. Таких помещений сейчас достаточно", – рассказал Юрий Пааль.



Рост количества заказов и активизация на рынке усилили кадровый голод в индустрии гостеприимства. Потому что многие квалифицированные работники во время пандемии ушли в поисках заработка в другие профессии. И теперь рестораторы набирают людей, некоторых приходится обучать едва ли не с нуля.



На продукты питания и напитки цены с начала года увеличились на 30 и даже 40 процентов. Но продажи услуг традиционных и выездных ресторанов от этого не уменьшились.



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Один из основателей сообщества в социальных сетях "Ресторанная критика Казахстана" Юрий Пааль отметил также приятные новости для бизнеса:



"Мы заказываем очень много оборудования из Китая. Оно приходит в контейнерах. Так вот, зимой контейнер 40 футов обходился нам в 16 тысяч долларов. А после того, как власти начали наводить порядок на Хоргосе, бороться с криминалом на казахстанско-китайской границе, мы, предприниматели, стали платить за такой же контейнер семь с половиной тысяч долларов, – сообщил он. – Удешевление транспортных расходов в более чем два раза не может не радовать. Уверен, что сейчас бизнесу будет легче работать, потому что решаются и другие вопросы". Источник - informburo.kz

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