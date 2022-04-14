На севере Казахстана люди требуют освободить из СИЗО директора и главного инженера развалившейся ТЭЦ

14:50 15.04.2022 В Петропавловске требуют начать строительство новой ТЭЦ или провести газовое отопление. Жители не верят в обещания чиновников и энергетиков подготовить старую станцию к новому отопительному сезону. Оборудование на ней изношено. А с рухнувшей трубой и вовсе, похоже, не знают, что делать.



Будет ли работать главная печь города с оставшимися двумя дымоходами – у чиновников и энергетиков разные мнения. Люди боятся, что главную городскую печь подготовят к зиме лишь на словах. Например, как стало известно общественному совету СКО, в начале этого отопительного сезона ТЭЦ благополучно получила паспорт готовности. Уже через месяц начались аварии, которые 5 раз оставляли город без тепла.



20 марта на глазах у горожан рухнула одна из трех дымоходных труб Петропавловской ТЭЦ. Гигантские глыбы бетона и металла раздавили часть котельного цеха. Он остался без крыши. Под завалами оказалась 37-летняя Наталья Чефонова. Женщина работала машинистом-обходчиком оборудования котельного цеха. Для разбора завалов на помощь местным чеэсникам приехали спасатели из столицы. Из-за опасности дальнейших обрушений работали вручную. Бездыханное тело смогли достать только на третьи сутки...



Унесенная не только ветром



Потрясла в этой истории и версия случившегося, которую озвучили по горячим следам. Чиновники так и сказали, что причиной обрушения трубы стал… ветер. Местные жители схватились за голову и атаковали соцсети гневными комментариями с вопросами: как же это – труба 60 лет стояла на всех ветрах, а рухнула тогда, когда люди и ветра-то не чувствовали?



Уже на следующий день, после того как Президент ТОКАЕВ лично вмешался в ситуацию и поручил в кратчайшие сроки обеспечить замерзающий город теплом, о том самом ветре стали говорить менее уверенно.



Больше того, теперь о причинах говорил сам Александр КЛЕБАНОВ, председатель совета директоров АО "ЦАЭК", которое владеет Петропавловской ТЭЦ.



– Техническая оценка трубы была благополучной. На сегодняшний день мы не можем точно сказать. Наверное, это какие-то различные факторы сработали. Нельзя сказать, что это один фактор был, потому что там плохая эксплуатация была. Понятное дело, это и ветер в первую очередь, и сам металл, и сам бетон. Сейчас будет дана оценка более точная, – считает Клебанов.



По данным на 30 марта, эти причины так и остаются неизвестными. Прокуратура СКО сообщила, что расследуется уголовное дело по статье 254 УК РК "Недобросовестное отношение к обязанностям". Директор и главный инженер ТЭЦ водворены в изолятор.



В акимате СКО объясняют, что приступить к экспертизе трубы смогут только после следственных действий.



Досдерживались



Почему ТЭЦ докатилась до того, что аварии нынешней зимой случаются одна за другой, говорили на заседании общественного совета СКО. Чиновники уверяли, что основной причиной несвоевременного ремонта и реконструкции оборудования ТЭЦ является сдерживание тарифа на услуги энергетиков.



Руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата СКО Бахыт ИЛЬЯСОВ привел говорящие факты:



– Все имеющиеся котлоагрегаты останавливались от 3 до 11 раз. Возникающие технологические нарушения связаны с высоким износом оборудования.



По его данным, основное оборудование предприятия изношено на 60 процентов, а котлы и турбины – почти на 80. ТЭЦ построена почти 60 лет назад, а Петропавловск все растет. Новые микрорайоны требуют тепла и дают дополнительную нагрузку на ТЭЦ.



Тариф хороший. Но маленький



Общественный совет от такого объяснения взорвался.



– Если вводятся новые дома, значит, количество потребителей увеличивается, а также увеличивается количество собираемых средств. Почему при увеличении сбора средств ремонт так и не произведен? – не скрывая удивления, спрашивал Евгений КИНЦЕЛЬ, член общественного совета СКО.



– Вопрос правильный, но тариф не позволяет проводить должным образом реконструкцию. В инвестиционной программе предусмотрены только те мероприятия, которые необходимы для работы на текущий период, – парировал Бахыт Ильясов.



А стоит ли овчинка выделки?



– Проводилось ли технико-экономическое обоснование и, вообще, какая целесообразность ремонта при таком уровне износа? Может, стоить принять решение о строительстве газовой станции? И это будут сопоставимые деньги и, может быть, даже сопоставимые сроки, – задается вопросом общественник Сергей ХУДЯКОВ.



– Еще в конце 80-х годов в планах по развитию города и жилищного строительства и развития экономики поднимался вопрос о второй ТЭЦ. Потому что на старой ТЭЦ мы далеко не уедем, даже если что-то будет делаться при таком износе, – отмечает член общественного совета Аскар САКИПКЕРЕЕВ.



На предмет дополнительного источника энергии в городе чиновники ничего конкретного не сказали. Но при этом тут же обнародовали сумму, которая нужна для ремонта. Это 18 миллиардов тенге. Правда, члены совета уверяют: источники финансирования этой суммы не определены.



– Хозяева не найдут 18 миллиардов тенге и не смогут провести ремонт. Поэтому не нужно откладывать. Нужно решение на уровне правительства принимать – каким образом наш город будет входить в следующий отопительный сезон. Мы просто протянем время. У них нет ни времени, ни желания тратить такие деньги на восстановление ТЭЦ, – рубит не в бровь, а в глаз Сергей Худяков.



Есть ли жизнь без одной трубы?



Как чиновники и энергетики видят судьбу рухнувшей трубы и самой ТЭЦ?



Рухнувшая труба на ТЭЦ обнажила разруху на предприятии



Бахыт Ильясов, глава управления энергетики и ЖКХ акимата СКО, утверждает, что осенью отопительный сезон город начнет с двумя трубами.



– На сегодня совместно с "СЕВКАЗЭНЕРГО" и представителями министерства энергетики разрабатывается план по ликвидации последствий аварии. Также обсуждается, какие необходимо провести работы, чтобы нам нормально зайти в следующий отопительный сезон без трубы, с учетом имеющихся котлов. Планируется сделать переключение на 2 трубы.



Чиновник рассказал, что строительство трубы занимает примерно год.



Но Михаил КОСАЧЕВ, генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", неделю назад говорил журналистам противоположное.



– Сейчас изучается несколько вариантов – или полностью провести демонтаж, или частичное восстановление. Сейчас никто на этот вопрос ответить не может, поскольку существует охранная зона более 50 метров. Здесь введен запрет на все передвижения вдоль трубы и в главном корпусе, – говорил тогда глава энергетической компании Косачев рядом с обрушившейся трубой.



– Если эту трубу демонтируют, новую будут строить?



– Обязательно!



– С двумя трубами ТЭЦ не может работать?



– Нет. Технологически это невозможно, – однозначно заявил глава "СЕВКАЗЭНЕРГО".



Никаких цифр – только слова



"СЕВКАЗЭНЕРГО" сообщило, что окажет семье погибшей помощь. Официально пообещали: улучшение жилищных условий, покрыть затраты на образование 15-летнего сына и выплатить пятилетний оклад.



"КАРАВАН" пытался узнать, а что именно стоит за этими общими фразами?



– Улучшение жилищных условий – это новая квартира или новые обои? Покрыть затраты на обучение – это оплатить учебу в вузе или купить канцелярию на 1 сентября? И какова сумма пятилетней зарплаты?



– Более точные цифры появятся в ближайшее время. Сейчас я не могу уточнить, – ответил гендиректор Михаил Косачев.



Весна как спасение?



А пока чиновники и энергетики ищут ответы, решают, как горожане будут жить следующей зимой, сами жители уже просят срочно отпустить из изолятора задержанного главного инженера ТЭЦ. Люди восклицают, что не против расследования, но нужно сменить меру пресечения. На предприятии сейчас профи нужны как воздух.



К слову, после трагедии 20 марта, когда обрушилась дымоходная труба, уже случились 2 новые крупные поломки. Сначала в разгерметизированном котельном цехе перемерзли импульсные трубки, и город опять остался без тепла и горячей воды. Через день вышел из строя один из шлакопроводов.



Но чиновники полны оптимизма, мол, больше мерзнуть горожане не будут. Так и говорят: весна же пришла!



ПЕТРОПАВЛОВСК



Автор: Инна Лопатко Источник - Караван

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