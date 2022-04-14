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Вереница бед: локдаун в Китае станет испытанием для экономики России
14:53 15.04.2022

Продолжение пандемии в КНР усугубляет ситуацию на фоне западных санкций

Александр Лесных

Стоило российской экономике свыкнуться с новыми западными санкциями и переориентироваться на более тесное сотрудничество с азиатскими партнерами, как масла в огонь мировых экономических проблем решил подлить уже набивший оскомину коронавирус: больше двух недель из-за него в Шанхае введен самый серьезный локдаун с начала пандемии. Опрошенные "Известиями" эксперты опасаются, что продолжение китайской политики "нулевой терпимости" к инфекции может дорого обойтись не только Пекину и Москве, но и всему остальному миру.

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На текущей неделе в Китае выявили новый дневной максимум заболеваний коронавирусной инфекцией за всю пандемию: положительные результаты тестов были зафиксированы более чем в 28 тыс. случаев. Сама цифра на 36% выше, чем неделю назад, а в больницах проходят лечение более 280 тыс. местных жителей - их число удвоилось за неделю.

Как будут вести себя местные власти - большой вопрос. Дело в том, что еще 28 марта известное своей политикой "нулевой терпимости" к коронавирусу правительство ввело самый жесткий и масштабный локдаун в Шанхае за все время пандемии. Люди оказались фактически заперты у себя дома, не имея возможности выйти даже во внутренний двор, а о снабжении продуктами первой необходимости говорить вообще нечего - 11 тыс. курьеров из числа волонтеров естественным образом не смогли вовремя помочь каждому жителю 25-милионного города.

В результате местные власти были вынуждены ослабить карантинные ограничения, и число инфицированных продолжило расти. Поэтому сейчас главный вопрос состоит в том, смогут ли власти найти новый способ остановить заболеваемость или же всех придется вернуть обратно под жесткий "домашний арест".

Одним из наиболее явных последствий роста заболеваемости в Китае стала отрицательная динамика нефтяных цен на мировом рынке. Так, по итогам последних торгов перед шанхайским локдауном баррели Brent и WTI стоили $120,65 и $113,9 соответственно. Ко дню смягчения ограничений в Шанхае их котировки просели на 18,4 и 17,3% - до $98,48 и $94,29. После этого цены немного подросли, но они все равно ниже на 10,5–12%, чем до начала вспышки заболевания.

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Опрошенные "Известиями" эксперты напоминают: в самом начале пандемии коронавируса Китай быстрее всех справился с новым заболеванием, а во всем остальном мире COVID-19 прокатился несколькими разрушительными волнами, от которых экономика не восстановилась до сих пор.

- Из-за пандемии начали рушиться глобальные цепочки производства и логистики, сократились экономики развитых стран, просел потребительский спрос, - говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. - От многих последствий этих событий мир не может избавиться до сих пор. Например, проблема дефицита чипов не решена, а это тормозит производство автомобилей, компьютерной техники, электронных гаджетов и многих других товаров по всему миру.

Причем сейчас нет практически никаких сомнений, что Китай сможет удержать ситуацию с коронавирусом под контролем. Как отмечает ведущий эксперт Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Сергей Пухов, прошлый опыт показывает, что введение ограничений в Китае вкупе с нынешним высоким уровнем вакцинации позволяет им быстро достигать пиков, после чего заболеваемость стремительно идет на спад. При этом волна не сопровождается высокими показателями смертности.

- Поэтому я думаю, что ожидать продолжительных локдаунов не стоит. Но это только в том случае, если ситуация останется под контролем, - сказал ученый в беседе с "Известиями".

Однако, как показала практика, даже локальные вспышки коронавируса в Китае могут закончиться для всего остального мира серьезными экономическими проблемами. Сейчас в ситуации высочайшей геополитической напряженности подавляющее большинство стран просто не сможет бороться с новой волной кризиса старыми методами. В качестве примера можно привести те же США, у которых в том числе из-за беспрецедентных по объему пакетов экономической помощи потребительская инфляция сейчас взлетела до 8,5% впервые с 1970-х годов.

- Мировая экономика очень сильно зависит от Китая, и, если все-таки ситуация будет выходить из-под контроля, китайские локдауны, безусловно, скажутся на мировой экономической ситуации. Предположим, если без китайских локдаунов мировая экономика росла бы на 3–4% в год, то обострение эпидемиологической ситуации в стране точно заберет от этого роста порядка 1 п.п., - констатирует Сергей Пухов.

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Риски для российской экономики, связанные с развитием пандемии в Китае, тоже очень велики, а в последнее время они возросли еще сильнее. Дело в том, что на фоне ухудшающихся отношений с Западом и новых санкций со стороны США и Евросоюза Россия сделала ставку на ускоренное развитие торгово-экономических связей с азиатскими странами, в первую очередь с КНР. Этот эффект хорошо заметен в динамике внешней торговли: согласно последним опубликованным данным главного таможенного управления Китая, в первом квартале этого года товарооборот между Москвой и Пекином вырос на 28,7%.

Как отмечают собеседники "Известий", для России Китай обретает еще большую стратегическую важность, чем раньше, так что проблемы Пекина будут более явно отражаться на самой России. В первую очередь речь идет о главных экспортных товарах РФ - сырьевых ресурсах. Сергей Пухов отмечает, что, если экономический рост Китая замедлится даже с 5,5% до 4%, это вызовет сокращение спроса на металлы, нефть и газ, что, по его оценке, будет болезненно воспринято отечественной экономикой.

О том же говорит и ведущий аналитик ИК "Фридом Финанс" Наталья Мильчакова, добавившая, что Россия хоть и зависима от поставок энергоресурсов в Китай, на долю Евросоюза пока что приходится более значительная доля зарубежных поставок нефти и газа. Тем не менее, как эти показатели выглядят именно сейчас, с уверенностью сказать сложно: на днях Центральное диспетчерское управление ТЭК перестало публиковать оперативную информацию по отечественной нефтяной отрасли.

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С другой стороны, эксперт отмечает, что импорт энергоресурсов в Китай пока снижается только по американскому направлению и речь преимущественно идет об СПГ. Вместе с тем она считает, что сокращение закупок может быть связано с тем, что по текущим относительно высоким ценам покупать энергоресурсы стране просто незачем, особенно учитывая тот факт, что сейчас КНР вынуждена тратить дополнительные средства на поддержку предприятий и системы общественного здравоохранения.

Но в то же время Пекин воспользовался ситуацией с падением мировых цен на энергоресурсы в самом начале пандемии и, вполне возможно, сделает это снова в обозримом будущем, вспоминает Мильчакова.

- Просто приобретать у России энергоресурсы Китай будет с большим дисконтом в 20–40%, а такой дисконт поставщики СПГ или тот же ОПЕК просто не смогут ему предложить, так как иначе они будут поставлять энергоресурсы в убыток. Так что пока рано делать вывод о том, что продажи нефти и газа Китаю с дисконтом ударят по российскому бюджету, тем более что цена на нефть превышает в разы среднюю цену барреля, заложенную в бюджет, - подытожила Мильчакова.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650023580


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