 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазГоссекретарь Карин поручил "ответственно" провести 30-летие "Казголодомора"
15:17 15.04.2022

Ерлан Карин поручил ответственно подойти к проведению мероприятий, приуроченных к 30-летию Госсимволов

Под председательством государственного секретаря РК Ерлана Карина состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам Государственных символов, геральдики ведомственных и иных приравненных к ним наград, передает Zakon.kz.
Как сообщается на сайте Акорды, на заседании с докладом об основных мероприятиях, приуроченных к 30-летию Государственных символов РК, выступил министр культуры и спорта Даурен Абаев, который подробно остановился на организационно-подготовительных работах и запланированных культурно-массовых мероприятиях.

Кроме того, о проводимой работе по пропаганде, применению и использованию Государственных символов выступили акимы регионов, в частности, Шымкента и Кызылординской, Актюбинской областей.

В свою очередь Ерлан Карин отметил, что по поручению президента Касым-Жомарта Токаева в 2020 году были пересмотрены нормативные акты в сфере госсимволов в сторону либерализации.

В этой связи он поручил дополнительно проработать вопросы более широкого использования Государственных символов, в особенности Государственного флага.

Председатель комиссии подчеркнул, что Государственные символы обладают объединяющим потенциалом нашего общества и являются неотъемлемыми атрибутами государства, олицетворяющими его суверенитет и идентичность.

По итогам заседания госорганам дан ряд поручений, в том числе по качественному проведению общереспубликанских мероприятий, приуроченных к 30-летию Государственных символов, - отмечается в сообщении.
Динара Халдарова

Источник - Zakon.kz
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