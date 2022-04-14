Игорь Стрелков готов возглавить русское Народное ополчение

15:28 15.04.2022

СТРЕЛКОВ ГОТОВ ВОЗГЛАВИТЬ НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ПОГРАНИЧНЫХ С УКРАИНОЙ ОБЛАСТЕЙ



Бывший министр обороны ДНР, руководитель общественного движения "Новороссия" Игорь Стрелков (Гиркин) готов возглавить народное ополчение пограничных с Украиной областей России. Об этом он заявил сегодня, 14 апреля, после информации об обстреле Брянской и Белгородской областей со стороны ВСУ.



"Готов возглавить народное ополчение Брянской области. Или Белгородской. Или Курской. Или Гомельской. Или Могилевской (т. е. на территории Белоруссии)… Готов просто участвовать в народном ополчении Брянской или Белгородской областей в любом качестве. Или Гомельской. Или Могилевской. (Ростовская пока - как щитом - прикрыта Донбассом.)", - заявил Стрелков.



Он считает, что на фоне текущих событий пора создавать ополчения пограничных областей.



"Еще пару недель - и будет не то чтобы поздно, но эффект будет гораздо ниже возможного", - указал бывший глава Минобороны ДНР.