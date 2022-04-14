УкрРада официально запретила буквы "Z" и "V"

15:49 15.04.2022

Оксана Переможенко



Сеть: "Запрещают - значит боятся!" - украинская Рада запретила буквы Z и V



В социальных сетях обсудили новость о том, что депутаты украинского парламента приняли закон, запрещающий символы Z и V.



Депутаты украинского парламента приняли закон, запрещающий символы Z и V. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 14 апреля сообщил депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк. В перечень запрещенных на Украине символов и изображений, кроме символики Вооруженных сил России, включены латинские буквы Z и V и их аналоги в кириллическом алфавите: "З", "С", "В", "Ф".



Новость обсудили читатели телеграм-канала "Операция Z". Также новость обсудили читатели издания "Страна. ua".



"Им больше заняться нечем!" - отреагировала Маргарита Э.



"Интересно, а кто у них спрашивать собирается", - смеется Елена.



"Кто бы сомневался? Это ж самый актуальный вопрос был сейчас!" - с сарказмом пишет Galina.



"Так и переможуть (победят - О. П.)", - шутит Mikhail V.



"Серьезная мера. Тяжелая артиллерия в ход пошла", - иронизирует Sergio Y.



"Мне кажется Z и V - это стеб над Зеленским… очень в духе Путина юмор, не находите?" - не без юмора поинтересовалась Indira Gandhi.



"Про людей больше надо думать!" - призвал "Че".



"Одновременно с Молдавией… Виден один режиссер", - добавила Irina N.



"Самое то, не какие-то гуманитарки или закупки еды за бугром (за границей - О. П.). Самое важное - купить оружия и запретить БУКВЫ", - с сарказмом написал Евгений Щ.



"Долго до них доходило. Европа быстрее созрела. Это будут исключительно наши символы и никто на них не покусится. Можно считать запатентовали", - отреагировал Лесь Л.



"Наконец-то!!! Апогей демократии и свободы слова!!! Давно пора!!! Правда, латинский алфавит… [немного] полинял, зато теперь учить проще! А вот с инициалами президента [Украины] нехорошо вышло", - не без иронии отметил Александр.



"Теперь будет так - с соседом терки или просто не нравится он тебе, рисуешь на его заборе или машине эту букву и бах, - сосед съехал", - пишет Black Fire.



"Z: приравнивается к нацистской символике. Свастика: вы не понимаете, это другое", - добавил Егор Н.



"Давайте еще символы придумаем, чтобы у них совсем букв не осталось, чтобы просто они мычали", - смеется Юлия Ч.



"Да пол-алфавита латинского и 2/3 кириллицы отмените на всякий случай. Вдруг у врагов еще символика какая-нибудь выскочит. А еще лучше - введите общение на сурдопереводе", - с сарказмом комментирует Tanuchk@.



"Как же теперь "божественный генералиссимус" будет в ЕС называться? Если ранее он назывался Vladimir Zelensky", - иронизирует "Фан Фан Тюльпан".



"А как же быть электрикам? Ведь есть обозначение вольта той самой буквой", - с сарказмом отреагировал Dmitry N.



"Довольно странный закон. Учитывая, что как раз нацистская символика уже чуть ли не героизирована", - добавил Sergey A.



"Ха, все продумано с прицелом на будущие выборы, теперь бюллетени с галочкой будут считаться недействительными и не будут учитываться при подсчете голосов…" - пошутил Петр К.



"Надо же, даже с буквами воюют", - написала Людмила К.



"Запрещают - значит боятся", - отметил Сергей А.



"Может проще всей Украине перейти на иероглифы или арабскую вязь? А то вдруг эти коварные русские остальные буквы латинского алфавита используют? А кириллический тем более стоит запретить! Им русские пользуются!" - пишет одна из участниц обсуждения.



"Ума много не надо запрещать. Вот что-нибудь бы создать попробовали? А, хотя, уже не надо, - придут новые люди и будут восстанавливать страну и строить города для людей", - подытожил sdv com.