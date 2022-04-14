Мирзиеев поручил превратить Узбекистан в региональный IT-центр

19:39 15.04.2022

Президент поручил превратить Узбекистан в региональный IT-центр

Шавкат Мирзиеев заявил о необходимости превратить Узбекистан в региональный IT-центр. Экспорт IT-услуг до конца года планируется повысить до $100 млн. ТУИТ преобразуется в научно-образовательный кластер. В страну намечено привлечь минимум 30 мировых IT-компаний.



Президент Шавкат Мирзиеев на совещании 14 апреля заявил о необходимости превратить Узбекистан в региональный IT-центр, сообщила пресс-служба главы государства.



Отметив, что в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы поставлена цель увеличить объем IT-услуг в 2,5 раза и экспорт отрасли до 500 млн долларов, президент поручил до конца года увеличить объем внутренних IT-услуг на 50% и довести экспорт до 100 млн долларов.



Согласно данным пресс-службы, в 2017 году экспорт отрасли составлял всего 600 тысяч долларов, в прошлом году он достиг 46 млн долларов, а в первом квартале текущего года - 16 млн долларов.



"Если не будет развиваться эта сфера, не будет развития ни в одной другой отрасли", - заявил президент.



Сейчас в IT-парках страны работают более 11 тысяч человек. Шавкат Мирзиеев поставил задачу привлечь больше компаний в IT-парки и организовать центры дистанционных услуг. Таким образом планируется обеспечить высокооплачиваемой работой более 5000 молодых людей.



По данным, озвученным на совещании, с начала года в Узбекистан приехало около 3000 зарубежных IT-специалистов. Президент дал поручение организовать в IT-парках с привлечением этих специалистов систему повышения квалификации 1000 молодых людей через практические проекты.



Поручено также привлечь к работе в Узбекистане минимум 30 крупных мировых IT-компаний.



На совещании говорилось о большом количестве существующих проблем в отрасли и неиспользованных возможностях. В частности, неудовлетворительными названы уровень покрытия оптоволоконным интернетом и скорость интернета в регионах.



Мобильным интернетом охвачено только 38% автомагистралей. Состояние развития отрасли неравномерно по регионам - 90% IT-услуг приходятся на Ташкент. Особенно сложно положение дел в Каракалпакстане, Андижане и Сурхандарье. Некоторые министерства и ведомства используют устаревшие, ненадежные и неинтегрированные информационные системы.



Министр ИКТ Шерзод Шерматов.



Президент подчеркнул необходимость ускорения цифровизации во всех отраслях и регионах страны.



До конца года в рамках программы "Цифровой Узбекистан-2030" намечен запуск 404 региональных и 133 отраслевых проектов. Число онлайн-пользователей государственных услуг планируется увеличить с нынешних 1,5 до 4 миллионов. Планируется установить 6800 новых мобильных станций, подключить к сетям 80 отдаленных сел, увеличить охват оптоволокном с 72% до 80%, обеспечить 60% автодорог мобильным интернетом.



В Ташкентской области к 1 сентября впервые будет запущен Центр хранения и обработки данных большого объема. Компания "Узбектелеком" должна быть превращена "в высокотехнологичную компанию, экспортирующую качественные услуги".



В сфере кибербезопасности поставлена задача критически изучить информационные системы всех министерств и ведомств и принять необходимые меры.



Президент также предложил преобразовать Ташкентский университет информационных технологий в научно-образовательный кластер и создать современный университет IT-парка.



С привлечением Фонда Абу-Даби будет разработан план трансформации национального почтового оператора "Узбекистон почтаси".