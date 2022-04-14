Песков заявил, что не располагает информацией об аресте своего предшественника в укр-миротворчестве Суркова

22:03 15.04.2022

В Кремле не располагают информацией о том, что бывший помощник президента Владислав Сурков находится под домашним арестом, сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



"Не располагаем такой информацией", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.



О том, что Сурков находится под домашним арестом, ранее сообщил со ссылкой на собственные источники бывший депутат Госдумы Илья Пономарев на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена).



"Владислав Сурков находится под домашним арестом. Сейчас проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года", - утверждает Пономарев.



Сурков с конца 1990-х работал в администрации президента России, сначала в качестве заместителя главы руководителя, потом в качестве первого замглавы администрации. С декабря 2011 года по май 2013-го он занимал пост вице-премьера в правительстве. С декабря 2013 года был помощником президента России Владимира Путина и курировал украинское направление.



В феврале 2020 года Путина уволил Суркова с поста помощника. Близкий к Суркову политолог Алексей Чеснаков тогда сообщал, что решение написать заявление об отставке было принято помощником президента из-за "смены курса на украинском направлении".