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Песков заявил, что не располагает информацией об аресте своего предшественника в укр-миротворчестве Суркова
22:03 15.04.2022

В Кремле не располагают информацией о том, что бывший помощник президента Владислав Сурков находится под домашним арестом, сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Не располагаем такой информацией", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

О том, что Сурков находится под домашним арестом, ранее сообщил со ссылкой на собственные источники бывший депутат Госдумы Илья Пономарев на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена).

"Владислав Сурков находится под домашним арестом. Сейчас проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года", - утверждает Пономарев.

Сурков с конца 1990-х работал в администрации президента России, сначала в качестве заместителя главы руководителя, потом в качестве первого замглавы администрации. С декабря 2011 года по май 2013-го он занимал пост вице-премьера в правительстве. С декабря 2013 года был помощником президента России Владимира Путина и курировал украинское направление.

В феврале 2020 года Путина уволил Суркова с поста помощника. Близкий к Суркову политолог Алексей Чеснаков тогда сообщал, что решение написать заявление об отставке было принято помощником президента из-за "смены курса на украинском направлении".

Источник - rbc.ru
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