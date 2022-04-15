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Эрдоган хочет остаться в украинской игре, - Ст.Тарасов
00:12 16.04.2022

15 апреля 2022
Анкаре будет сложно, как раньше, поддерживать отношения, с одной стороны, с США и НАТО, с другой, с Россией. Поэтому она будет пытаться выйти из затруднительного положения во внешней политике через Украину.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается удержать себя в дипломатическом центре украинского кризиса. С того момента, как он стал на практике реализовывать свою посредническую миссию между Россией и Украиной, подметило турецкое издание Evrensel, он "начал фигурировать в новостях на мировых телеканалах в четыре раза больше, чем президент США Джо Байден". Внутри Турции, по данным опросов, количество голосов в пользу Эрдогана и его Партии справедливости и развития увеличилось на 3%. Так, после визита в Москву и переговоров с президентом России Владимиром Путиным канцлер Австрии Карл Нехаммер счел необходимым информировать Эрдогана о том, что говорилось по украинской проблематике. До этого турецкий лидер выступал в роли чуть ли не главного консультанта по Украине на саммите НАТО в Брюсселе на переговорах с президентом Франции Эмануэлем Макроном и с премьер-министром Италии Марио Драги.

Как страна, имеющая хорошие отношения и с Украиной, и с Россией, Турция выжимает из сложившейся ситуации максимум для себя, пользуясь безуспешностью западной кризисной челночной дипломатии на украинском направлении. В "большой дипломатии" образовался вакуум, и Эрдогану удалось на определенное время потеснить коллективный Запад, создать себе позитивный имидж. Вот и сейчас, несмотря на провал переговоров в Стамбуле между Москвой и Киевом, он заявляет о готовности "продолжить этот процесс, чтобы продвинуться в мирных переговорах". Президент также дает понять, что якобы контролирует ситуацию и продолжает свою посредническую миссию на Украине. Но с важным политическим нюансом. Как говорит глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, Эрдоган стал обвинять международное сообщество в неспособности предотвращать и устранять кризисные явления, указывая на Украину, Сирию, Ливию, конфликты в других регионах мира, где "крупные державы ведут между собой геополитические шахматные баталии".

Делается это не случайно. После того как президент России Владимир Путин на пресс-конференции на космодроме "Восточный" заявил, что переговоры между Россией и Украиной "зашли в тупик", Эрдоган стал понимать, что вряд ли в будущем Москва и Киев станут использовать турецкую площадку. Тем более что условия для публичного продолжения переговорного процесса по разным причинам исчезли. Как отмечает в этой связи The New York Times, "стал разваливаться тщательно собираемый Эрдоганом украинский пасьянс". Все рухнуло, и теперь все приходится начинать с чистого листа, о чем поведал в интервью Financial Times представитель турецкого президента Ибрагим Калын. Более того, прогнозирует турецкое издание Gazete Kolektif, "по всем признакам, конфликт на Украине будет иметь долгосрочный характер, и для Турции важно, чтобы ее в дальнейшем не вывели из игры". Ведь свои посреднические услуги стали предлагать многие другие страны, та же Белоруссия вновь пытается занять прежнее место в дипломатической обойме.

Все исходят из того, что рано или поздно военная операция России на Украине закончится подписанием мирного соглашения, содержание которого будет напрямую зависеть от итогов спецоперации. Но вот что касается Анкары, вряд ли Москва будет стремиться нивелировать ее посредническую роль. Турция, несмотря на членство в НАТО, выступила против антироссийских санкций, грамотно трактует конвенцию Монтре о Проливах. У Москвы и Анкары есть общие интересы в таких регионах, как Черное море, Кавказ и Восточное Средиземноморье. К тому же у Киева есть желание видеть Турцию в качестве одного из "гарантов безопасности", что может создавать в будущем для Анкары как зону рисков, так и, наоборот, устойчивого благополучия. Но если Турция станет частью "дуги напряженности", это ограничит Эрдогану простор для действий. Ему будет сложнее продолжать, как раньше, поддерживать отношения, с одной стороны, с США и НАТО, с другой, с Россией. Поэтому он будет стремиться выйти из этого затруднительного положения во внешней политике через Украину. Шансы на это у него есть.

15 апреля 2022

Источник - regnum.ru
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